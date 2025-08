Donald Trump se veřejně vysmál ostudné změně image Jaguaru, otevřeně řekl to, co si myslí asi 99 procent lidí před 5 hodinami | Petr Miler

Není obvyklé, aby se významní státníci vyjadřovali k tak okrajovým automobilovým tématům, ale Trump je zkrátka svůj. Vzhledem ke kontroverznosti jeho osoby budou někteří kritizovat vše, co udělá, tohle ale vážně odpovídá tomu, co svého času říkal skoro každý.

Jestli jsme něco opravdu nikdy nepochopili, pak je to čtyři roky starý nápad Jaguaru dostat se z problémů sázkou na elektrická auta. Nebyl jedinou firmou, která s něčím takovým přišla, v podstatě všechny ostatní si to ale postupem času do nějaké míry rozmyslely, dokonce i Volvo, které mělo totéž udělat „bez jakýchkoli kdyby a ale”. Jaguar ne.

Ten vše dotáhl do až tak zvráceného konce, že v podstatě nemá co prodávat, protože staré spalovací modely zařízl a s žádnými novými dosud nepřišel. S čím ale přišel, je nová firemní identita, která je tak šílená, jak to jen jde. Nepochopil ji nikdo a fandí ji přibližně podobný počet lidí, neboť nejenže působí nevhodně pro automobilovou značku, postavena je kolem „duhových hodnot”, které dnes jednoznačně ztrácí na síle a ustupují od nich i tak „nemocné” značky jako Audi. Jaguar drží lajnu.

Spolu s odhalením konceptu první novinky to všechno vzbudilo takovou vlnu nevole, že šéfdesignér značky musel přísahat, že vedení nejede na drogách, neboť tak to vše působilo. Přesto nepřišla žádná pozdější reflexe, žádná změna, žádné zmírnění dosavadního kursu. Jaguar tedy působí dojmem, že míří k sebezničení, ještě před posledním krokem z okraje Macochy ale dostal závěrečné proplesknutí z míst, odkud to jistě čekal ze všeho nejmíň - od samotného amerického prezidenta.

Marně přemýšlíme, kdy naposledy jsme zažili politika takového kalibru komentovat podobnou automobilovou marginálii, ale Donald J. Trump je živel svého druhu a říká, co si myslí. A tentokrát si po opačně vyznívajícím komentáři k reklamě na džíny American Eagle s herečkou Sydney Sweeney, vzal do úst právě kampaň Jaguaru

„A na opačné straně spektra je Jaguar, který natočil hloupou woke reklamu, je to naprostá katastrofa!” uvedl Trump na své sociální síci Truth. „Generální ředitel automobilka právě rezignoval v hanbě a firma je v naprostém chaosu. Kdo by si chtěl koupit Jaguar po zhlédnutí té ostudné reklamy?“ řekl dále.

Samozřejmě si tím vysloužil i kritické ohlasy od těch, kteří by jej očerňovali i za tvrzení, že slunce dosud vyšlo každé ráno. Ať už si ale o Trumpovi myslíte cokoli, v tomto případě řekl v podstatě jen to, co v reakci na odhalení reklamních materiálů Jaguaru konstatovalo asi tak 99 % komentujících kdekoli. Jestli šéf automobilky rezignoval v souvislosti s tím, není oficiálně známo, i my jsme ale psali o tom, že je nanejvýš nepravděpodobné, že by tu neexistovala souvislost, ať už pozitivní nebo negativní. Možná je na čase, aby Jaguar skutečně změnil směr.

Postarat se o to může nový šéf Jaguaru a Land Roveru jménem PB Balají, který po dekádách předchozích zkušeností v automobilovém průmyslu působil od roku 2017 jako finanční šéf majitele JLR, tedy společnosti Tata Motors. Jestli bude mít kuráž vrátit firmě rozumnější uvažování, ukáže jen čas, na podporu Donalda Trumpa při takovém postupu se ale zjevně může spolehnout.

Nová image i předobraz nových aut Jaguaru jsou opravdu katastrofa. Foto: Jaguar



A to taková, že si vysloužila i negativní pozornost Donalda Trumpa. Ten je řekl to, co si myslí skoro každý. Foto: The White House Press Gallery, CC0 Public Domain

