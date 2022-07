Zájem o elektromobily neživí ani drahý benzin, ukazuje studie, dokonce ani v zemi, kde je podporují horem dolem před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to krystalicky jasný důkaz o tom, jak neatraktivní nabídku elektromobily pro většinu lidí představují. I když jsou benzin a nafta extrémně drahé, spalovací auta extrémně znevýhodněná a ta elektrická mají podporu na všech úrovních, stejně naprostá většina lidí pořád touží po benzinovém nebo dieselovém voze.

Ceny pohonných hmot v posledních měsících vzrostly na rekordní úroveň. U nás jsme dostali už na hranici 50 korun za litr, tedy v podstatě na úroveň Německa, kde ovšem lidé berou o poznání větší peníze. Ještě o poznání hůře jsou na tom nicméně Nizozemci, kteří za jeden litr benzinu musí zaplatit 2,34 Eura (cca 58 Kč), zatímco jeden litr motorové nafty je vyjde na 2,19 Eura (asi 54,30 Kč). A jelikož tato země na jednu stranu nemalou měrou podporuje elektromobilitu různými dotacemi a úlevami a na tu druhou uměle zdražuje pořízení i vlastnictví spalovacích modelů, nebylo by překvapivé, kdyby registrace bateriových aut zásadním způsobem rostly. Jenže se to neděje a podle všeho dít ani nebude.

Jak vyšlo najevo ze studie, kterou provedly weby Gasmetaal a AutoTrack, pouze 20 procent dotázaných uvedlo, že by letos rádo přepřáhlo na elektromobil - 80 procent lidí nic takového neplánuje. A jelikož anketa proběhla mezi lidmi staršími 18 let, kteří jsou majiteli řidičských průkazů, tedy typickými kupci nových i ojetých aut, nedá se očekávat, že by realita byla odlišná.

Přes vše zmíněné totiž elektromobily zůstávají v zemi tulipánů dražší, jejich budoucí hodnota nevyzpytatelnější a použitelnost problematičtější než v případě spalovacích modelů. A není to tak, že by „lidští dinosauři” odmítali změnu, informovanost lidí v tomto ohledu naopak stoupá. Ve srovnání s loňským rokem totiž Nizozemci hledali online data o elektrických autech o 146 procent častěji, v případě hybridů pak jejich zájem vzrostl o 66 procent. V kontextu s tím se o 34 procent zvětšil i počet stránek, které jsou na elektromobilitu zaměřené.

Přes to všechno ale hned 960 respondentů z celkových dvanácti set ukazuje bateriovým vozům palec dolů. Pro 60 procent z nich je přitom hlavním argumentem jejich příliš vysoká cena. Co se pak týče zbývajících 240 lidí, pro 56 procent z nich představuje koupě elektromobilu pomoc při ochraně životního prostředí. 54 procent dotázaných by jej pak volilo právě kvůli vysokým cenám paliva, zatímco 31 procent lákají daňové benefity.

Co naopak Nizozemce neláká vůbec, a to bez ohledu na pohonné ústrojí, je carsharing. Pouze 11 procent dotázaných zvažuje, že by svůj vůz někomu půjčilo a jen 7 procent tak již udělalo. 74 procent respondentů tak ale učinit nehodlá, přičemž 78 procent z nich chce mít vlastní auto kdykoliv k dispozici, zatímco 45 procent se bojí jeho poškození a 11 procent odcizení. Zajímavé pak je, že 35 procent dotázaných přiznalo, že bez vlastního auta by nedokázalo fungovat.

Jak už jsme zmínili mnohokrát, posunout tržní podíl elektrických aut výrazně nad hranici 20 % bude složité kdekoli, kde je přímo či nepřímo nenařídí. Pozoruhodné je, že Nizozemsko nemá daleko k tomu druhému zejména skrze umělé zdražování konvenčních aut (například tříválcová Škoda Octavia s téměř nulovou výbavou v této zemi startuje na neuvěřitelných 29 790 eurech, tedy asi 737 000 Kč). Přesto je situace taková, jak jsme ji popsali výše.

I když jsou pohonné hmoty v Nizozemsku ještě dražší než u nás, auta se spalovacími motory jsou uměle zdražena vyšším zdaněním při koupi, platí se za ně vyšší silniční daně a elektromobily jsou obdobně zvýhodňovány na všech úrovních, naprostá většina lidí po elektrických autech stejně netouží. Odrazují jejich vysoké pořizovací ceny, nejasné vyhlídky na budoucí hodnotu i omezená použitelnost. Ilustrační foto: ADAC Presse

