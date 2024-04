Dodnes úplně nový, totálně oholený Ford Focus první generace může být váš, při jeho jednoduchosti je to auto navěky před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Pokud hledáte pojízdný protijed na složitost moderních aut, stěží najdete něco lepšího. Tohle auto nemá ani elektrická přední okna, natož pak turbo nebo automat. Nemá v podstatě nic, tedy krom své bytelné podstaty, která ho předurčuje k ještě dlouhému životu.

Průběh lidského života snad nikdy nepřipomíná přímku, tak to prostě nechodí. Obvykle je ztělesněním jakési sinusoidy, je plný vzestupů a pádů, snad amplitudy vypadají u každého z nás trochu jinak. Není tedy divu, že si podobnými cykly prochází i automobilky - jednou jsou dole a jednou nahoře. Takový Ford je momentálně hodně dole, není to ale zase tak dávno, co byl na samotném vrcholu, i když se jen chvíli před tím odrážel ode dna.

Za jakýmsi moderním vrcholem existence modrého oválu se musíme vrátit k přelomu milénia, kdy na trh vrhl řadu nově designově i technicky pojatých aut. Jen o pár let dříve čím dál víc živořil se stárnoucím Escortem, povedeným, ale přežitým prvním Mondeem, vyčpělou Fiestou čtvrté generace nebo otřesně vypadajícím Scorpiem II. Bylo to skutečně pomyslné dno, od kterého se automobilka odrazila k dlouho nepoznaným výšinám. A první generace Focusu byla ztělesněním této změny.

Bylo to úplně nové auto, které znamenalo oproti Escortu takový odklon, že ho automobilka pojmenovala jinak, i když legendární jméno Escort mělo samo o sobě obrovský prodejní potencíal. Specifický, přiznejme ne každého uchvacující vzhled spojil s pokročilou technikou zejména co se podvozku týče, relativně vysokou kvalitou, extrémně širokou použitelností a přesto řidiče těšícím naladěním. Byl to takový peprnější americký Golf a přesně to na zákazníky fungovalo - titul nejprodávanějšího auta světa měl v kapse během pár let. Dnes je Ford úplně někde jinde, pomalu nemá co nabídnout a brzy skončí i s Focusem jako takovým, žehrat nad přítomností ale dnes nemíníme - dnes se můžeme vrátit do oné lepší minulosti.

I když lepší... Auto, které máte před sebou, je Focus první generace, legenda svého druhu, jenže v provedení, které může milovat snad jen jeho strůjce. Dodnes nejeté auto si zákazníka nenašlo od roku 2002 dodnes a vlastně se nejde divit - je to americká verze Focusu, která není tak atraktivní ani kvalitní, jde o sedan, který nelze označit za hezký a designově homogenní, a navíc se jedná o základní provedení LX pro USA, které má ve výbavě přesně dvě věci: holou řiť.

Ale skutečně, však kdy naposledy jste viděli vůz z 21. století i bez předních elektrických oken či centrálního zamykání? Není tu tedy pochopitelně ani klimatizace a skoro se divíme, že vůz dostal rádio. Pravda, i to lze nazvat „sympaticky oholeným” autem, které bude těšit příznivce rčení, že jedině to, co v autě vůbec není, se nemůže pokazit. V tomto ohledu bude tento Focus fungovat dobře - bez jakýchkoli komfortních prvků, s manuální převodovkou a dvoulitrovým čtyřválcem bez turba se 110 koňmi je to vůz navěky. „Built to last” znělo tehdy motto Fordu, „postaven tak, aby vydržel”, řekněme volněji česky. To tady skutečně může platit.

Přestože máme Focus I rádi, tohle je snad moc i na nás. Nicméně pokud jde vaše láska ještě dál, tento stroj může být váš. S pouhými 215 najetými km je na prodej v aukci je přes Bring A Trailer, do jejího konce nyní zbývá 5 dnů a nejvyšší příhoz činí 3 750 USD, tedy asi 88 tisíc Kč. Finální cena bude jistě vyšší, ale že by mohla být nějak drasticky vyšší? To si nemyslíme, ale uvidíme.

Hodně svérázný první Focus se objevil v prodeji na Bring A Trailer. „Built to last”, to tady bude platit. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Petr Miler

