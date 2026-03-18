Dodnes sotva jeté „poloviční Porsche” z kolekce nejslavnějšího sběratele Porsche se prodalo za peníze, jaké za tohle auto ještě nikdo nedal
Petr ProkopecPrávě fakt, že na tomhle autě pracovali lidé z Zuffenhausenu, měl za následek, že učaroval i snad největšímu ze „sériových sběratelů” Porsche, Jerrymu Seinfeldovi. Nakonec ho ale netěšilo dost na to, aby s ním pořádně jezdil, z čehož ale nakonec mohutně profitoval.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Dodnes sotva jeté „poloviční Porsche” z kolekce nejslavnějšího sběratele Porsche se prodalo za peníze, jaké za tohle auto ještě nikdo nedal
včera | Petr Prokopec
Právě fakt, že na tomhle autě pracovali lidé z Zuffenhausenu, měl za následek, že učaroval i snad největšímu ze „sériových sběratelů” Porsche, Jerrymu Seinfeldovi. Nakonec ho ale netěšilo dost na to, aby s ním pořádně jezdil, z čehož ale nakonec mohutně profitoval.
Komik Jerry Seinfeld mezi lidmi našeho ražení neproslul až tak svými komediálními výstupy jako svou sbírkou aut, ve které většina strojů nese logo Porsche. Nejslavnějším z nich je závodní 917, která dokonce účinkovala ve snímku Le Mans. Na počátku loňského roku se dokonce objevila v dražbě, ovšem ani 608 milionů korun nestačilo na dorovnání minimální ceny, za kterou byl Seinfeld ochoten se vozu zbavit. O čtvrt století dříve ho přitom pořídil „jen” za 27 milionů korun. Ovšem protože výše jeho majetku se odhaduje na zhruba 25 miliard Kč, je prakticky jisté, že víc než po penězích toužil spíš po kompenzaci jakési citové prázdnoty, která by u něj po prodeji vozu skoro jistě nastala.
Před pár dny se dražil jiný vůz ze Seinfeldovy sbírky, který se nakonec za rekordní cenu prodal. A to i když činila 320 tisíc dolarů neboli 6,85 milionu korun, vedle výše zmíněných sumu skoro drobné. I tak je to pozoruhodný výsledek, neboť předmětem dražby bylo „poloviční Porsche”, tedy o Mercedes-Benz 500E. Ten se vyráběl v letech 1991 až 1995, kdy měla třícípá hvězda plné ruce práce s chystanou třídou S, pročež pověřila Porsche, aby se zhostilo vývoje a přistoupilo k nezbytným změnám, díky kterým by pod kapotu mohl zamířit pětilitrový osmiválec.
To se povedlo, ovšem přepracované přední blatníky byly na standardní montážní linku v Sindelfingenu až příliš široké. Mercedes tak nakonec Porsche pověřil i výrobou, což byla pro Zuffenhausen spása - automobilka byla totiž na pokraji krize, do které jí dostaly předchozí nezdary. 500E se skládal ručně, následně byl odeslán do Sindelfingenu kvůli lakování, jen aby vzápětí zamířil zpátky do Zuffenhausenu, kde došlo na finální montáž. Celý tento proces zabral 18 dní.
To pochopitelně mělo vliv na cenu, která zpočátku činila 134 520 marek, než vzrostla dokonce na 145 590 DEM. Celkově tak vzniklo pouze 10 479 kusů, což z modelu 500E dělá poměrně vzácné zboží. Díky 326koňovému osmiválci jde také o rychlý vůz, který stovku zvládal za 6,1 sekundy. Seinfeld si ten měl podle aukční firmy Gooding & Company objednat jako nový v roce 1992 a nechat si jej až do dnešních dnů, jakkoli formálně byl jeho majitelem pouze krátce okolo rok 2016 a auto má ve své historii zapsány čtyři subjekty jako majitele. Gooding & Company tento rozpor dále nerozvíjí, předpokládáme tedy přesuny vlastnictví v rámci daňových optimalizací či jiných snah svůj majetek před něčím nebo někým skrývat.
Tak či onak si vozu příliš neužil, neboť jeho celkový nájezd za 34 let na světě je pouhých 3 757 km. Právě tato porce, spolu se špičkovým stavem a jistě nějakým - byť nevíme stoprocentně, jak moc dlouhým - Seinfeldovým vlastnictvím jsou pak důvodem, proč se vůz prodal tak draze, vůbec nejdráž, za kolik se kdy prodal jakýkoli Mercedes W124. Překonány byly dokonce i odhady aukční společnosti Gooding & Company, která očekávala sumu maximálně 228 tisíc dolarů, tedy 4,88 milionu korun.
Pokud se vám ovšem Mercedes 500E líbí, nepotřebujete mít zapsaného slavného majitele v technickém průkazu a nevadí vám vyšší nájezd, dají se provozuschopné exempláře pořídit s cirka 200 tisící najetými km koupit od asi 1 milionu korun - jeden takový dnes dokonce vidíme na prodej v Česku...
Zatímco ojetější Mercedesy 500E se prodávají i za milion korun, ten, který měl po dekády vlastnit Jerry Seinfeld, se nyní prodal za takřka sedminásobek. Vliv na to měl především nízký nájezd a špičkový stav. Foto: Gooding & Company, tiskové materiály
Zdroj: 1992 Mercedes-Benz 500E@Gooding & Company
