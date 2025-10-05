Dodnes sotva jetou Škodu Octavia II RS v krásné barvě nikdo nechce, její cena se blíží výhře v loterii
Dodnes sotva jetou Škodu Octavia II RS v krásné barvě nikdo nechce, její cena se blíží výhře v loterii

včera | Petr Miler

Pro některé tomuto autu ujel vlak, pro jiné je to ještě ta kvalitní, přitom už dost vyspělá škodovka ještě z dob, kdy se česká značka musela snažit prosadit nadstandardně dobrými věcmi. Pokud patříte mezi ty druhé, tohle je malý poklad nehodný opomenutí.
včera | Petr Miler
Pro některé tomuto autu ujel vlak, pro jiné je to ještě ta kvalitní, přitom už dost vyspělá škodovka ještě z dob, kdy se česká značka musela snažit prosadit nadstandardně dobrými věcmi. Pokud patříte mezi ty druhé, tohle je malý poklad nehodný opomenutí.
Bohužel už dávno nežijeme v době, kdy by koupě ojetiny byla automaticky cestou k parádnímu obchodu. Bývalo to tak, stačila trocha obezřetnosti a orientace na trhu, dnes už to tak není. Na to se nová auta moc pokazila a jsou příliš drahá. Na trhu s ojetými vozy se tak pohybuje mnohem víc lidí než dřív - od těch, kteří na nové auto už jednoduše nemají, až po ty, kteří si mohou koupit prakticky cokoli, ale dealerovi se po předvedení ošizené novinky s padesáti elektronickými omezovači všeho, šestnácti katalyzátory na válec (popř. nula válci) a ceně jako z katalogu Rolls-Roycu leda vysmějí. Peníze na to mají, ale nedají je, za takovou věc ne, nemá pro ně potřebnou hodnotu.
To všechno drží ceny ojetin nahoře i v době, kdy ekonomika zřetelně skomírá a je kdesi na úrovni druhé půlky minulé dekády, kdy auta stála až o polovinu míň - to není špatný vtip, ale fakt, takhle absurdního nepoměru jsme dosáhli. Je tak v podstatě nemožné koupit cokoli obecně zajímavého za dobré peníze, hned po tom někdo skočí. Pokud se ale aspoň trochu vymaníte z běžných oblastí atraktivity, dobrý obchod pořád jde udělat. Už několikrát jsme v posledních měsících narazili na hezké Octavie RS druhé generace za velmi dobré ceny, tato je z nich ale tou úplně nejzachovalejší. A přesto nejenže není moc drahá, ale dokonce zlevňuje.
Možná si nyní řeknete, že to je prostě už staré auto. Rozumíme tomu, ale to je přesně to, co ho posouvá z hledáčku řady lidí, i když by nemuselo. Octavia II je sice vůz z let 2004 až 2013, takže jde klidně o 20 let starý vůz, což skutečně zní jako cesta do pravěku. Ale dvojka ani dnešní optikou není zase tak irelevantní, a pokud není moc jetá, co jí schází? Trojka na MQB s novou generací motorů TSI je nepochybně lepším autem, ale i dvojka stála na slušných technických základech a pod kapotou měla moderní motor 2,0 TFSI předchozí iterace. S 200 koňmi výkonu není pomalá, se snadno sedmilitrovou spotřebou při klidné jízdě není moc užraná, je časem prověřená, ještě docela kvalitní... Za správnou cenu je to podle nás pořád velmi pěkný stroj.
Obzvlášť to platí o tom níže vyobrazeném, který pochází z roku 2008 a má dobře zdokumentovanou historii čítající pouze 37 tisíc najetých km v rukou dvou majitelů. A vypadá velmi, velmi dobře. Předfaceliftové provedení se nám pořád zamlouvá, však jakkoli výrazněji barevná auta jsou v posledních letech rarita. Lak je původní a krásný, interiér až na lehce opotřebované bočnice sedadel (ale ty u Octavie II holt moc nevydržely) mimořádně zachovalý, technika prý bezproblémová. Prodávající dokonce hovoří o sběratelském voze - nebudeme ho v tom podporovat, ale na normální ježdění? Bude to pořád parádní vůz, o který se navíc postará kdejaký šikovnější automechanik z vedlejší ulice.
Máme pocit, že to je dobrý tip na pořád atraktivní koupi v poměru hodnoty a ceny. Hodnoty je tu fůra a cena klesá, zjevně není moc lidí, kteří by sotva pořádně jetou Octavii II RS ocenili. Tohle auto se začalo prodávat za 12 990 Eur, pak šlo na 11 990 Eur a nyní je k mání za 10 990 Eur. To je asi 266 tisíc Kč, pokud by cena padla ještě víc k 200 tisícům Kč, začínáme se blížit výhře v loterii. Však základní Fabie 1,0 s výbavou Top holobyt dnes stojí 420 tisíc korun, vedle toho je tento solidní kus dalece nevyužitého auta za pomalu poloviční peníze pokladem, který i onen sběratelský potenciál pořád nějaký má. A šance na další usmlouvání ceny níž tu pořád je, tohle opravdu není obecně horké zboží.
Zachovalé Škody Octavia II RS jsou podle nás těmi správnými přehlíženými bazarovými poklady nabízejícími hromadu muziky za dobré peníze. A tato je aktuálně tou nejzachovalejší z nich v evropském prodeji, přesto ji nelze označit za nedostupnou. Foto: Zenker und Aleiner GbR, publikováno se souhlasem
