Dodnes téměř nejeté memento zlatých časů BMW nikdo nechce, ač stojí míň než základní Octavie

/ Foto: ZM Automobile, publikováno se souhlasem

Něco takového už se v prodeji dávno nevidí a pro leckoho to může být skoro dokonalé auto definované nejen mimořádným stavem, ale i stylem svého druhu, slušnou dynamikou, komfortem, výbavou... Přesto ho nikdo nechce koupit ani za současnou cenu.

Některé vozy z nabídek bazarů mizí velmi rychle a vlastně ani nechápete, proč tomu tak. A jiné se nedaří prodat klidně i roky, třebaže představují mimořádné, téměř neopakovatelné nabídky za ještě přijatelnou cenu, kterou navíc prodávající stále snižuje. Jedno z takových aut zachycují fotky níže a skutečně si nejsem jistý, proč stále zůstává na ocet.

Jde o BMW řady 3 generace E46, jeden z absolutních vrcholů evoluce mnichovské automobilky, vrcholný produkt zlatých časů značky. Je to vůz s velmi nadčasovým designem, které je technicky už tak moderní, aby v něm byla většina těch věcí, které v autě mít chcete a zároveň ne tak „moderní”, aby v něm už byly věci, které v něm už mít nechcete. Trojka E46 ještě neměla elektrické řízení, start-stop a pokud měla mít s turbem, byl to diesel, který je bez přeplňování prakticky nepoužitelný.

Jde o kvalitně postavené auto z dob, kdy se BMW neucházelo o zákazníky Volkswagenu a jeho auta mohla podle toho stát. Pozná se to hlavně na provedení interiéru, levné plasty praskající jako tělo ponorky na dně Mariánského příkopu řada E46 ještě neznala. Bohužel, „é-čtyřicetšestky” nejsou už zrovna mladá auta, naposledy ve velké míře sjížděla z výrobních linek v roce 2005 a narazit dnes v prodeji na zachovalý kus je stále výjimečnější. Když se něco pěkného objeví, obvykle to z bazarů zmizí i za absurdní ceny, protože E46 má dost fanoušků, kteří ji prostě chtějí. Výjimky ale zjevně existují.

Tahle E46 sice není ideální verze z hlediska nadšeného řidiče, to ani zdaleka. Ale je vizuálně hezká, skoro nejetá a ke svému účelu poslouží stejně jako před 17 lety. I v tomto provedení to bude pro spoustu lidí auto snů - hezky vypadá, hezky se v něm „bydlí”, se 150 koňmi špatně nejede a spotřeba je i při svižné jízdě kouzelně malá. Co víc si může zdravý rozum přát?

Jde tedy o variantu 320d s automatem, pěkně naspecifikovaný kombík po faceliftu, vyrobený skutečně až v roce 2005. Řeč je o autě po prvním majiteli narozeném v roce 1939, který jej déle jak dekádu a půl skoro garážoval a ujel s ním pouhých 14 400 km s pravidelným servisem. Podívejte se na něj, to je prakticky nový vůz v modrém laku edice Sport s interiérem v krémové kůži. I když nebudete mít rádi automaty a čtyřválcové diesely budou mít daleko k vašemu ideálu, tento stroj se prostě líbí.

Když k tomu přidáme cenu 19 999 Eur, tedy asi 493 tisíc korun, není to na 320d Touring E46 zrovna málo. Ale na prakticky nový vůz tohoto typu? Za cenu, za kterou dnes zdaleka nekoupíte ani Octavii Combi s motorem 1,0 TSI v úplném základu? Přijde nám to zajímavé, ale na place už stojí přes rok a zájem o něj zjevně není. Třeba se vám jej zželí. A nebo také ne. Možná je problém v tom, že když už je někdo fanda do E46, verze 20d s automatem ho prostě u srdce nevezme. A obyčejný zákazník dá přednost radši té nové Octavii...

BMW řady 3 E46 po faceliftu je dodnes vizuálně atraktivní auto, jeho design jako by nestárl. Toto je daleko nejméně ojetý kombík s M paketem a hezkou výbavou, který najel pouhých 14 400 km. Přes podle nás přijatelnou cenu ho ale už skoro rok nikdo nechce koupit. Foto: ZM Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

