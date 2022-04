Nejrychlejší naftové kombi světa své doby už není jen pro vyvolené, až 275 km/h nedává draho včera | Mirek Mazal

/ Foto: Autopflegeservice Sauer und Gebrauchtwagenhandel, publikováno se souhlasem

Nerychlejší auta svého druhu nikdy nejsou levná, tedy pokud jsou nová. Některá si díky své výjimečnosti udrží cenu i později, jiná ani ne. Tohle je ten druhý případ, třebaže dodnes fascinuje kombinací dynamiky a spotřeby.

Luxusní dieselové kombi s maximální rychlostí 275 km/h nezní jako cokoli dostupného, dnes ale takové auto v bazaru nemusí stát o mnoho víc než základní Škoda Octavia. A přitom se nutně nemusí jednat o nijak zvlášť starý ani ojetý vůz - přirozený pokles cen původně drahých luxusních aut spolu s averzí podstatné části německých zákazníků k dieselům se o to postará.

V německém Pfullingenu si tak můžete pořídit nikoli nejlevnější, ale relativně dostupnou a přitom stále zachovalou Alpinu D5 Touring. Černý kombík nabízí spoustu luxusního prostoru s vysokou dynamikou a přitom dlouhým dojezdem i přijatelnými provozními náklady, tedy alespoň z pohledu spotřeba paliva. To obvykle v bazarech táhne, Alpina je ale zřejmě příliš velká exotika na to, aby to fungovalo i u ní.

Výkon a točivý moment třílitrového šestiválce původem z BMW 535d byl u Alpiny zvýšen na 257 kW (350 koní) resp. 700 Nm. Alpina tak umí jezdit za šest litrů nafty, přitom zaujme i parádní dynamikou - zrychlením na stovku za 5,1 sekundy a maximální rychlostí zmíněných 275 km/h. Svého času šlo o nejrychlejší sériově vyráběný naftový kombík světa, přitom udávaná kombinovaná spotřeba 5,6 litru nafty na 100 km není ani v praxi nic nedosažitelného.

Tento kousek za 10 let na světě najel 169 tisíc kilometrů, což není málo, černému interiéru s dřevěnými doplňky ale příliš neublížily. Ani jindy často opotřebované sedadlo řidiče nevypadá poničeně a také zbytek vnitřku se zdá být bez větší újmy - jen pravé vnější zpětné zrcátko kdesi pozbylo... zrcátko. Slušná výbava zahrnuje mimo jiné navigaci, elektrická, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, příplatkové ozvučení nebo řadu elektronických asistentů.

Žádná Alpina nebude stoprocentní bez klasického bodykitu, paprskových kol a decentních polepů s nápisy. Lak nevýrazné barvy spolu s černými koly málokoho upozorní, že má před sebou auto schopné stačit lecjakému sporťáku, ale to je také součást kouzla. Uvnitř na fakt, že sedíte v Alpině, upozorní hlavně klasický modrý tachometr - zde v klíčové části schovaný za věnec volantu - standardně cejchovaný do 300 km/h.

Technický stav má být navzdory najetým kilometrům bezchybný. Při představě ceníkové ceny začínající kdysi na 74 350 Eur (dnešním kursem 1,81 milionu Kč), kterou příplatková výbava vyšroubovala jistě ještě o dalších mnoho stovek tisíc korun výše, je tato nabídka slušným pokušením - na stůl je třeba vysázet 26 990 Eur, tedy asi 658 tisíc Kč.

Snad i docela zábavné kombi pro akčnější hlavu rodiny neochotnou investovat desetitisíce do paliva každý měsíc je za 658 tisíc Kč přes nájezd 169 tisíc km lákavou nabídkou. Foto: Autopflegeservice Sauer und Gebrauchtwagenhandel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.