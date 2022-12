Doplnění paliva do superjachty nejznámějšího z ruských oligarchů je tak drahé, že by zruinovalo i milionáře před 5 hodinami | Petr Miler

Nafta a benzin v poslední době citelně zlevnily, přesto se mnohým nemusí dělat dobře, když vidí částku v řádů tisíců korun za dotankování jedné plné nádrže obyčejného auta. Pokud vám to pomůže, věřte, že může být i hůř. Dotankování superjachty Romana Abramoviče stojí desítky milionů.

Koupě velmi výkonného auta není levnou záležitostí. A paradoxně je tím dražší, o čím méně výjimečné auto jde. Když vám podaří dostat k limitovanému Ferrari za desítky milionů, existuje docela slušná šance, že bude cenu ztrácet jen velmi pomalu, pokud vůbec. Když ale sáhnete třeba po BMW M8, jistě velmi rychlém luxusním sporťáku, zbude vám z počáteční investice nejméně 4 253 600 Kč za pár let jen několik málo desítek procent.

I když ale zvolíte vůz, který optikou dlouhodobého vlastnictví drahý není, stejně se nedoplatíte. Takové Bugatti Chiron hodnotu moc ztrácet nebude, jen výměna jeho pneumatik ovšem stojí skoro milion. A to ani nedodáváme, že po pár výměnách musí být nahrazena i samotná kola, která přijdou na ještě násobně vyšší částku. To proto, že pneumatiky se na ně musí nalepit a disky více než několik lepení bez ztráty květinky nevydrží.

Není tedy divu, že si taková auta pořizují jen velmi bohatí lidé, kteří dle zjištění Bugatti vlastní v průměru skoro 100 dalších aut, 3 tryskáče a 1 jachtu. Pro takové milion za výměnu pneumatik nepředstavuje srdcervoucí výdaj, jak si ukážeme dnes. Náklady na provoz soukromé jachty jsou totiž ještě na úplně jiné úrovni, zvláště pokud se jedná o extrémní jachty jako Eclipse od firmy Blohm+Voss nebo Solaris od firmy Lloyd Werft, které vlastní asi nejznámější ruský oligarcha Roman Abramovič.

Ten neprožívá zrovna nejlepší časy, neboť i jeho nakonec zasáhly sankce zejména EU, Britů a Američanů a jeho majetek se ocitl v přímém ohrožení. S jeho postavením ale dokázal svá nejcennější aktiva - mezi nimi i zmíněné jachty - ukrýt v bezpečí, v tomto případě v Turecku. Sice s nimi nikam nemůže a hovoří se o tom, že peněz na rozdávání nemá, nedávno se ale ukázalo, že je pořád drží ve střehu a nyní měl jednu z nich, starší Eclipse, plně dotankovat. A ani to nesvědčí o tom, ze by byl na mizině, je to totiž velmi drahá věc.

Nejde tu jen o to, že obě jachty ho stály a řádu desítek miliard korun každá a roční údržba - i když s nimi neujede ani metr - má přijít na 10 % ceny stroje. I samotné dotankování je náklad pro silné žaludky. Vlogger eSysman, který se v prostředí drahých jachet pohybuje dlouhodobě, s odvoláním na svůj zdroj v Turecku říká, že Eclipse byl minulý týden plně dotankován 1 milionem litrů paliva. A Abramoviče to mělo přijít na 2,2 milionu dolarů, tedy 50,3 milionu Kč.

To je suma, která by zruinovala i lidi, které považujeme za velmi bohaté, natož pak kohokoli normálního. Pokud vám tedy při pohledu na údaje zobrazované stojanem na čerpací stanici navozuje nepříjemné pocity, pamatujte, že může být ještě mnohem, mnohem hůř. A jsou to pořád drobné vedle více jak miliardových ročních výdajů na roční provoz. Nikdy jsme tak nevěřili obvyklým odhadům bohatství ruských oligarchů - abyste si mohli takové věci dovolit financovat, aniž by vás trápilo, že je použijete párkrát do roka (protože ti opravdu bohatí své jachty nepronajímají), nemůžete mít „jen” 200 miliard korun ve veškerém majetku, to by vás podobné legrácky též rychle zruinovaly.

Toto je novější a méně známá z Abramovičových jachet, teprve loni do provozu uvedený Solaris. Také ten má mít nádrž na milion litrů paliva, nově ale měla být doplněna starší jachta Eclipse. Ruského byznysmena to mělo přijít na 2,2 milionu USD, tedy více jak 50 milionů korun. Foto: Albert Gea, Reuters

Zdroje: eSysmanSuperYachts @Youtube, Reuters

