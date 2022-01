Dotankování obří jachty ruského oligarchy je tak drahé, že by zruinovalo i velmi bohatého člověka před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lürssen, tiskové materiály

Dělají se vám mžitky před očima, když dnes při tankování plné nádrže auta na stojanu benzinky snadno naskočí suma přesahující 2 000 Kč? Věřte, že může být i hůř. Jen natankovat jednu z největších jachet světa Ališera Usmanova stojí desítky milionů.

Pořídit si supersportovní auto není levná záležitost. Pokud ale nejde o limitovanou edici, která je vám přidělena pouze ve chvíli, kdy už jste majitelem rozsáhlé sbírky, našlo by se dost lidí, jež by si samotnou koupi mohli dovolit. Provozovat ho je však již trochu jiná věc, neboť údržba, pojištění a pohonné hmoty obvykle přijdou na ještě vyšší sumy, než je pokles hodnoty. A nemusíme se na věc dívat ani optikou nějakého dlouhodobého vlastnictví, třeba jen výměna pneumatik na Bugatti Chiron stojí skoro milion. A to ani nedodáváme, že po pár výměnách musí být nahrazena i samotná kola, která přijdou na ještě násobně vyšší částku.

Proto si nakonec taková auta pořizují jen velmi bohatí lidé, kteří dle zjištění automobilky vlastní v průměru skoro 100 dalších aut, 3 tryskáče a 1 jachtu. Pro takové milion za výměnu pneumatik nepředstavuje srdcervoucí výdaj, jak si ostatně ukážeme dnes. Náklady na provoz soukromé jachty jsou totiž ještě na docela jiné úrovni, zvláště pokud se jedná o extrémní jachtu jako Dilbar od firmy Lürssen, kterou vlastní ruský oligarcha uzbeckého původu, i u nás známý Ališer Usmanov.

Majetek vlastníka koncernu Metalloinvest se odhaduje na 12,6 miliardy dolarů (cca 274 mld. Kč), což opravdu není málo. Není tedy překvapivé, že si Usmanov mohl již v roce 2016 pořídit 156 metrů dlouhou jachtu, která se pyšní vůbec největším - 25 metrů dlouhým - bazénem na světě. Dle TheYachtMogul má její hodnota činit 600 milionů dolarů (13,03 mld. Kč), to je však spíše podhodnocený údaj a realitou je spíše 1 mld. USD (21,72 mld. Kč).

TheYachtMogul se nicméně nezabýval pouze cenou, ale i provozními náklady. Ty jsou odhadovány až na 80 milionů dolarů (1,74 mld. Kč) ročně, což je suma, za níž byste si mohli pořídit menší jachtu i sbírku supersportů. Značný podíl na ní mají přitom pohonné hmoty. Dilbar byla totiž zachycena při tankování, kdy v jejích nádržích na milion litrů paliva skončilo 500 000 litrů.

Uvážíme-li, že cena jednoho galonu (3,9 l) paliva pro jachty vychází asi na 3,7 dolaru (80,50 Kč), znamená dotankování plné nádrže v tomto případě výdaj okolo 20,6 milionu Kč. To je suma, která by zruinovala i lidi, jež považujeme za bohaté, natož pak kohokoli normálního. A jelikož je třeba připočíst ještě částky za kotvení a obsluhu, do které se počítá i požární ochrana, bude Usmanovův účet za jedno dotankování úplné dotankování ještě citelně vyšší. TheYachtMogul hovoří o celkovém účtu při trochu jiných cenách v místě tankování, který přesahuje 30 milionů.

Pokud vám tedy při pohledu na údaje zobrazované stojanem na čerpací stanici navozuje nepříjemné pocity, pamatujte, že může být ještě mnohem hůř. I z toho důvodu si řada bohatých lidí jachty pouze pronajímá na dovolenou, při které navíc raději jen kotví pár kilometrů od břehu. Tím mají zajištěné soukromí, zároveň však nemusí platit opravdu horentní sumy za provoz.

Jachta Dilbar přišla ruského podnikatele Ališera Usmanova na několik miliard korun, ve finále ale ještě dražší je její provoz. Ten ročně stojí 1,74 mld. Kč, na čemž má výrazný podíl i palivo - jedno kompletní dotankování stroje přijde na více jak 20 milionů Kč. Foto: Lürssen, tiskové materiály

Zdroj: TheYachtMogul

Petr Prokopec

