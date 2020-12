Drogový kartel na vánočním večírku rozdával auta za loajalitu, pak dorazila armáda před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Vskutku svérázný vánoční večírek mocného sinalojského drogového kartelu paradoxně neskončil kvůli tomu, že by na něm zločinci rozdávali dary pořízené za špinavé peníze, ale proto, že porušoval koronavirové restrikce.

Drogoví baroni mají poměrně jednoduchý recept na to, jak si udržet loajalitu běžného obyvatelstva. Většinou operují v chudých zemích, kde stačí, aby do okolí investovali zlomek svých příjmů a rázem si mohou být jisti jeho podporou i mlčením. Pablo Escobar neváhal stavět školy a rozdávat svým věrným hodnotné vánoční dary. V jeho stopách se pak rozhodl jít i Joaqúin Guzmán Loera známý jako El Chapo, stejně jako jeho synové, kteří po jeho uvěznění zůstávají v čele sinalojského kartelu.

Ivan Archibaldo Guzmán přitom vešel v známost již loni, když uspořádal vánoční večírek, na němž pozvaným rozdával mimo jiné Hondy Civic. Letos pak přišla řada hlavně na Kie Rio, ty se však k novým vlastníkům již nedostaly. Slavnost, které se zúčastnilo více než 800 lidí, totiž rozehnala armáda. Ta do vyšetření celého případu zabavila připravené vozy určené jako dárky těm nejvěrnějším. Pamatováno ovšem bylo i další, kteří měli být obdarováni zejména různou domácí elektronikou.

Bezpečnostní složky přitom neměli nejmenší pochybnost o původu darů, neboť ty byly označeny jak nálepkami CDS (Cártel de Sinaloa), tak iniciálami JGL odkazujícímu na Guzmána. Nedošlo nicméně k zatčení jediné osoby, neboť večírek sám o sobě nebyl ilegální a po nikom z drogových lordů úřady oficiálně nepasou. Problémem se stalo, že někteří z účastníků se záběry z večírku pochlubili na sociálních sítích a lidé pak alarmovali policii. Armáda dorazila na místo pouze z obav o průběh zásahu, ten ale proběhl naprosto klidně. Akce byla formálně ukončena jen proto, že účastníci nedodržovali koronavirové restrikce - neměli roušky a nedodržovali sociální distanc.

Jak se tedy ukazuje, koronavirus dělá problémy už i kartelům. V jejich případě se nicméně asi nedá předpokládat, že by došlo na přesun večírků na internet. Na druhou stranu, zasílání dárků by možná bylo anonymnější a auta by ke svým majitelům dorazila. Nakonec k nim ale možná dorazí i tato - něco nám říká, že úřady neshledají na jejich původu nic závadného.

Zdroj: Milenio@YouTube

