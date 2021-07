Mistrovská F1 vyzvala ve sprintu tuningová monstra s víc jak 1 000 koní, neměla to dělat před 6 hodinami | Petr Miler

Je možné vyrovnat dynamiku ef-jedničky extrémními úpravami už tak extrémně rychlých silničních aut? Přesně na to zkusili přijít Britové a došli k zajímavým závěrům.

Není to tak dávno, co jsme vám ukazovali srovnání dynamiky Bugatti Chiron s Formulí 1 v podání Mata Watsona z Carwow. Uvedli jsme jej tehdy s tím, že nic úchvatnějšího hned tak neuvidíte a pokud jde o srovnání dynamiky ryze sériových silničních aut, pak skutečně ne. Ale co když do hry zasáhne tuning?

Běžně si pod tímto slovem představíme Škodu Octavia TDI s „chipem” a velkými koly, možnosti úprav ale zdaleka nekončí zde. Specializované firmy si berou do parády i ta nejlepší z nejlepších aut a obdařují je úpravami, vedle nichž bledne i zmiňované Bugatti. A přesně taková dvě se znovu postavila proti stejné ef-jedničce řízené Davidem Coulthardem, Red Bullu RB7, tedy mistrovskému speciálu F1 z roku 2011.

Není to tedy nejnovější Formule 1 a ty současné budou jistě o něco rychlejší, ale v přímce rozdíl dramatický nebude. Navíc toto je ještě stroj z dob atmosféricky plněných osmiválců, který zní jako žádný turbomotor na světě. Jeho 750 koní přesto není na dnešní dobu bůhvíco, ovšem v kombinaci s hmotností pouhých 650 kilo je to rázem jeden z nejrychlejších strojů, které kdy jezdily po zemi. Co se proti němu postavilo?

Skutečně žádná ořezávátka, ale extrémisté mezi tuningovými monstry. Jednak šlo o Lamborghini Huracán s motorem 5,2 V10 doplněné o dvojici turb, které má dávat výkon okolo 1 200 koní. A vedle něj Nissan GT-R s kompletně přepracovaným motorem převrtaným na 4,1 litru, který dává až 1 300 koní. Navíc na rozdíl od F1 disponují pohonem všech kol, což se hlavně při startu z místa hodí, tuplem když panují lehce deštivé podmínky.

Výsledek? Podívejte se na to sami, je to řež, jaká se nevidí. Nejpikantnější je, že Formule 1 byla přemožena, a to oním Lamborghini, které se zdá být velmi efektivní hlavně při startu z místa i z nízkých rychlostí. Formule 1 měla hlavně problémy s trakcí, ale ani poté nebyla rychlejší, jen držela krok. Všechna auta se každopádně s časem na čtvrtmíli dostala pod 9,5 sekundy, což je bláznivé, uvážíme-li, že dvě z nich prohrála. Lambo s 1 200 koňmi totiž tuto disciplínu zvládlo jen za 8,9 sekundy.

Stejně dopadl i závod s letmým startem, kdy opět zvítězil Huracán (rozjel se až na 355 km/h jako nic) před F1 a GT-R, při brzdění se ale ukázalo, kde by Formule 1 jasně vládla - na jakkoli technické trati, brzdná dráha ze 160 km/h je oproti zbylým autům snad poloviční. Skutečně pozoruhodné klání, které se jen tak nevidí.

Mistrovská Formule 1 z roku 2011 je stále extrémně rychlý stroj, hlavně na okruhu, při akceleraci v přímce ale muselo sklonit hlavu před Lamborghini Huracán se skoro dvojnásobným výkonem oproti sérii. Ilustrační foto: Red Bull Racing

