Drahé značky musí litovat, že kdy vsadily na elektromobily, s obyčejnějšími auty prohrávají jedno srovnání za druhým 16.6.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo/Kia, koláž Autoforum.cz

Čím se chcete odlišit, pokud technickou podstatu auta uděláte prakticky stejnou, jakou může za podobné peníze postavit téměř kdokoli? Slavnějším logem a lepší umělou kůží v interiéru? Je toho málo a v případě Volva to nefunguje ani na Škodu, ani na Kiu.

Už ani nejsme schopni spočítat, kolikrát jsme varovali zejména drahé automobilové značky před vstupem na tenký bateriový led. Elektrický pohon totiž z velké části maže rozdíly mezi prémiovým a mainstreamovým segmentem, neboť dominantní část nákladů tvoří elektrický pohon, zejména pak jeho akumulátor. I v této technice pochopitelně existují rozdíly, nejsou ale tak patrné, pro běžného uživatele jen velmi málo. Navíc kvůli vysokým nákladům na tuto část auta bývají seřezány na minimum investice do všeho ostatního.

Patrné je to třeba u Audi, které dříve bylo nezpochybnitelným lídrem v oblasti interiérů. Co z toho zbylo dnes, je skoro marné říkat, sama automobilka ví, že to přehnala. Němci ale nejsou těmi jedinými, kdo se vydal tímto směrem a naráží na nové překážky, na podobné vlně se vezou i Švédové. Problémem i pro ně je pak pochopitelně také to, že ceny elektrických aut mainstreamových a prémiových značek jsou si velmi blízko. A je těžké s tím něco dělat.

Kdysi levné značky rázem nemohou být levné, protože jinak by na těchto autech prodělávaly. A ty dražší už nemají prostor, kam ceny nafukovat, aby ještě byly konkurenceschopné. To by se musela více odlišovat podstata samotného auta, a právě to je u elektrického pohonu těžké. Faktické rozdíly mezi výslednými auty se tak smývají v mnoha ohledech, přičemž prémioví výrobci zůstávají o něco dražší, což zákazníky nutí nad věcí přemýšlet jinak než dřív.

Tento problém ukazuje už existence srovnávacích testů aut, která by dříve nikdo ani nesrovnával. A ještě víc jejich výsledky. Nedávno jsme tu měli elektrickou Škodu proti elektrickému Volvu, kdy škodovka i očima Němců nakopala švédské prémii zadnici. Teď tu máme srovnání Volva EX90, auta s cenou přes 100 tisíc Eur, tedy víc jak 2,5 milionu korun, s Kiou EV9. A pro Švédy znovu nedopadlo dobře.

Jak moc Volvo nedokáže technicky nabídnout víc, ukazuje už porovnání základních technických parametrů. EX90 ve verzi Twin Motor má sice na kontě vyšší výkon než soupeř taktéž disponující dvěma motory (408 koní vs. 385 koní). Jenže zároveň je citelně těžší (2 795 kg vs. 2 674 kg), pročež se na stovku dostane až za 5,8 sekundy, kdežto Korejec je o šest desetin rychlejší. Na straně Kie je pak i vyšší maximálka (200 km/h versus 180 km/h), stejně jako se může pochlubit kratší brzdnou dráhou po zahřátí kotoučů (Volvo naopak dominuje při brzdění za studena).

Jde sice o drobné rozdíly, ale ve prospěch „špatného” auta, od Volva by lidé čekali víc. Takto mohou mít při rozhodování velký vliv. Ten vůbec největší ale nejspíše bude spojen s dojezdem. EX90 totiž dostalo paket o kapacitě 107 kWh, se kterým byste teoreticky měli ujet 605 km, zatímco na straně Korejců najdeme 99,8 kWh a 505 km. Jenže Kia má zjevně k dispozici lepší management baterií, pročež reálně zvládá na jedno nabití 380 km při průměrné spotřebě 27,9 kWh/100 km (o 22 procent víc než papírový průměr).

Volvo má ale na kontě 33,5 kWh, čímž reklamní letáky přestřeluje o 59 procent. S větším paketem tak zvládá ujet jen 382 km, tedy o malý chlup více než Kia. Abyste přitom dobili baterie EX90 z 10 na 80 procent, potřebujete k tomu 32 minut, i když lze počítat s vyšším dobíjecím výkonem 250 kW. EV9 si musí vystačit s 210 kW, na své straně ale i tak má jen 24 minut. A dominuje pak i zavazadelníkem (333 až 2 393 l vs. 324 až 2 135 l).

Taková jsou už suchá čísla, co dojmy? Kolegové z Auto Bildu, kteří s oběma vozy jezdili současně, podotýkají, že Kia dokáže lépe pracovat jak s pohonným ústrojím, tak i vnitřním prostorem, přestože je EV9 o chlup kratší. Uznávají sice, že Volvo je na tom s kvalitou některých materiálů lépe, ovšem nikoliv takovou měrou, aby to ospravedlnilo veškeré zmíněné rozdíly. Zvláště když třeba multimédia švédského vozu občas vypovídala službu.

Přihoďte k tomu ještě skutečnost, že EV9 vás dokáže při řízení vtáhnout více do hry, zatímco u Volva třeba posilovač řízení na nastavení tuhosti nikterak nereaguje, a je takříkajíc vymalováno. Kia si totiž z testu odváží známku 1,7 a 589 bodů, čímž jí patří první příčka. EX90 se pak s 571 body a známkou 1,9 musí spokojit s druhou příčkou. Něco takového by nedávno bylo nemyslitelné, Švédové se zjevně dobrovolně připravili o náskok. A tím i o „právo” účtovat si za své vozy tolik. Tady někdo musí litovat, že kdy vsadil na elektromobily...

Kia EV9 poráží prémiové SUV Volvo, lepší je jak kabině, tak i v případě techniky. Foto: Kia



EX90 pak sice na svém kontě má některé kvalitnější materiály, to je ale jediné, co z někdejšího náskoku Volva zůstalo. Foto: Volvo

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.