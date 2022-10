Dokonalý spáč: Tento obyčejně vyhlížející VW Golf má pod kapotou 500 koní, může být váš včera | Petr Miler

/ Foto: Motorsport Garage, publikováno se souhlasem

Existují auta, která nedávají najevo, co ve skutečnosti dokážou, málokteré v tom ale zajde tak daleko, kam zašli tvůrci tohoto Golfu. Na první pohled je to tuctový, 21 let starý kompakt, ve skutečnosti mu ale ve zrychlení zvládnou konkurovat jen supersporty.

Volkswagenů Golf jezdí po silnicích Evropy spousta. O modely čtvrté generace mezi nimi pomalu začíná být nouze, nic výjimečného ale stále nepředstavují. Špatná auta to nebyla a nejsou ani omylem, vypadají ale velmi všedně a pod kapotou mají většinou dieselové čtyřválce. Abyste potkali takový stroj třeba se šestiválcovým benzínovým motorem, to už je dnes vzácnost. Třeba verze R32 dokáží být už dost rychlé a nedávají to moc znát, ke skutečným sleeperům, spáčům, prostě autům dalece nedávajícím najevo svůj dynamický potenciál mají ale pořád dost daleko.

To Golf IV, který vidíte na přiložených fotkách, je z jiného těsta. Je to původně „civilní” verze V6, tedy žádný sportovní derivát, ale běžný Golf, akorát se šestiválcovým motorem - tehdy obvyklá, dnes nepředstavitelná věc. Už tím budí zvědavost, zejména je člověk fanouškem „lidových aut”, v sériovém provedení to ale žádná raketa navzdory motoru VR6 pod kapotou není. Jenže tomuto byl zvýšen zdvihový objem na 3,2 litru, přibylo mu turbodmychadlo a samozřejmě spousta dalších úprav včetně nového řízení. Výsledek? 500 koní.

Původ turba pod kapotou se nám zatím nepodařilo zjistit, o úpravu motoru se ale postarala renomovaná firma Albesiano Motorsport, takže to není tak, že by někdo motoru přidal obří dmychadlo a šel od něj. Vnitřnosti motoru tedy zdaleka nejsou sériové, na záběrech z přestavby vidíme třeba kované písty americké firmy JE, nové sání, výfukové svody, spoustu věcí. Pozoruhodné je, že motor je dále spřažen s manuální převodovkou, jeho výkon pak proudí na všechna kola přes systém 4Motion využívající mezinápravovou spojku Haldex.

500 koní je prý decentní naladění pro dlouhou životnost, s odlišným nastavením turba a palivem E85 v nádrži je možné myslet i na další stovky koní navíc. Vůz má zvládnout zrychlit z 0 na 200 km/h pod 10 sekund, stovka bude otázkou nějakých 3,5 sekundy. Maximální rychlost bude definována jen limity převodovky, nikdo ji ale zatím nezkusil.

Jsou to zajímavé parametry. A teď si to všechno spojte s vnějším vzhledem čtyřkového Golfu v nudné stříbrné barvě. Jsou tu dokonce i sériová litá kola, která měl tento stroj při výjezdu z wolfsburské fabriky. A interiér si dále zachovává svůj komfortní charakter, skutečně na autě nevidíte nic, co by naznačovalo jeho schopnosti. Přitom to bude chtít něco jako Porsche 911 Turbo, abyste tomuto stroji bezpečně ukázali záda.

Proč píšeme „vy”? Protože tento stroj si můžete za 29 900 Eur (cca 733 tisíc korun) sami pořídit po najetí jen 1 500 km po dokončení úprav. Vyrazit pro něj musíte kousek dál, stojí v italském Římě, ale co byste pro takový skvost neudělali? Kvalitně připravené stroje spojující podobným způsobem vysoký výkon s nenápadným vzhledem se v prodeji moc nevidí.

Zatímco zvenčí vypadá tento Golf úplně normálně, pod kapotou je vše úplně jinak. Je to dokonale nenápadná, 500koňový střela. Foto: Motorsport Garage, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.