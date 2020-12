Dva úžasné nové tunely zkrátí hodinovou cestu na čtvrtinu, bohužel trochu odnikud nikam před 5 hodinami | Petr Miler

Z technického i architektonického pohledu jsou to úžasné stavby a zajímavé jsou už proto. Když se ale zadíváme na to, kde stojí a odkud kam vedou a kolik se za ně bude platit, objeví se i méně příjemné aspekty.

Máme rádi zajímavé dopravní stavby, aby také ne. Člověk s pozitivním vztahem k autům s nimi prožívá jen hlubší zážitky, když se k zajímavému autu a příjemné jízdě přidá také hezká silnice, most nebo tunel. Zejména poutavých mostů a ještě spíše tunelů u nás máme poskrovnu, pokud ale opustíme hranice České republiky (což bohužel v dnešní době není úplně snadné...), je hned nad čím žasnout.

Dvě působivé stavby z posledního ranku, tedy tunely, vznikají na místě, které u nás bude známé možná jen fanouškům zeměpisu a fotbalu - na Faerských ostrovech. Autonomní území Dánska obývané asi 50 tisíci lidmi může působit jako pustina kdesi uprostřed Atlantiku, i tam ale budují dopravní infrastrukturu. A při zemi se opravdu nedrží.

Vznikají tam dva nové tunely Eysturoy a Sandoy, z nichž ten první se blíží kompletaci - otevřen má být už 19. prosince, tedy za 11 dnů. Je dlouhý 11,24 km a spolu s navazujícími silnicemi zkrátí původně 55kilometrovou cestu z metropole Tórshavn do měst Strendur a Rókin na asi 17 km. To znamená, že místo současných 64 minut má trvat jen 15. Zní to působivě a ještě působivěji tunel vypadá.

Zatímco pod tímto pojmem si běžně představíme „díru do země” osvětlenou běžnými lampami s nažloutlým světlem, tady jde o skoro umělecky pojaté místo nasvětlené různě barevnými, zejména pak modrými světly. Ani vjezdy do tunelu pak nejsou obyčejné, když jim předcházejí osvětlená osamocená klenutí, jako by připravující vás na to, že dalších skoro 12 kilometrů strávíte až 187 metrů pod mořským dnem. Takový tunel umí i okouzlit.

Jak jsme zmínili, ten pojmenovaný Eysturoy už je po započetí prací v roce 2017 na obou březích a spojení tubusu v loňském roce skoro hotový. Podobně koncipovaný Sandoy mezi městy Sandur a Skopun se teprve razí a otevření je očekáváno v roce 2023. Takže všechno pěkné? Ano, až na dva aspekty.

Tím prvním je otázka, zda je něco takového vůbec třeba. V případě tunelu Eysturoy jde o spojení metropole se dvěma vesnicemi - bez urážky - o celkovém počtu okolo 1 000 obyvatel. Jakkoli chápeme, že na ostrovech s 50 tisíci lidmi to jsou 2 procenta populace, působí to jako docela velký luxus. Tím druhým pak je, že za podobný luxus je třeba platit.

Stavitelé počítají s tím, že tunel za asi 5 miliard Kč využije denně okolo 6 000 aut, což není zrovna mnoho. Místní tak budou muset platit za jednu jízdu okolo 260 Kč v momentě, kdy si zaplatí roční předplatné za asi 1 000 Kč. Jezdit každý den oběma směry bude stát přes 190 tisíc Kč za rok. Jednorázové cesty pak budou ještě citelně dražší. Jestli má toto cenu, při zkrácení cesty o 38 km, si nejsme úplně jisti, bude dost záležet na použité autě a také tom, jak si kdo váží vlastního času.

Tak či onak zajímavé stavby, podívejte se na ně alespoň ve stručnosti na fotkách uvolněných pro tisk níže.

Tudy povedou oba probírané tunely, vlevo už skoro otevřený Eysturoy, vpravo teprve chystaný Sandoy. Grafika: P/F Eystur- og Sandoyartunlar



Tunel Eysturoy je docela kouzelné místo. Foto: P/F Eystur- og Sandoyartunlar

