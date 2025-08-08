„Dřevíčko”, manuál, motor V10. Naskytla se výjimečná šance koupit si kombík snů, existuje jen v pár kusech
V roce 2004 představilo BMW sedan M5 generace E60. Ta se jako jediná chlubila desetiválcovým motorem, který následně vyfasovalo také kombi E61. Praktičtější variantu ovšem mnichovská automobilka nabízela pouze v Evropě, Američané toužící po převozu veškerého dědictví po prarodičích na jeden zátah šílenými rychlostmi tak měli smůlu. Na druhou stranu však mohli sáhnout po sedanu s manuální převodovkou, která byla pro změnu zapovězena starému kontinentu.
Přesto všechno se ovšem kombík M5 E61 osazený trojicí pedálů a „fofrklackem“ na středovém tunelu aktuálně objevila v aukci Cars & Bids. Někdo v zámoří totiž zjevně s nabídkou BMW nebyl spokojen, a tak se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavil si manuální kombík sám. Nebyl první ani poslední, přesto jde o výjimečnou věc. V tomto případě na to navíc majitel šel docela jinak.
Mnichovský kombík si pořídil ve verzi 535i xDrive, ovšem pohonu všech kol a řadovému šestiválci dal sbohem. Místo toho se pod kapotu nastěhoval motor V10 roztáčející pouze zadní nápravu. Konverze dále znamenala, že se vůz dočkal také šestistupňového manuálu ze sedanu M5, stejně jako samosvorného diferenciálu. Ze stejné stáje pochází také výfukový systém, ovšem doplněný zadním tuningovým dílem, podobně jako elektronicky stavitelný podvozek EDC. Převzata pak byla i zadní část podlahy, která obsahuje dodatečnou vzpěru. V případě brzd pak bylo znovu sáhnuto po komponentech BMW, ovšem z novější M2 F82.
Exteriér se dočkal odpovídajících nárazníků, blatníků, krytů zpětných zrcátek či 19palcových litých kol, na první pohled tedy nabízený kousek budete mít za autentické tovární dílo. Vnitřek zaujme dřevěným interiérem Carrara, který je svérázný, nakonec je ale tak nepatřičný, až je snad i sympatický. A sladěný je se spíš komfortními sedadly s ohřevem i ventilací, to také není u M5 běžné.
Součástí prodeje je dále originální střešní box BMW, což praktičnost tohoto kombíku ještě umocňuje. Jakkoli je pochopitelně třeba počítat s tím, že zhoršený aerodynamický odpor ještě více zvýší už tak nemalý apetit 507 atmosférických koní. Zda má vůz k dispozici možnost omezit výkon motoru na 400 kobyl, jako je tomu u továrního sedanu či kombi, ovšem prodejce neuvádí. Stejně jako je spíše tajuplný, co se týče nehody, ke které došlo v květnu 2022.
Rouškou tajemství je pak ostatně obestřen i nájezd vozu. Ze servisní historie vyplývá, že v prosinci 2021 měl na kontě 336 117 km, v srpnu 2024 pak 349 822 km. V současné době mu ale na tachometru svítí 65 249 mil neboli 104 986 km, což je dle prodávajícího dáno výměnou přístrojového štítu, na který došlo letos v dubnu. A původní nájezd vlastně jen částí vozu je kvůli výměně kdečeho nevýznamný. Budiž, přesto je třeba dodat, že ač tedy toto kombi vypadá lákavě, jeho koupě bez rizika nebude. Přesto je o něj slušný zájem a cena v aukci se už dlouho před jejím koncem vyšplhala dost nad 1 milion korun. Inu, je to vážně výjimečná nabídka.
V zámoří je nabízeno BMW M5 Touring E61 s manuálem, které automobilka nikdy oficiálně nenabídla. Trojici pedálů skutečně páruje s atmosférickým desetiválcovým motorem a pohonem zadních kol. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: Cars & Bids
