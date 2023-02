Dramaticky přepracovaný Renault Clio natočen bez špetky maskování, jeho příď se změnila k nepoznání dnes | Petr Miler

Celá třída těchto aut je dnes ohroženým druhem a Clio může být jedním z posledních bojovníků za její čest. Pro svou další bitvu si zvolilo novou zbroj. Sami posuďte, zda je dvakrát blyštivá.

Asi vás nepřekvapíme svou skepsí k možnému úspěchu politicky vynucované elektrické „revoluce”. Podle nás skončí dřív, než stihne pořádně začít, s čímž do nějaké míry vezmou za své i její sekundární dopady. Pokud se to ale nestane a politici si prosadí svou navzdory fyzikálním i ekonomickým zákonitostem, dočkáme se nejen elektrifikace všech aut v prodeji, ale také vyhynutí celých automobilových tříd.

Těmi nejvíce zasaženými budou segmenty vozů jakkoli menších a dostupnějších. Důvod je prostý - nízká cena si netyká se „zelenými” ideály, které vynucují buď přechod na elektromobilitu coby řešení zcela ekonomicky neefektivní, popř. drakonický boj s emisemi všeho druhu, který je neefektivní jakbysmet. U aut za milion se ani jedno z toho poznat nemusí, vozy za nízké statisíce ale za takových podmínek přežít nemohou - staly by se nesmyslně drahými, a tedy skoro neprodejnými.

Řada automobilek se tak už netají tím, že vozy segmentu Škody Fabia nebude prodávat vůbec, nebo je přesto zkusí nabídnout za částky od 500 až 600 tisíc Kč. Dá se očekávat, že zejména francouzské značky, které svými malými auty prosluly, se jich hned tak nevzdají. A jedním z posledních harcovníků se může stát Renault Clio.

Ten se ve svém současném provedení prodává od roku 2019, a tak má nejvyšší čas na modernizaci. Ta zjevně přijde, jak ukazují záběry níže, na kterých se vůz pohybuje při natáčení propagačního klipu bez špetky maskování po španělské Valencii. Facelifty obvykle nepřináší až tak velké změny, tady se ale - možná kvůli výše zmíněnému a snaze zachovat auto v prodeji svěží co nejdéle - přinejmenším příď změnila velmi dramaticky.

Design novinky se svým pojetím drží soudobých trendů, kdy automobilky stále častěji používají pro odlišení svých vozů spíše pojetí světel než masek chladiče. Renault Clio 2023 nebude výjimkou, neboť kompletně zahodil svá dřívější světla a sází na docela nový styl. Dvě šipky směřující po obou stranách mířící do středu vozu (lze je vnímat jako rozložené logo značky) doprovází tenké hlavní světlomety, které plynule přecházejí do chromované lišty až do loga Renaultu.

Zbytek auta nevidíme, ale vzadu tradičně čekejme menší změny. Co nového přinese technika, netušíme, hovoří se o doplnění nabídky motorů o dobíjecí hybrid. Zrovna ten by ale v tomto modelu dával podobný smysl jako elektrický pohon, tedy téměř nulový. Počkejme si na víc, oficiální premiéra musí být na spadnutí.

