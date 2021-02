Dostupný, 350koňový kombík Mercedesu v parádním stavu se nevídá, jeden je teď k mání před 2 hodinami | Petr Miler

Jistě se najdou i výkonnější a levnější kombíky této značky, jen zřídka se ale nějaký pochlubí tak dobrým, kompletně originálním stavem a po celou dobu pečlivě vedenou servisní historií.

Adjektiva jako prestižní, luxusní nebo výkonný u auta obvykle nejdou dohromady se slovem dostupný. Na trhu nových vozů rozhodně ne a i mezi ojetinami bývá obtížné narazit na jiné než rozpadlé auto, které by za rozumný peníz nabízelo vysoký výkon, slušnou výbavu a prestiž slavné značky. Jakmile jde o stroje jako Audi RS, BMW M nebo Mercedes AMG, cenu si drží, i když časy jejich slávy dávno pominuly.

Dnes vám ale ukážeme kousek, který tato zažitá pravidla tak úplně nepotvrzuje. Jde o Mercedes C 32 AMG, tedy dobového konkurenta BMW M3, který v komfortnějším a každodennějším balení skrýval podobný dynamický potenciál, který navíc servíroval i v praktičtějším balení karoserie kombi. Díky kompresorem přeplňovanému motoru 3,2 V6 posílal až 354 koní na zadní nápravu, s nimiž dokázal zrychlit na stovku za 5,2 sekundy a zrychlit až na 250 km/h. Takové parametry neurazí ani dnes.

Koupit starší AMG obvykle znamená připravit si pořád tučnou sumu, nebo se smířit s exemplářem v horším stavu, u C 32 AMG to ale tak úplně neplatí. Vůz, který máme před sebou, má za 18 let najeto jen 76 900 kilometrů a vypadá velice dobře. Jako jeden z mála tak starých Céček byl po celou svou existenci, až do dnešního dne pravidelně svěřován oficiálnímu zastoupení Mercedesu, což stvrzuje kompletní servisní historie. A nebyl nikterak vizuálně ani technicky modifikován.

Sympatická je i decentní specifikace kombinující v zásadě jen černou a stříbrnou, a to zvenčí i zevnitř. Výbava je slušná, ale pochopitelně na dobu zrodu - kůže, vyhřívaná sedadla, automatická klimatizace nebo lepší audio tu jsou, na moderní vymoženosti jako navigaci s Google Earth ale zkrátka musíte zapomenout.

Prodávající říká, že auto je velice zachovalé a podobné kousky jsou dnes na trhu raritou. A podle všeho nepřehání. Na autě je složité najít podstatnou vizuální chybu a servisní historie s čerstvou německou STK (což je o technickém stavu přece jen více vypovídající akt, než ta česká) naznačují, že ani technicky auto nebude nic podstatného trápit. Přesto je k dispozici za 13 025 Eur, tedy asi 336 tisíc Kč bez aktuální německé DPH a i s ní se vejde pod 400 tisíc, za to zdaleka nekoupíte ani novou Octavii se 115 koňmi z dýchavičného tříválce a minimální výbavou. Jo to tedy skutečně zajímavá cena na takto pěkný exemplář, však se podívejte, kolik stojí BMW M3 E46 z té doby. A zkuste do nich naložit rodinu... Vsadili bychom si, že tento kousek v nabídce se dlouho neohřeje.

