Dva cizinci při silničním závodu totálně nezvládli svá Ferrari. Vylétla do vzduchu, přistála v domě, jedno vzplálo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Připadá vám zmíněné jako popis scény z filmu Michaela Baye? Nedivíme se, je to ale příběh, který psal sám život. Jak se něco takového vůbec mohlo stát, nedokážeme pochopit.

Neradi používáme slovní spojení „silniční závod”, neboť se z něj stalo klišé volené mnohými médii k vykreslení situací, které ničemu takovému neodpovídají. Někdo jede 200 po dálnici? Silniční závod. Dvě rychlá auta jedou spolu v pohodě po okresce? Silniční závod. Pár rozmařilých milionářů přejíždí společně mezi luxusními hotely? Silniční závod. Nic ze zmíněného pochopitelně skutečným závodem není, třebaže to může nést jeho rysy.

Situace zachycená na videu níže ale musela být silničním závodem, jinak si vůbec nedokážeme vysvětlit, jak by k ní mohlo dojít. Že někdo nezvládne řízení rychlého auta na silnici, to se stává, tady se to ale stalo hned dvakrát najednou, a to způsobem, nad kterým zůstává rozum stát. Navíc chybovali lidé, kteří by rozumu měli mít dost.

Dva cizinci ve věku 54 a 50 let, podle dostupných informací Nizozemec a Belgičan, se o uplynulém víkendu vyrazili projel po okolí italského Osima Poblíž jednoho ze zjevně drahých domů v této oblasti pak nezvládli řízení svých aut takovým způsobem, že se oba vznesli do vzduchu a doslova přistáli v domě, který byl pod dohledem bezpečnostních kamer. Naštěstí pro jeho obyvatele je zastavil dobře stavěný plot, nic to ale nemění na drsnosti celého incidentu.

Nezvládnout zabrzdit do zatáčky není nic složitého, ale aby to dva řidiči současně udělali takový způsobem, že rychlost jejich aut stačila k tomu, aby se vznesla do vzduchu minimálně na několik metrů, to chce opravdu vysokou rychlost a extrémně špatný odhad situace. K obojímu ovšem došlo a oba muži středního věku mohou být rádi, že z incidentu vyvázli jen s drobnými zraněními.

Jak můžeme vidět na záběrech z místa, z přítomných Ferrari F12berlinetta a Ferrari 296 GTB se to první po nárazu do plotu domu vzňalo a jde zaručeně o totální škodu. Kdyby se řidič nemohl dostat sám ven, bůh s ním... Jak dopadne druhé Ferrari, je předčasné soudit, ale ani v jeho případě bychom mu nevěštili další život. Okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování, bizarní až běda je ale už na první pohled.

Řidiči Ferrari 296 GTB... Ilustrační foto: Ferrari



...a Ferrari F12berlinetta si to v Itálii na silnici rozdali tak, že oba přistáli v cizím domě a jedno z aut se vzňalo. Tak velké nepřizpůsobení rychlosti zatáčce ve dvou autech současně se opravdu nevídá. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Antonio Pio Guerra@Youtube, RAI News, Automoto

Petr Miler

