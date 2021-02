Důchodce po 31 letech prodává auto, které proslulo sklony ke korozi, toto je jako nové před 3 hodinami | Mirek Mazal

Vzniklo ve 2,5 milionu exemplářů, naprostou většinu z nich ale dávno sežrala rez a kousky v dobrém stavu jsou dnes velká rarita. Tento je jedním z nich, první majitel s ním od roku 1990 sotvakdy vyjel.

Opel Vectra první generace je dnes už pomalu zapomenutý matador střední třídy z přelomu 80. a 90. let minulého století. Sedan a liftback debutovaly na podzim 1988 a vydržely v prodeji sedm let, během nichž se do historie zapsaly jako nenápadné, spolehlivé, ale zoufale korodující automobily. První iterace označovaná jednoduše písmenem A zaujala neskutečných 2,5 milionu zákazníků (tolik aut střední třídy dnes za 7 let neprodá už nikdo a nikde) hledajících odolnou techniku a uspokojivý poměr ceny vůči užitné hodnotě.

Ve Vectře ale našli tu pravou jen částečně. Renomé německého stroje kazila protivná rez rozšiřující se po každé zimě na další a další místa. Majitelé museli věnovat zvýšenou pozornost jízdám v solených oblastech, nejlepším řešením bylo vůbec nevyjíždět. Poněkud kontraproduktivním návodem se zjevně řídil první a dodnes jediný majitel tmavě modrého sedanu z února roku 1990, který si auto pořídil na důchod. Mohl si s ním užít své, ale dělal všechno, jen ne to - po 31 letech vlastnictví se jej jako stále první majitel rozhodl prodat.

Možná si ze slov „sotvakdy vyjel” myslíte, že zvládl třeba tři tisíce tisíce kilometrů za rok, i to by ale za 31 let dalo docela vysoký nájezd. On ale jezdil něco okolo stovky kilometrů měsíčně a dnes jednatřicetiletá Vectra má najeto jen 39 000 km. V garáži tak stála asi 99,98 % času a není divu, že na sobě nemá jedinou známku hnědých fleků. Krásný stav stvrzují nejen pravidelné servisní prohlídky po celou tu dobu, ale i vždy řádně absolvované STK. Všechny viditelně části udržovaného automobilu vypadají pořád jako nové, taková Vectra A už se v bazarech nevídá a je tou bezpečně nejzachovalejší v současné nabídce.

Pod stále naleštěnou kapotou je umístěn svého času docela 2,0litrový benzínový čtyřválec o výkonu 85 kW (116 koní). Vzhledem ke stáří majitele si do auta našel cestu i tehdy neobvyklý čtyřstupňový automat. V dobách krátce po sametové revoluci byl tento Opel slušně vybaveným autem - ve verzi GL byla i klimatizace, posilovač řízení, elektrická zpětná zrcátka, elektrická přední okna, centrální zamykání nebo ABS.

Výjimečný stav se až tak nepromítá do dnes požadované částky, která se s cifrou 4 400 Eur (asi 114 tisíc Kč) drží docela nízko. Není to láce na Vectru A, pochopitelně, prodávající ale správně tvrdí, že dnes už je to sběratelský vůz ve stavu nového auta s plnou servisní historií a pořád po prvním majiteli. Za nejzachovalejší Opel Vectra první generace na dnešním trhu to zkrátka není přehnané, však se na ni podívejte sami.

