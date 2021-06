Důchodkyně po 25 letech prodává auto, z nichž většinu sežrala rez. Toto je jako nové před 4 hodinami | Petr Miler

Slůvko „jako” je v tomto případě pro vůz možná i urážkou, je skutečně prakticky nový. Dáma v letech s ním jezdila tak málo, že má po 25 letech garážování na tachometru 8 tisíc km.

Z dnešního pohledu to může znít absurdně, ale králem evropských prodejů aut byl v 90. letech povětšinou Opel. Svého německého rivala z Wolfsburgu porážel velmi přesvědčivě až do chvíle, kdy z Volkswagenu udělal trochu jinou firmu Ferdinand Piëch. A podobně jako VW se přitom opíral o několik málo klíčových modelů, zejména pak Astru a Vectru.

Druhý jmenovaný vůz byl mimořádně úspěšný, když si například v roce 1997 našel jen v Evropě 384 855 kupců. To není vtip, takhle moc exemplářů se prodávalo jediného Opelu střední třídy na jediném kontinentu. Loni celá automobilka prodala v Evropě 486 910 vozů všech modelů, tedy jen o 100 tisíc aut než kdysi samotné Vectry. Co je ovšem z tehdejších Vecter dnes?

To není řečnická otázka, dá se na ni snadno odpovědět jedním slovem: Nic. Z většiny Opelů Vectra z 90. let a přelomu milénia (tedy druhé generace značené písmenem B) skutečně nezbylo nic, neboť šlo o auto vcelku náchylné ke korozi. A když se ani zbylá technika neukázala být příliš trvanlivou, skončila většina těchto vozů nevyhnutelně na vrakovištích či rovnou ve šrotu dávno předtím, než se letopočet přehoupl do třetí dekády nového milénia.

Hledat dnes v prodeji zachovalou Vectru B tak vůbec není jednoduché, my vám ale ukážeme vůz, který je nejen zachovalý, je jako nový. V roce 1996 si jej totiž pořídila pro občasné ježdění německá důchodkyně a používala jej tak málo, že za 25 let najela pouhých 8 028 km. To znamená nájezd asi 321 km za rok a protože po zbylý čas jej garážovala, vypadá dodnes tak, jak můžete vidět na fotkách níže.

Říkejte tomu muzejní kus, zánovní auto nebo stroj času, to už je na vás, výsledkem je na každý pád skoro dokonale zachovalá Vectra. Specifikace je bohužel podobně důchodcovská, jako stav, i když s motorem 1,8 16V o 115 koních se paní vlastně trochu rozjela. Pravděpodobně ale jen proto, že k základní jedna-šestce nešel koupit automat, který je na palubě bohužel též. Výbava Comfort není zase tak komfortní, jak se tváří, s klimatizací, střešním oknem a alu koly ale půjde žít.

U podobných reliktů si tak jako tak nelze vybírat, takže pokud máte zájem o jednu z jistě posledních zachovalých Vecter B, berte. A nebo nechte být. Cena 4 700 Eur, tedy asi 120 tisíc Kč za takové zboží na každý pád není přehnaná.

