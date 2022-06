Důchodce po 26 letech prodává auto, z nichž naprostou většinu zničila rez a poruchovost, toto je jako nové včera | Petr Miler

/ Foto: CPS Automobile, publikováno se souhlasem

Uvážíme-li, jak obrovský prodejní hit to byl, je pozoruhodné, jak málo z těchto vůz se dále vídá v provozu. A ještě méně je jich v pěkném stavu v prodeji. Rez a nespolehlivost nejsou kamarádi dlouhověkosti, během 21 tisíc najetých km se toho ale moc pokazit nemůže.

Z dnešního pohledu to může znít absurdně, ale králem evropských prodejů aut byl v 90. letech nejčastěji Opel. Svého německého rivala z Wolfsburgu porážel velmi přesvědčivě až do chvíle, kdy z Volkswagenu udělal trochu jinou firmu Ferdinand Piëch. A podobně jako VW se opíral o několik málo klíčových modelů, zejména pak Corsu, Astru a Vectru.

I poslední jmenovaný vůz byl mimořádně prodejně úspěšný, když si například v roce 1997 našel jen v Evropě 384 855 kupců. To není vtip, tak moc exemplářů se prodalo jediného Opelu střední třídy na jediném kontinentu za jediný rok. Loni celá automobilka prodala v Evropě 489 382 vozů všech modelů, tedy jen o 105 tisíc aut více než kdysi samotné Vectry. To je fascinující poměr, co je ovšem z někdejší německé královny dnes?

Nejde o řečnickou otázku, dá se na ni bez větší nadsázky odpovědět jedním slovem: Nic. Z většiny Opelů Vectra z konce 90. let a přelomu milénia (tedy druhé generace značené písmenem B) skutečně nezbylo nic, neboť šlo o auto dost náchylné ke korozi. A když se ani zbylá technika neukázala být příliš trvanlivou, skončila většina těchto vozů nevyhnutelně na vrakovištích či rovnou ve šrotu dávno předtím, než u nás začalo vysílat Rádio Ukrajina.

Hledat dnes v prodeji zachovalou Vectru B tak vůbec není jednoduché, my vám ale ukážeme vůz, který je nejen zachovalý, je jako nový. V roce 1996 si jej totiž pořídil pro občasné ježdění německý důchodce a používal jej tak málo, že za 26 let najela pouhých 21 655 km. To znamená nájezd asi 832 km za rok. Dost lidí najede více kilometrů za týden, taxikáři snadno i za den. A protože po zbylý čas auto stálo v garáži, vypadá dodnes tak, jak uvidíte na fotkách níže.

Možná to není úplně muzejní kus, stroj času ale jistě, je to skoro dokonale zachovalá Vectra B. Specifikace je podobně „důchodcovská” jako stav, motor 1,6 16V o 101 koních z vozu uragán na kolech rozhodně nedělá. Aspoň ale nemá automat, který by dynamice dal poslední ránu z milosti. S výbavou ej to podobné, takže si musíte s manuální klimatizací, koly z lehkých slitin a centrálním zamykáním.

U podobných reliktů si ale tak jako tak nelze vybírat, klíčový je tu stav, kterému lze vyčíst snad leda pocuchaný povrch „plyšového” interiéru, tak typického čalounění 90. let (s neméně typickým vzorem). To ale srovnáte pár dobře mířenými tahy dlaní, vše ostatní vypadá perfektně. Podívejte se třeba na obšití volantu a hlavici řadicí páky - interiér vypadá spíše na 2 100 najetý km, ne 21 tisíc.

Pokud tedy máte zájem o jedno z jistě posledních zachovalých aut tohoto typu, berte. A nebo nechte být. Cena 7 900 Eur, tedy asi 195 tisíc Kč, není úplně nízká. Ale až někomu řeknete, že jste právě koupili prakticky novou Vectru B, budou jeho rozpačité pohledy stát za každou z ze 195 tisícikorun, které budete muset v německém Kolíně vysázet na stůl.

Toto nejsou dekády staré fotky, ale aktuální záběry Opelu Vectra B na prodej. První majitel, starší pán, jej 26 let téměř jen garážoval a servisoval. Foto: CPS Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.