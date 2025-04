Dokument poprvé ukazuje nehodu bývalého moderátora Top Gearu, která mu znetvořila obličej, i její následky. Z uvolněných záběrů mrazí včera | Petr Prokopec

„Úzkost, noční můry a pláč každé dvě minuty.” Tohle podle samotného ex-moderátora slavné motoristické show způsobily následky nehody z prosince 2022, která ho poznamenala na celý život. Nyní můžeme vidět nejen samotný karambol, ale i jeho přímé dopady.

Vůbec poslední zcela nová epizoda Top Gearu měla premiéru 18. prosince 2022. Následující rok BBC oznámil, že natáčení pokračování pořadu odkládá na „neurčito“. Na „neurčito“ zatím nedošlo a je otázkou, kdy se to změní. Britská televize má totiž máslo na hlavě kvůli hrozivé nehodě jednoho z moderátorů, Andrewa „Freddieho“ Flintoffa, na kterou došlo pouhých pět dnů před zmiňovanou premiérou kvůli špatnému zabezpečení samotného natáčení.

Okolo incidentu dosud panovalo mnoho nejasností, ale to se nyní mění. Již příští týden se Flintoff v dokumentu Disney Plus, který mapuje nejen jeho celou dosavadní kariéru, ale zejména právě onu nehodu. A také to, co se odehrálo po ní. Někdejší britský národní kriketový hrdina se totiž převrátil v tříkolce Morganu. Kvůli natáčení ale bohužel neměl helmu, stejně jako vůz nedisponoval čelním oknem a rámem. Flintoff tak v podstatě ryl hlavou o zem.

Kdysi pohledný obličej tak zohyzdily ošklivé jizvy, kvůli kterým po nějakých sedm měsíců neopustil svůj domov. „Odcházel jsem pouze kvůli lékařským prohlídkám nebo operacím. Bojoval jsem s úzkostí. Vždy jsem se musel pětkrát nebo šestkrát projít po místnosti - musel jsem sám se sebou mluvit v zrcadle. A už vůbec jsem se nechtěl komukoli ukázat bez masky,“ ohlíží se dnes za minulostí Flintoff, který dům opouštěl skutečně pouze v masce, s brýlemi na očích a kšiltovkou na hlavě.

„Co mě frustrovalo nejvíc, byly veškeré spekulace. Právě proto nyní dělám to, co dělám,“ vysvětluje dále, proč se rozhodl 90minutový pořad, který bude mít premiéru 25. dubna, natočit. Jak dodává, z nehody „si pamatuju úplně všechno, stále je to velmi živé, je to něco, co nikam nezmizelo“. Do budoucnosti se ovšem dívá s optimismem. „Vždy jsem byl schopen přehodit výhybku... A tu musím najít i nyní. Je to, jako kdybycch prošel resetem a teď musím zjistit, kdo jsem,“ říká také.

V dokumentu se přitom vyjádří i Flintoffova rodina, stejně jako jeho přátelé včetně moderátora Jamese Cordena. Je pak otázkou, jaká kritika zazní směrem k BBC a zanedbání bezpečnosti, zvláště proto, že Flintoff měl od stanice obdržet 9 milionů liber, tedy víc jak 260 milionů korun jako odškodné. Nebylo by ale překvapením, kdyby značná část z těchto peněz padla na léčbu, ostatně z některých záběrů skutečně mrazí a mnohý by se na Flintoffově místě již dávno sesypal.

Pro BBC to nebude zrovna hezká vizitka, jakkoli jejím směrem očekáváme značnou shovívavost. Při opětovném rozjezdu Top Gearu by mediální moloch musel v každém případě investovat velké peníze do zabezpečení a snášet vysoké ceny pojištění. Onen dokument tak může být symbolickou tečkou za pořadem, který stále znají lidé po celém světě. Ale třeba bude líp, ode dna se prý dá jen odrazit...

Andrew Flinfoff se již příští týden objeví v dokumentu, při jehož sledování možná bude třeba vytáhnout i kapesníky. Jediná nehoda totiž bývalého hráče kriketu změnila k nepoznání, jak ukazují i předem uvolněné upoutávky. Foto: Disney Plus, tiskové materiály

