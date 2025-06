Dodnes nejetou poslední Škodu nedotčenou koncernem VW nikdo nechce koupit, stále 1. majitel musel s cenou dolů 6.6.2025 | Petr Miler

Je tím, čím je, v dobrém i zlém, ale podívejte se na její stav. Je skutečně jako nová, navíc má pozoruhodnou historii, oním jediným majitelem je Ital, který auto téměř jen garážoval. Ten ho nyní zkouší prodat, zatím marně.

Kdybyste před 25 nebo 30 roky někomu řekli, že se z tehdy tuctové Škody Favorit stane jednoho dne sběratelský artikl, asi by se vám vysmál. Ale přesně tím nyní je, tedy alespoň může být. Hranatý relikt revolučních let, který se v bazarech vlastně ještě nedávno prodával za pár desítek tisíc i ve stavu blízkém novému autu, je dnes jakkoli zachovalý raritou. A pokud na takový narazíte, jedná se obvykle o dobře opečovávané auto s ne úplně malým nájezdem. Dnes vám ale ukážeme něco lepšího.

Jde o skoro muzejní kousek, vývozní Favorit 136 LS z roku 1991, který byl po celých 34 let v držení jediného majitele. Nedá se říci, že auto nikdy nejelo, i většina Bugatti ale zvládá urazit větší vzdálenost za míň času. Tohle auto má totiž na tachometru jen 25 tisíc kilometrů a nájezd budete prodávajícímu věřit bez váhání. Stav auta je totiž i na zachovalé dobové originály mimořádně dobrý.

Ve svém neobvyklém světle modrém zbarvení je už na první neobvykle pohled atraktivní, třebaže tradiční provedení s interiéru v hnědo-hnědém provedení už tak neohromí. Ale podívejte se na detaily. Vůz sice aspoň trochu jezdil, v průměru ale asi jen 730 km ročně. A nevypadá ani to, zvlášť když je dodnes stoprocentně originální. Auto prý zespod není ani pořádně špinavé, koroze se mu údajně vyhýbá zcela.

Ostatně kamkoli se na autě podíváte, spatříte něco podobného. Všechna místa, která mají na Favoritech tendenci podléhat zkáze, se tady zdají být v prvotřídním stavu, interiér nevyjímaje. Nakonec si stačí prohlédnout volant, který má tendenci se „vyleštit” do té míry, že ani není vidět struktura plastového povrchu. Tady je stále neporušená, čalounění sedadel netknuté - najít na tomto voze chybu je velmi obtížné, vidíme opravdu jen minimum znaků zubu času.

Je to historicky jistě cenný exemplář, který nabízí jeho stále první italský majitel. Prodávající potvrzuje, že vůz je naprosto originální, má původní lak, rez prý není nikde, kilometráž má stoprocentně odpovídat realitě. A navzdory víc jak 30 letům většího či menšího lelkování je prý možné s ním okamžitě odjet jako s funkčním autem s platnými doklady. Kam? Třeba do... Ale ne, myslíme, zpátky domů, do Česka.

Něco takového pochopitelně nemůže být levné, původní představa majitele o ceně 8 800 Eur, tedy asi 220 tisíc Kč, ale vyletěla komínem. Nevíme, jestli byla vyloženě přehnaná, skoro bychom řekli, že ani ne, ne na takovou raritu - že jde o poslední „fako” z doby, kdy do fungování škodovky nemluvil Volkswagen, takže je to vlastně poslední ryze české auto s prostřelenou slípkou ve znaku, navíc v neobvyklé, skoro luxusní verzi LS. Ale zájem prostě nebyl, tak cena šla dolů o asi 75 tisíc na současných 5 900 Eur, což je 146 tisíc korun. To už zní skoro lákavě, kdo se pro něj vydá?

Stavem skutečně mimořádný Favorit 136 LS z roku 1991 je na prodej v Itálii. Zájem tam o něj za 220 tisíc nebyl, za 146 nám na takhle zachovalý a dodnes zcela originální kus nepřijde drahý. Kdo se pro něj vydá? Foto: Garage Daytona 2, publikováno se souhlasem

