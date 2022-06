Dodnes zánovní Škodu Octavia II RS Combi TDI nikdo nechce, je k mání ještě levněji než dosud před 10 hodinami | Petr Miler

Není to zrovna včerejší novinka, pořád je to ale moderní auto, které zaškrtává všechna polička, pokud hledáte svižný a úsporný vůz využitelný pro rodinné, pracovní a občas i trochu zábavné cestování. Co vám dnes nabídne tolik ve stejné cenové relaci?

Univerzálně využitelná auta vždy byla a zřejmě vždy budou atraktivní. Je sice hezké si říci, že ideální by bylo mít doma luxusní limuzínu pro běžné ježdění, supersport na víkendy a pořádné SUV do přírody. I kdybyste na to ale náhodou měli, stejně dříve nebo později zjistíte, že plánovat život tak, abyste pokaždé ideálně využili právě ten který vůz, je skoro nemožné. Narazíte na situace, kdy byste do Ferrari potřebovali vzít tři lidi, s limuzínou protáhli náhodou otevřený okruh po cestě nebo s čímkoli z toho se vyhnuli přes pole zabarikádované silnici.

Zvolit vůz, který tohle všechno obstojně zvládne, vyžaduje kompromisy, ale třeba takové Audi RS6 bude dost rychlé a agilní, aby vás nenudilo, komfortní a luxusní, aby vás neunavovalo, praktické, aby vás neomezovalo, a se vzduchovým podvozkem pořád dost všehoschopné, aby se nezastavilo před polní cestou. Když si ke zmíněným třem autům koupíte právě to, nakonec zjistíte, že jezdíte skoro jen s ním. Nehovořím z vlastní zkušenosti, bohužel, podobné případy jsem ale ve svém okolí zažil.

Koupit si RS6 ale pořád vyžaduje spoustu peněz, i kdyby mělo jít o ojetinu. Dnes vám ukážeme auto z podobného ranku, které je sice mnohem skromnější, ovšem také stojí tolik, co na RS6 jedna karbon-keramická brzda, kolo a pneumatika, když vám dá prodejce Audi slevu... Je to univerzál trochu jiného ražení, odvděčí se ale nejen nízkou pořizovací cenou, nýbrž i minimalistickými provozními náklady. I když jde o stále zánovní auto.

Jedná se o Škodu Octavia Combi RS druhé generace s motorem 2,0 TDI, tedy 170koňového dieselového tahouna s rodinným srdcem a špetkou sportovního espritu. Popravdě řečeno jsme naftovým RS nikdy příliš nefandili, nejsou to tak úplně RS, docela ale rozumíme tomu, proč si je někdo vybere - jsou to kompromisní, ale při správném využití velmi efektivní stroje. Zvláště když najedete vysoké desítky tisíc kilometrů každý rok, proti benzinovému RS se to dieselové rychle vyplatí a zejména při dálničních přesunech funguje dobře. Kousek na fotkách níže si ale dosavadní majitel s takovým cílem rozhodně nekoupil.

I když se to nemusí zdát, jde velkou raritu. Však si projděte nabídku ojetých dieselů značky Škoda starších 10 let s nájezdy okolo 30 tisíc km - najdete vesměs jen nesmysly, překlepy, auta s vyměněnými motory nebo těmi s označením TSI vydávané zřejmě opět omylem za naftové. Prostě nikdo si nekupuje diesel na „postrky okolo komína”, proč také? A o Octaviích RS TDI to platí obzvlášť, modely druhé generace lze považovat za málo jeté, pokud urazily méně než 200 tisíc km. Tohle auto je ale v jiné dimenzi.

Přes první registraci v roce 2009 má najeto pouhých pouhých 35 191 km a v průměru tak najíždělo asi 2 700 km za rok. To je skoro nic a není to přitom tak, že by s ním někdo najel 30 tisíc kilometrů a pak jej odložil. Vůz průběžně jezdil a majitel byl tak pečlivý, že s ním navzdory minimální kilometráži absolvoval všechny časově předepsané prohlídky. O historii auta nemá smysl pochybovat už proto. A i kdyby kdyby nemělo, vypadá bezvadně.

Výsledkem je tak zajímavá nabídka, zvlášť v dnešní době volající po rozumných automobilových investicích. Je to sen mnoha českých řidičů, po kterém se v bazarech často marně pachtí, když chtějí vůz s maximálně 100 tisíci km. Tady je na zlatém podnosu s třetinovou kilometráží, přesto se jej už skoro tři čtvrtě roku nedaří prodat. S cenou tak jde dolů, aktuálně může být váš za 12 176 euro neboli rovných 300 tisíc Kč bez německé DPH (s možností jejího odpočtu, samozřejmě). To si dovolíme označit za výhodnou nabídku. Není to nové auto, ale stavem zánovní je a když se podíváte, co dnes lze koupit za takové peníze...

