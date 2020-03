Dvanáctiválcové Ferrari s manuálem se dnes prodává levněji než sporťák Toyoty před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli to může znít absurdně, je to tak. Ceny některých Ferrari jsou překvapivě nízko, jako v případě modelu 550 Maranello. Naopak cifry, za které se prodává Toyota Supra IV, vyletěly v poslední době neuvěřitelně vysoko.

Jedním z hitů na trhu s ojetými vozy je od ledna loňského roku čtvrtá iterace Toyoty Supra. Současná pátá generace zklamala a zájem o ni je malý, což na druhou stranu žene vzhůru ceny předchozího provedení. A to opravdu neskutečně, jak doložila nedávná aukce na Amelia Island. Černý exemplář japonského kupé zde byl vydražen za 137 200 dolarů (cca 3,45 milionu Kč). Za takovou cenu by nový majitel mohl mít hned dva kusy páté generace, a ještě by mu zbylo na benzín. Či třeba jedno dvanáctiválcové Ferrari. A znovu by mu zbylo na benzin.

Ano, čtete správně, Supra čtvrté generace je skutečně nyní již dražší než dvanáctiválcové Ferrari. Konkrétně pak máme na mysli rovněž černý exemplář modelu 550 Maranello, jenž byl nyní vydražen v online aukci Bring A Trailer za „pouhých“ 110 tisíc dolarů (cca 2,77 milionu Kč). To je opravdu velmi slušná cena, za kterou nedostanete pouze 5,5litrový motor V12, ale rovněž šestistupňovou manuální převodovku, která ostatně pro tento vůz byla jedinou volbou.

Pro Ferrari Maranello svého času představovalo extrémně důležitý model, neboť značka se v jeho případě po dlouhých 23 letech vrátila ke koncepci motoru vpředu a pohonu zadních kol. Kupé vyráběla v letech 1996 až 2001, v roce 2000 pak nabídku obohatila ještě o otevřený roadster zvaný Barchetta. Toho však vzniklo pouze 448 kusů, zatímco Maranello bylo vyrobeno v 3 083 exemplářích. Stále je však mnohem vzácnější než Supra.

Rozdíly lze rovněž čekat v jízdní dynamice, jakkoliv je v tomto případě motor atmosférický a jeho protiváhou je poměrně vysoká hmotnost 1 774 kg. Nicméně díky 485 koním a 568 Nm točivého momentu stále můžete počítat se sprintem na stovku za 4,5 sekundy a maximálkou 320 km/h. K dispozici pak sice máte menší praktičnost, neboť zadní sedadla nebyla nabízena ani za příplatek, toto „utrpení“ vám ale nejspíše logo vzpínajícího se koníka bohatě vynahradí.

Můžeme už jen dodat, že vydražený kousek kromě černé karoserie dostal do vínku také černý kožený interiér. Od roku 2000 najel pouze 20 tisíc mil (32 180 km), přičemž v únoru letošního roku prošel servisem. Vyměněny byly veškeré kapaliny, stejně jako řemen či katalyzátory. Jinými slovy šlo tedy o prvotřídní stav, díky kterému je nepoměr ceny v porovnání s Toyotou Supra osazenou třílitrovým šestiválcem twin-turbo ještě extrémnější.

Na druhé straně je ale třeba si uvědomit, že Ferrari 550 Maranello pro většinu movitých lidí nepředstavuje nic výjimečného. Z jejich úhlu pohledu je to zkrátka regulérní vůz, který nemá podstatnou sběratelskou hodnotu. Oproti tomu se z Toyoty Supry A80 stal kult, který je u nejetých a tuningem nezprzněných exemplářů vyvažován zlatem. A právě proto japonské kupé to italské na aukcích začíná válcovat.

Toto Ferrari 550 Maranello bylo nedávno prodáno za nižší částku, než za jakou nyní mění majitele Toyota Supra čtvrté generace. A to jde o opravdu hezký, málo jetý kousek, dráže se prodávají i více ojeté Supry

Zdroj: Bring A Trailer

