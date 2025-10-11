Downsingem zabitý Mercedes C63 od AMG ničí majitele brutálním poklesem hodnoty, po roce a 15 tisících km stojí polovinu

Pokud chcete co možná nejkřišťálověji čistý důkaz toho, že tohle auto minulo terč s nápisem „zákazník” jako málokteré jiné, tady ho máte. Účet za selhání Mercedesu platí v tomto případě ti, kteří si jej naivně koupili jako první.

včera | Petr Miler

Foto: Autohaus Riess, publikováno se souhlasem

Pokud chcete co možná nejkřišťálověji čistý důkaz toho, že tohle auto minulo terč s nápisem „zákazník” jako málokteré jiné, tady ho máte. Účet za selhání Mercedesu platí v tomto případě ti, kteří si jej naivně koupili jako první.

Ne vždy se automobilkám povedlo s novým modelem auta jasně překonat jeho předchůdce, i tak bylo po dekády normou, že když na trh přicházela nová iterace úspěšného vozu, ta předchozí rázem ztratila na atraktivitě. Mělo by to tak být - starší a novější model auta obvykle dělí nějakých 8 let vývoje, během nichž by výrobci měli najít způsoby, jak si vzít to nejlepší z dosavadního úspěšného vozu a na těchto základech v podobě nástupce nabídnout ještě citelně víc.

Jsem dost starý na to, abych si pamatoval, jak tomu tak skutečně bylo. A jak příchod téměř každého nového typu poslal ceny existujícího typu dolů. Je to logické - vždy se sice najde určitá část lidí, kterým na dřívějším provedení něco vyhovovalo víc, s cenami ale hýbe většina. A ta prostě chtěla najednou to nové a lepší. To starší se tedy pochopitelně muselo v podobě nových skladových aut vyprodávat za podstatně nižší ceny, hodnota existujících ojetin se pak během pár měsíců odpovídajícím způsobem skokově snížila.

Už před nějakými 20 lety se ale tento model začal postupně rozpadat. A dnes se zdá být na kaši až do té míry, že jsou to někdy nová auta, která ve stínu své neatraktivity ztrácí hodnotu dokonce dramaticky rychleji než jejich předchůdci.

Je to jakási rakovina, která postupuje celým oborem a kterou byli nejprve schopni identifikovat ti nejvnímavější, tedy nároční zákazníci a nadšenci. Postupně je ale patrná pro stále větší množství klientů, což pochopitelně začíná hýbat celým trhem. Nová auta začala být po začátku nového milénia stále více šita na míru politicky definovaným normám a stále méně se pokoušela plnit přání klientů. A šlo to dál a dál - když lidem vyměníte hydraulický posilovač řízení za elektrický kvůli v praxi sotva existujícímu snížení spotřeby paliva, naštve to jednoho klienta z tisíce. Když všem vnutíte start-stop, který musí vypínat, naštve to dva lidi z tisíce, možná pět. Když přijdete s nesmyslným downsizingem, už jich bude 10. Pak přijdou otravující asistenty, omezovače rychlosti, zbytečná hybridizace a jiná nevyžádaná elektrifikace... A všechno se to sčítá, až se z takových lidí stane hybná síla.

Živě pamatuji, jak mi kolega už před skoro dvěma dekádami zprostředkoval stesky dealera BMW, který říkal něco v tom duchu, že jeho nejlepší zákazníci kupující modely jako 330i a M3 po příchodu nové generace trojky přišli do dealerství s nadšením, vyzkoušeli si nástupce, poděkovali a většinu z nich už nikdy neviděl. Převiňte si čas o 20 let vpřed a dnes se vyrazte zeptat k dealerům BMW, jakou mají zpětnou vazbu na auta jako nová 2,5tunová M5. Že její ztvárnění nemá s uspokojováním preferencí zákazníků společného téměř nic, je nabíledni. A je nad vší pochybnost, že to v očích mnohých udělá mnohem žádanější zboží z předchozí generace téhož vozu, asi o půl tuny lehčího auta s vyšším stabilně dostupným výkonem. Současné zprávy od dealerů to nakonec potvrzují - po ukojení první vlny zájmu těch, kteří si takové auto koupí bez rozmyslu, přichází jedna velká prázdnota.

