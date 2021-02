Drahý prodej unikátního auta Michaela Jordana byla zjevně levá, je znovu k mání před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: Bring A Trailer, publikováno se souhlasem

Sedmnáctkrát dráž, než se čekalo, se měl loni prodat unikátní Mercedes upravený na míru jednoho z nejlepších basketbalistů historie. Zjevně se to nestalo a s ohledem na argumentaci prodávajícího to nebylo omylem.

Loni v srpnu jsme vás informovali o senzačním prodeji tehdy 24 let starého Mercedesu Michaela Jordana. Někdo za něj totiž měl v aukci zaplatit 17krát více, než kolik činila odhadní hodnota. Místo 12 000 dolarů, tedy asi 255 tisíc Kč, se vůz měl prodat za 202 200 USD, asi 4,3 milionu korun.

Na jednu stranu to bylo udivující, neboť vůz basketbalové legendy s asi 253 tisíci km nebyl zrovna v dokonalém stavu a obecně vzato to nebyl ani na takový skvost. Na druhou stranu jde o auto Michaela Jordana, jednoho nejlepších basketbalistů všech dob, jehož sportovní úspěchy by vyplnily listy několika pořádných knih. A auto samo mu bylo upraveno na míru jako žádné jiné na celém světě. Teď už ale můžeme říci, že onen prodej skutečný nebyl.

Vůz se totiž objevil v prodeji znovu v aukci BAT, což by nemuselo být zvláštní, občas někdo draze koupí vůz v dražbě, aby jej později ještě dráž zkusil prodat. Jenže v tomto případě je prodávajícím stejný prodejce (Beverly Hills Car Club) jako loni v srpnu. Ten by teoreticky mohl říci, že prodej loňský prodej z nějakého důvodu nedopadl nebo že vůz prodává jménem jiného majitele. Tak to ale není, firma konstatuje, že Jordanův Mercedes získala loni v září, a je tak zřejmé, že jej získala sama od sebe.

Důvodů může být více. Občas někdo, ač by neměl, v aukcích prostřednictvím spřízněné osoby přihazuje tak, aby cenu vyšrouboval co nejvýše, protože pokud není dost reálných zájemců, může stačit i jeden opravdu umanutý, abyste umělými příhozy dostali cenu klidně násobně výše. Problémem je, že nějaký příhoz musí být poslední a pokud je to ten umělý, prodej se pochopitelně fakticky neuskuteční.

Druhou možností je, že dosažení extrémní ceny v online aukci bylo od začátku záměrem a neexistoval žádný skutečný zájemce ochotný dát za Jordanův Mercedes více než 4 miliony Kč. Prodávající mohl s pomocí více fiktivních kupců vytlačit cenu nahoru, aby získal pozornost médií a vyvolal očekávání pro další aukci, kde by vůz teprve prodal draho. Však za tohle auto jiní platí miliony...

Ani to ale neklaplo, neboť aukce BAT končí za 3 dny a nejvyšší příhod dnes činí 6 000 USD, tedy něco přes 127 tisíc Kč. Když to dobře půjde, přiblíží se té původní odhadní a to bude tak vše. Tenhle postup tedy zjevně nevyšel. A až už za ním stálo cokoli, férový s ohledem na současná vyjádření Beverly Hills Car Clubu být nemohl.

Dodejme, že Jordan si pořídil Mercedes-Benz S600 v úpravě firmy Lorinser v roce 1996 a vlastnil jej opravdu dlouho. Pod jeho kapotou ve spojení s automatickou převodovkou odvádí práci šestilitrový dvanáctiválec produkující až 389 koní. Zakázkový bodykit v tmavě modrém laku s pochromovanými koly dotváří vnější image, uvnitř najdeme šedé kožené čalounění a dřevěné dekory. Pozoruhodné je, že vůz byl pozdějších letech basketbalistova vlastnictví osazen palubním telefonem, který na přání vítal majitele nápisem JORDAN a funguje tato dodnes. Jak jsme již zmínili, vůz je dosti ojetý, místy dokonce rezne a nepředpokládáme, že by jej někdo skutečně koupil za miliony, takovou hodnotu prostě nemá.

Mercedes S600 Coupe Michaela Jordana se měl loni prodat za více jak 4 miliony Kč. Byla to zjevně levá, dnes jej stejný prodávající nabízí v aukci, kde nejvyšší příhoz činí něco přes 120 tisíc korun. Foto: Bring A Trailer, publikováno se souhlasem

