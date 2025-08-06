Do dražby jdou zabavená superauta dvou podvodníků, obrali důvěřivé lidi o 1,2 miliardy Kč právě s jejich pomocí
Petr ProkopecJe podvod a podvod, obrat někoho o víc jak miliardu už chce aktivity pořádného kalibru. Přesně těch se měla dopustit dvojice, která si za takto získané peníze pořídila záplavu těch nejlepších superaut světa od značek jako Bugatti či Pagani. Teď už jim nepatří a brzy budou mít nové majitele.
Do dražby jdou zabavená superauta dvou podvodníků, obrali důvěřivé lidi o 1,2 miliardy Kč právě s jejich pomocí
včera | Petr Prokopec
Je podvod a podvod, obrat někoho o víc jak miliardu už chce aktivity pořádného kalibru. Přesně těch se měla dopustit dvojice, která si za takto získané peníze pořídila záplavu těch nejlepších superaut světa od značek jako Bugatti či Pagani. Teď už jim nepatří a brzy budou mít nové majitele.
Pokud máte na účtu víc milionů korun než mozkových buněk v hlavě, je obzvláště v dnešní době docela pravděpodobné, že se vás o ně někdo pokusí obrat. Opravdu vykutálenou dvojicí podvodníků se stali pětačtyřicetiletý Jong Rhee a jeho čtyřiatřicetiletý partner Neefular Rhee, kteří až do letošního roku v USA provozovali firmy Twisted Twins Motorsports a Lusso Auto Spa. Skrze ně lákali zámožné klienty, aby investovali do koupě supersportů a luxusních aut. Přijít si tak měli na slušné peníze, neboť na takto pořízené vozy již měli čekat zákazníci v zámoří připraveni za ně zaplatit víc.
Nikdo takový ale ve skutečnosti neexistoval a oba muži si auta nechávali sami pro sebe. Už některá čísla přitom naznačovala, že se jedná o podvod a nikoli seriózní byznys. Dvojice podvodníků totiž svým klientům kupříkladu tvrdila, že Rolls-Royce Spectre koupený v USA za 526 tisíc dolarů dokáže jinde prodat za 7,5 milionů dolarů. A takový na zakázku postavený motorový člun, který v USA vyšel na 3,9 milionu dolarů, je možné v Singapuru prodat za 13,5 milionů dolarů. Baštit jim to měli hlavně profesionální sportovci, kteří tak nechtěně potvrdili mnohá klišé, jež se o nich tradují.
Rheeovi si tímto způsobem přišli na 57 milionů dolarů, tedy na víc než 1,2 miliardy korun. Za tyto peníze pak skutečně pořídili motorový člun MTI V s výkonem 2 500 koní či exkluzivní auta jako mnohá Bugatti nakupovali. Jenže jak už padlo, nechávali si je pro sebe, stejně jako peníze svých důvěřivých klientů používali na lety privátními tryskáči a luxusní dovolené. Letos však spadla klec, přičemž každý z podvodníků nyní čelí 75 obviněním týkajícím se zpronevěry či praní špinavých peněz. Mimo to policie při razii zabavila mnohý jejich majetek.
Za pár dní se právě „jejich” auta objeví v Monterey v aukci společnosti Bonhams. Ta na svých stránkách o původu vozů mlčí, což sice na jedné straně lze pochopit, na tu druhou zde ovšem máme nadmíru zajímavý příběh, který může prodávat. Byť většina nabízených supersportů nic takového ani nepotřebuje. Třeba Bugatti Divo bylo vyrobeno jen ve 40 kusech, zájem o jeden volný tak bude jistě nemalý. Podobně tomu bude u modelu Chiron Super Sport (jeden ze 60 ks) či Pagani Huayra R (jedno z 30 ks).
Takové Apollo Intensa Emozione je ještě vzácnější, celkově totiž bylo vyrobeno jen 10 aut, z čehož do USA zamířily pouhé čtyři kousky. Je pak sice třeba dodat, že vozu chybí sedadla, to je ale jen drobná vada na kráse. Podobně si pak třeba nový majitel bude muset dokoupit spoiler pro Porsche 911 GT2 RS, které již spadá mezi ty „normálnější“ vozy. Mezi nimi přitom dále trůní třeba Ferrari 812 GTS či zmiňovaný Spectre, navíc v úpravě od Mansory.
Aukční síň nabídne všech 23 zabavených aut bez rezervní ceny, teoreticky se tedy mohou koupit i za 1 korunu. Protože ale většina má na kontě jen minimální nájezd, dá se předpokládat, že dražba nakonec podvedeným investorům jejich vyprázdněné kapsy částečně opět naplní. Ostatně třeba jen Divo se dnes prodává i za 9 milionů dolarů (191,1 milionů korun), tedy za šestinu peněz, o které Rheeovi důvěřivou klientelu obrali.
Takto auta vypadala při razii policie v sídle obou vykutálených podvodníků. Foto: Las Vegas Metropolitan Police, CC0 Public Domain
A takto vypadají nyní, pár dnů před aukcí. Nabízena jsou bez minimální požadované ceny, důvodem je, že pochází z trestné činnosti. Foto: Bonhams, tiskové materiály
Zdroje: Bonhams, The Drive
