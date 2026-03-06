„Drzý” vrcholný Mercedes S v barvě ze sporťáku nikdo nechce, majitele tento unikátní výstřelek přišel na miliony
Petr MilerNení to fólie, na autě je jen krycí průhledná. Tuhle barvu skutečně dostalo z továrny určitě jako jediné eSko ve své zemi a jako jediné na světě v této verzi. Je to jistě recept na pozornost okolí, ovšem stejně zjevně také recept na neprodejnost komukoli dalšímu.
„Drzý" vrcholný Mercedes S v barvě ze sporťáku nikdo nechce, majitele tento unikátní výstřelek přišel na miliony
před 10 hodinami | Petr Miler
před 10 hodinami | Petr Miler
Není to fólie, na autě je jen krycí průhledná. Tuhle barvu skutečně dostalo z továrny určitě jako jediné eSko ve své zemi a jako jediné na světě v této verzi. Je to jistě recept na pozornost okolí, ovšem stejně zjevně také recept na neprodejnost komukoli dalšímu.
Barva laku karoserie má nepochybně podstatný vliv na atraktivitu vozu pro toho či onoho kupce. I když si troufneme říci, že většina lidí nemá vyhraněný vkus, málokdo si zejména v rovnostářské Evropě troufne dráždit třeba zářivě červeným autem. A situace ve zbytku světa je často podobná, proto ostatně největší obliby bez mezi barvami tradičně dosahují stříbrná, bílá a černá, v různém pořadí.
Není tedy překvapivé, že právě na tyto barvy a jejich varianty sází výrobci nejvíce - snad nenajdete auto, které by nešlo ve všech těchto odstínech koupit. I když možná ano, v luxusním segmentu se někdy nenosí ani takováto „pestrost”. Vrcholem kreativity bývají vedle černé - či čehokoli jiného, co je tak tmavé, že to černou připomíná - modrá a šedá. Napříč všemi třídami jsou pak statisticky nejméně populární volbou barvy jako žlutá, hnědá a oranžová.
Je tak skutečně krajně neobvyklé, když někdo v luxusním segmentu sáhne právě po žlutém laku karoserie, ale jak vidíte na fotkách níže, stalo se to. A k obyčejnému má tohle auto daleko hned dvakrát. Nejde „jen” o Mercedes třídy S, ale rovnou o jeho vrcholně rozmařilé, dnes už bohužel nedostupné provedení S65 od AMG s motorem V12. Co ovšem můžete dělat, když toužíte právě po autě, které je maximálně komfortní, maximálně výkonné a k tomu žluté, no co?
Zájemce právě o takový vůz se v roce 2017 zastavil u nizozemského zastoupení Mercedesu a nechal si své špičkové „eSko” na zakázku nalakovat do stejného žlutého odstínu, jaký tehdy byl v nabídce supersportu AMG GT - přesně v té jsme jej tou dobou i testovali. Má jít o světový unikát, ostatně i proto jsme se o tomto autě už dříve zmiňovali. Teď si vysloužilo naši pozornost znovu, ale z trochu jiného důvodu.
Než se k němu dostaneme, připomeňme, že zvolenou barvou je zářivě žlutý odstín Solarbeam Yellow, přeložme to jako žluť slunečního svitu. Ten byl svého času sám o sobě tučným příplatkem, bylo nutné za něj vytáhnout z kapsy více jak 200 tisíc korun. U této třídy S byl ale i drahý drahý příplatek jen jedním z mnoha - dle nizozemského registru byl tento konkrétní vůz prodán 338 101 Eur, tedy v přepočtu za více jak 8,2 milionu Kč.
Majitel se tento vůz už nějaký čas pokouší prodat a nedá se říci, že by z toho mohl mít byť jen trochu radosti. Nikdo jiný ho totiž nechce, a tak s ním jezdí dál, jak jej postupně zlevňuje. Ve stavu zjevně blízkém dokonalosti (přes značně nedokonalé fotky) byl svého času k mání za 169 940 euro, později za 159 940 euro, dnes už je dispozici „jen” za 129 990 Eur. Bavíme se tedy o slevách v řádu statisíců korun jako nic,
Připusťme, ani 130 tisíc euro není málo peněz, na české to vychází na 3,1 milionu Kč, ale je to také o 5,1 milionu (!) méně než suma, kterou kupec musel zaplatit (a není to orientační ceníková cena, jako základ daní se v registrech uvádí ta skutečně zaplacená dle faktury) za nový vůz. Máme tu tak skutečně pořádnou ztrátu hodnoty, jakkoli po letech a 95 tisících najetých kilometrech nepůsobí tak jako po roce dvou a mrzkém nájezdu. Tak či onak jde zjevně obtížně prodejné zboží.
Najít druhého kupce pro takový unikát bude zkrátka hodně těžké, tím spíš pak za tři miliony korun, sleva nesleva. Ale majiteli držíme palce, za odvahu si trestat nezaslouží, černo-šedý automobilový svět nám nevoní ani v této třídě a žluté eSko od AMG... No řekněte, nemá grády?
Víc než 8,2 milionu korun, tolik někoho stálo tento specifický Mercedes-AMG S65. Za příplatek tu musela být spousta věcí, zdaleka ne jen lak, právě ten ale značně napomáhá současné neprodejnosti a postupné mohutné ztrátě hodnoty. Je prostě až moc neobvyklý. Foto: Jet Cars, publikováno se souhlasem
Zdroje: Jet Cars BV@Marktplaats, RDW
