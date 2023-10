Dodnes skoro nejetý VW Golf VI TDI je tip na levné a úsporné auto, které vám vydrží ještě věky před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Elegance Automobile, publikováno se souhlasem

Doba je složitá a vidina vlastnictví úsporného auta s perspektivou další dlouholeté existence bez velkých výdajů je jistě lákavá. Takové vozy bývají drahé, ale nemusí být, pokud víte, kam sáhnout.

Šestá generace Volkswagenu Golf neplatí za nejpovedenější iteraci německé automobilové legendy. Vznikla v podstatě jako facelift generace páté, kterou sice za povedenou označit lze, její modernizace ale proběhla s cílem snížit vysoké výrobní náklady. Když si k tomu přidáte, že design se z nudného změnil na takový, ze kterého byste umřeli už tím, že se na auto díváte, zdánlivě není o co stát. Čas ale otupí lecjaký ostrý břit.

Dnešní optikou je to prostě Golf, auto, se kterým nelze šlápnout vedle. Čas jej navíc osvědčil jako vůz, který vydrží opravdu hodně, zejména pak v dieselových verzích dokáže najet klidně milion kilometrů s původní technikou s obvyklou údržbou. Teď si k tomu přidejte, že jde o velmi univerzální vůz, který dokáže posloužit skoro čemukoli, a je velmi, velmi úsporný. Co ještě chybí? Snad jedině dobrá cena a stav, ve kterém autu chybí k milionu najetých kilometrů cirka milion najetých kilometrů. Přesně takový vůz máme před sebou.

Je to Golf VI, ze kterého na jednu stranu čiší nuda. Šedomodrý lak, motor 1,6 TDI se 105 koňmi a jen minimum výbavy, o kterou se navíc postarala akční verze Team, to na první pohled nedá na dvakrát žádoucí verzi. Jenže tady před sebou máme auto s nájezdem jen 47 300 km za 12 let, což je na ojetinu podobného typu krajně neobvyklé. A u takového vozu se nikdo soudný nebude ptát, jestli má ve specifikaci tu či onu libůstku. Podobné vozy jsou v bazarech raritami a stojí za úvahu už proto, že většinu své hodnoty ztratily neježděním.

Tohle auto vypadá opravdu solidně, byť garážová královna to jistě není. Přes minimální roční nájezd nedosahující ani 4 tisíc km mělo být pravidelně servisované a kombinace 1,6 TDI s alespoň manuální převodovkou, látkovými sedadly a celkem prostou výbavou může leckomu učarovat svou účelností. S 3,9 litry spotřeby na 100 km ujede na jednu nádrž snad i z Prahy do Paříže. A byť při oněch 105 koních pod kapotou nebude takový přesun žádný uragán, pořád jede 189 km/h a na stovce je za 11,3 sekundy. Také váží jen 1 239 kg.

Je to prostě zajímavá kombinace vlastností, kterou dnes můžete mít za 12 190 Eur, tedy asi 297 tisíc Kč. V době, kdy nová Fabie stojí nejméně 370 tisíc Kč, neumí nic ze zmíněného a od tohoto vozu ji dělí jen 47 tisíc najetých km, nám to přijde jako zajímavá věc. Ale posuďte sami, auto je případně k dispozici u prodejce v německém Neuwiedu.

Svého času tohle auto moc touhy nevyvolávalo, dnes za 297 tisíc Kč? Máme z něj docela jiné pocity. Foto: Elegance Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Elegance Automobile@Mobile.de

Petr Miler