Co to dělá s hodnotami existujících i nově vyrobených aut, vidíme jasně. A i v případě vozů jiných značek se stále častěji stává, že příchod nové generace nějakého modelu nestrhne poptávku na stranu novinky, ale naopak nažene zákazníky do náruče aut, která skončila, měla být nástupci překonána a v některých ohledech jistě byla. Jako celek ale na lidi nezabírají, a to zejména pro některá svá kontroverzní řešení.

Mezi taková auta se zařadil i Mercedes C63 od AMG, o kterém od začátku mluvíme jako o katastrofě a parodii na předchůdce. O voze samotném už moc psát nechceme, jen těm z jeskyní připomeneme, že Mercedes u novinky naprosto nepochopitelně přešel z (v této třídě v posledních letech zcela) výjimečného motoru 4,0 V8 na 2,0 R4 s hybridní podporou, čímž z auta udělal bezcharakterní, asi 2,2tunový vůz opírající se ve výsledku jen o výkon dvoulitrového čtyřválce. Na zákazníky to nefunguje a velmi špatné odezvy se vůz dočkal i od jakkoli soudného tisku.

Zákazníci věc zjevně nevidí jinak a auto moc nekupují, což nakonec přiznal i Mercedes, když slíbil, že mu motor vymění. Škoda už ale byla napáchána a nutně extrémní nezájem se propisuje i do extrémní míry poklesu hodnoty tohoto auta. Najít konkrétní příklad vám nedá delší hledání, ale jeden za všechny - vůz na fotkách níže je kombík C63 generace W205 (přesněji S205), který v roce 2024, tedy teprve loni, přišel majitele na 139 004 Eur přesně. To je i dnešním výhodným kursem 3,4 milionu Kč.

Dnes je na prodej 71 800 Eur, tedy skoro o 49 procent a téměř 1,7 milionu Kč levněji za 1,74 milionu. Po pouhém roce. Objel snad majitel 7krát zemi? Ani omylem, na tachometru má 15 388 km a je to prakticky nový vůz. Přesto je k mání o tolik levněji a vlastně i docela levně vzhledem k tomu, jakou dynamiku i výbavu (nakonec je to i docela hezké auto) skýtá. Tak bude rychle pryč? Ani omylem, u dealera stojí podle prodejce už přes půl roku (!) prakticky bez zájmu a do telefonu na vás hned vysype: „Achtundvierzig Prozent!” A to mu zjevně neřekli, že to spíš „neunundvierzig”...

Jak už padlo, nejde o nějakou pochybnou nabídku ukradené bouračky z Turecka, ale nehavarované auto po prvním majiteli od oficiálního dealera Mercedesu z programu Junge Sterne. Přesto jsou ceny takové a starší osmiválcová provedení v pěkném stavu se dnes navzdory vyššímu stáří s podobným i vyšším nájezdem prodávají dráž, však není problém narazit na zachovalé vozy za 80 až 90 tisíc Eur. A půl roku u prodejců nestojí...

Je to v tak extrémní podobě (roční auto vs. obvykle čtyřletý a starší vůz) svérázný stav věcí, ale ruku na srdce, nedivím se tomu - zatímco koupit si ten čtyřválcový nesmysl by mě nikdy v životě nenapadlo, osmiválcový, skoro kompaktní sportovní kombík nutně láká i někoho, kdo pro Mercedesy nehoří. Vývoj cen tomuto vnímání mezi automobilovými nadšenci a zákazníky tohoto druhu aut zjevně odpovídá. A nikdo jiný si AMG stejně kupovat nebude, však co by s ním dělal? Model C 220d s paketem AMG vypadá skoro stejně a stojí ještě míň...


Zní to bláznivě, ale devastace modelu C63 od Mercedesu-AMG poslala zájem o něj tak nízko, že jako ojetý může po roce a 15 tisících km stát polovinu přímo u dealera značky jako vůz po prvním majiteli. Foto: Autohaus Riess, publikováno se souhlasem

Zdroje: Autohaus Riess@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.