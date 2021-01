Dostupná rodinná Škoda s dynamikou Ferrari je splněný sen českých otců před 2 hodinami | Mirek Mazal

Ferrari platí za auto snů, ale jednak je drahé a i kdybyste na něj měli, opravdu byste pro něj měli využití? Více jak 500koňová Škoda Superb může snadno posloužit lépe a teď je jedna na prodej.

Škoda Superb rozhodně není ekvivalentem sportovního auta. Ani velmi sympaticky jezdící verze 2,0 TSI 4x4 třetí generace Superbu se něčemu takovému neblíží, a protože česká automobilka vytrvale odmítá nabídnout variantu RS, pak už ani nepřiblíží. Přesto je třeba říci, že to není pomalý stroj - vůz s motorem 2,0 TSI sériově disponoval výkonem až 206 kW (280 koní, dnes už jen 272) a točivým momentem 350 Nm. Z 0 na 100 km/h dokáže zrychlit za 5,8 sekundy a maximálně jede až 250 km/h.

Přesto jde hlavně o povedený kompromis mezi rychlostí, komfortem, prostorem a praktičností. Pohodlný liftback nebo kombík s dostatečným zvládá dlouhé přesuny daleko za limitem rychlostí, které většina lidí považuje za běžné. I z takového vozu ale lze něco jako sportovní auto udělat, jen je třeba se vydat na cestu tuningu.

Přesně to udělal jeden z německých majitelů, který si v listopadu 2017 koupil sériový Superb 2,0 TSI, po ujetí asi 40 tisíc km jej ale svěřil firmě SLS. Z rodinného liftbacku se tak najednou stalo auto schopné rozzářit úsměv na tváři nejednomu českému „tátovi”, který si je vědom praktických předností Superbu a zároveň se nechce úplně vzdát svých řidičských ambicí. Německý tuner totiž vydoloval z dvoulitrového čtyřválce nad přední nápravou 375 kW (510 koní) při 6 400 ot./min a 600 Nm působících při 3 500 ot./min. Stovku tak má vůz zdolat za 3,6 sekundy a s odstraněným omezovačem atakuje rychlost až 310 km/h. To jsou hodnoty blízké supersportovním strojům, jako je Ferrari 458.

Nárůst dynamiky přišel po instalaci většího turbodmychadla, které je spojeno s přepracovaným výfukovým systémem. Přívodu kyslíku do válců odpovídá pomáhá i nové sání, změny se dotkly i palivové pumpy a vstřiků. S jinými díly pak pochopitelně dorazila i elektronická úprava softwaru a dílčích částí poměrně malého motoru.

Kdybyste si takové auto chtěli postavit sami jako, budete potřebovat ke 2 milionům Kč, je to drahá verze v drahé úpravě. Jeden takový vůz se ale nyní prodává v Berlíně a kouzelné na něm je i to, že vypadá naprosto sériově jako Superb III na našich fotkách níže. Podívejte se na něj na zdrojovém odkazu, se 72 tisíci km (asi 32 tkm po úpravě) stojí 33 300 euro, tedy asi 870 tisíc Kč, prý v perfektním stavu a nedotčenými tlaky ve válcích. Není to nic, ale za takovou sumu si k Ferrari pořídíte leda pár náhradních dílů. A zkuste do něj naložit rodinu i se vším, co potřebuje na víkend strávený mimo domov...

Škoda Superb III 2,0 TSI 4x4 je už v sériové provedení slušně rychlé auto, sporťákům ale konkurovat nemůže. Po úpravě od SLS vypadá stejně, s 510 koňmi ale jede bezpečně přes 300 km/h, přitom je to pořád praktický rodinný liftback. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

