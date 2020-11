Dva obří kamiony s až 13litrovými motory a 44 tunami si to rozdaly ve sprintu a brzdění před 8 hodinami | Petr Prokopec

Do soubojích ve sprintu jsme už viděli nastoupit kde co, ale tohle vážně ještě ne. Výkonné motory 13,0 a 10,7 slibují rychlost, proti nim ale stojí hmotnost v řádu desítek tun.

Na kamiony spousta řidičů hledí skrz prsty. Bez ohledu na to, zda nám vozí pomalu až pod nos zboží všeho druhu, je bereme hlavně za „silniční šikany“. Tedy překážky, které nám během cest brání v rozletu. Stojí za tím přitom nejen jejich vlastní vysoká hmotnost, ale pochopitelně také hmotnost plně naložených přívěsů. Málokdo by tedy zrovna kamiony poslal na dlouhý rovný kus asfaltu, kde by došlo na souboj ve zrychlení, a proto přesně takové srovnání uspořádali kolegové z Carwow.

Na start zcela postavili nový Mercedes Actros, který se může pyšni kamerami namísto klasických zpětných zrcátek. Stejně tak disponuje i odpruženým sedadlem řidiče, díky kterému budete mít stále páteř i po jízdě po té nejhorší české silnici. A aby toho nebylo málo, chytrá elektronika dokáže rozpoznat, zda je za vozem zapojen přívěs a dle toho automaticky nastaví jízdní režim. Actros tedy do jisté míry nikterak nezaostává za dalšími moderními vozy třícípé hvězdy.

Do druhého rohu ringu nastoupila Scania R500, která se již takovými sofistikovanými technologiemi a prvky pochlubit nemůže. Na druhou stranu jí ovšem pohání 13litrový motor, který produkuje 500 koní, zatímco Mercedes se musí spokojit „pouze“ s 10,7litrovou jednotkou a 480 koňmi. A jak se ukázalo, na objemu a výkonu zde stále záleží. I přes aktivaci režimu Power totiž třícípá hvězda Scanii nedokázala porazit a s časem 24,8 sekundy zůstala o desetinu na druhém místě.

Carwow mimo to uspořádal ještě souboj tahačů s přívěsem, přičemž hmotnost v té chvíli vzrostla na působivých 44 tun. Pochopitelně se díky tomu také natáhl čas potřebný ke zdolání čtvrtmíle, a to na 35,4 sekundy u Scanie a 38,3 sekundy u Mercedesu. Třícípá hvězda nicméně zakontrovala v pružném zrychlení, jakkoliv ovšem až ve vyšších rychlostech. Stejně tak se pochlubila i kratší brzdnou drahou, která ovšem samozřejmě nebyla zrovna krátká.

Suma sumárum tak lze říci, že to bude hlavně řidič Mercedesu, kdo bude po většinu času na cestách koukat na záď přívěsu Scanie. Na druhou stranu se však řidič třícípé hvězdy může těšit na daleko více komfortu a jistoty. Rozhodnutí o koupi ale necháme na spedičních firmách - tušíme, že prim pro ně budou hrát docela jiné vlastnosti než akcelerace.

