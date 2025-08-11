Dodnes nevyužitý Golf TDI po 1. majiteli ze zlaté éry VW je za tyhle peníze laciná holka pro všechno snad navěky

Takové auto je dnes jednorožec, který se mohl dožít roku 2025 v této kondici snad jen v garáži nejezdícího důchodce. Přesně to je případ tohoto auta, jen kvůli tomu ale nemusí být drahé. Není, pár much ovšem má.

před 7 hodinami | Petr Miler

Foto: Das KarHouse, publikováno se souhlasem

Takové auto je dnes jednorožec, který se mohl dožít roku 2025 v této kondici snad jen v garáži nejezdícího důchodce. Přesně to je případ tohoto auta, jen kvůli tomu ale nemusí být drahé. Není, pár much ovšem má.

Volkswagen Golf se za dobu své existence dočkal už osmi generací a neexistuje žádný jednoduchý klíč, jak pojmenovat ty lepší a ty horší. Třeba u BMW M3 si poradíte s premisou „liché dobré, sudé špatné” a víte, proč se současná generace zase tak moc nepovedla. To berte s nadsázkou, u Golfu to chce aspoň jednu delší větu. První Golf byl skvělý a postavil základy celé legendy, druhý na něj dobře navázal, třetí se moc nepovedl, čtvrtý byl téměř dokonalý, pátý velmi kvalitní, ale designově nepovedený, šestý byla ošizená pětka, sedmý začal znovu od nuly jako skoro bezvadné auto a osmý je ošizená sedmička. Easy-peasy.

Jistě, můžete mít jiný názor, ale za výše řečené bychom se bili. Pokud tedy chcete dobrý Golf a nechcete úplného veterána, musí to být sedmička, pětka nebo čtyřka, přičemž čtvrtá generace dnes může být už opravdu stará. Golf V se vyráběl od roku 2003 do roku 2009 a proslul jako poslední produkt skutečného „piëchismu” v rámci této modelové řady, poslední dozvuk zlaté éry VW, kdy firma hleděla v prvé řadě na to, co nabídne, nikoli za kolik to nabídne.

Auto je to tedy technicky velmi vyspělé a nadstandardně kvalitní - tak moc, že VW musel rychle přijít s šestkou coby faceliftem jen proto, aby pro něj auto nebylo příliš nákladné na výrobu. Sice není moc pěkné, ale co už, na to přece žádný vůz nejezdí. A u aut je to nakonec podobné jako u lidí - stejně jako po 50 letech na světě není nikdo žádný velký krasavec, i u aut se po pár dekádách hranice stírají. Krásný je ten, kdo přežil funkční...

Koupit Golf V není ani dnes žádný problém, pokud byste ale zatoužili po málo jetém kousku, obvykle půjde leda o drahý (ovšem velmi povedený) GTI, dražší (ale ještě povedenější) R32 nebo slabší „oholené” benziny. Kdo bral TDI a vyšší specifikace, běžně jezdil dál. Výjimky se ale vždy najdou, a protože vůz na fotkách níže není vyloženě garážová královna, spojuje jeho nabídka celkem nevídané aspekty - je to diesel, je pořádně nejetý, a přesto nestojí moc.

Jde o vůz z roku 2005, takže má na krku poctivých 20 let. Přesto najel jen 77 tisíc km, což je na Golf V nic, tohle auto zdolá desetinásobek levou zadní. Tento jezdil jen asi 3,5 tisíce km za rok, i když pod kapotou má legendární motor 1,9 TDI, hovořme o značně nevyužitém autě. Jedna devítka v útrobách znamená to v tomto případě 105 koní výkonu. 2,0 TDI by byl patrně lepší, ale jezdit s ním půjde a o víc než 4 až 5 litrů nafty na 100 km si řekne, jen když ho budete týrat.

Jak už padlo, auto nebylo královnou garáží, přestože v garáži důchodce strávilo celý svůj život až dodnes. Není to stroj zralý na přehlídku elegance, ale na sedadlech byly potahy, takže interiér je velmi zachovalý až na místa, přes které majitel nebyl schopen zvedat nožku. Vnějšek je též fit, lak zářivý, světla nevysleplá, dokonce kola moc neodřená, jen oba přední blatníky zasáhl oranžový mor, což je docela zajímavé. Možná následek nějaké nehody, možná špatná antikorozní ochrana, nicméně tohle vyřešíte snadno a levně, i kdyby to výměnou blatníků mělo být.

Jinak je tu naprosto jasná historie včetně té servisní, jeden majitel je vždy silnou devízou. A prý zcela bezvadný technický stav. Drobné nedokonalosti tedy musíte přehlédnout, ale za cenu 7 490 Eur, tedy asi 180 tisíc Kč? Za tu už se dá pár šrámů odpustit. I takové nabídky se dnes na trhu najdou, stačí hledat - kdo chce levné a úsporné auto skoro pro všechno a skoro navěky, ten ho v tomto stroji nejspíš najde výměnou i za pár obyčejných výplat.


Známe krásnější auta i v krásnějších stavech, ale sotva pořádně jetý Golf V TDI za 180 tisíc? To nezní špatně. Foto: Das KarHouse, publikováno se souhlasem

Zdroj: Das KarHouse@Mobile.de

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.