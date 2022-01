Dynamické srovnání čtyř drahých elektrických SUV ukázalo hlavně jejich nekonečnou marnost před 6 hodinami | Petr Miler

Chcete auto za milióny, které má kolem 500 koní, přesto ale nemusí jet více než 200 km/h, může nezvládnout čtvrtmíli za 13 sekund, váží kolem 2,5 tuny a během dvou akcelerací přijde až o 8 % kapacity akumulátoru? Jste na správné adrese.

Člověk neví, jestli se má smát nebo brečet, pokud je ale toto vrchol evoluce automobilismu, pak jsme jako lidstvo někde fatálně selhali. V době, kdy je možné vyrobit 1 090 kg vážící auto s 615 koňmi, které má ujet přes 700 kilometrů nejen na papíře, je nám jako budoucnost a vrchol efektivity předkládáno to, co můžete vidět níže.

Budoucnost to možná je, ale vrchol efektivity ani omylem. Během zahledění do jediného údaje, a to emisí vypouštěných výfuky, se obrazem k přírodě ohleduplného vozu potichu stala 2,5tunová elektrická SUV, kterým ani přes 500 koní výkonu nestačí k tomu, aby předváděla bůhvíjakou dynamiku. A když i tu nepřesvědčivou ukážou, zjistí se, že by po nějakých 20 akceleracích nemusela dojet ani z letiště domů. Cena? 2-3 miliony korun.

Je to skutečně tragikomické, ale jen takový dojem si racionálně uvažující člověk může odnést ze srovnání Audi e-tron S, BMW iX, Mercedesu EQC a Tesly Model X. Na papíře mohou vypadat zajímavě, dokud ovšem nezjistíte, že jejich 503, 523, 408 resp. 541 koní je spojeno s hmotností, z nichž tou nejmenší je 2 420 kg u nejslabšího Mercedesu. Nejtěžší je naopak Audi s 2 620 kg následované BMW s 2 510 kg a Teslou s 2 460 kg. To jsou bláznivé hodnoty spojené s kapacitou baterií maximálně 100 kWh (Tesla a BMW), což je ekvivalent 25litrové nádrže nafty. Audi má jen 95 kWh a Mercedes dokonce pouze 80 kWh. Jak taková auta mohou jet? A kam takto dojet?

Podívejte se na to sami na videu níže. Už sprint na 400 metrů je nepřesvědčivý - vítězí BMW, ale s časem 12,7 s, Tesla se nevejde ani pod 13 s. Pružné zrychlení nedostane auta ani na prostoru jedné míle výrazněji přes 200 km/h a BMW ani nemůže, protože na 200 km/h má omezovač. A za co Mata musíme pochválit, neboť jsme jej o to několikrát žádali - ať ukazujie, kolik už těchto pár kejklí stojí auta na kapacitě baterek, protože o tom si normální člověk obtížně udělá obrázek. Zaměřil se tentokrát na spotřebu pouze při dvou pružných zrychleních, ničem víc, přesto autům ubylo až 8 % kapacity. Dvě akcelerace a až dvanáctina baterky je pryč, i po jistě rekuperačních deceleracích?

Tohle je opravdu marnost a umělá degradace technického vývoje. Dnešní technologie umí zajistit zásadně vyšší efektivitu, dynamiku i použitelnost než tato auta, tak proč se právě ona stávají předmětem politického diktátu? Nedává to smysl už proto, že spotřebovávají příliš mnoho energie na svůj pohyb kvůli své hmotnosti a velikosti. A ona energie se pořád někde musí vyrobit a takto promarnit - ať už je to ze slunce, jádra, uhlí nebo třeba větru. Pokaždé by mohla být využita lépe než těmito absurdními mastodonty.

Audi e-tron Sportback S... Foto: Audi



...srovnalo svou dynamiku s BMW iX... Foto: BMW



...Mercedesem EQC a... Foto: Mercedes-Benz



...Teslou Model X. Nevíme, co pozitivního si z toho vzít, je to marnost nad marnost. Foto: Tesla

Zdroj: Carowow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.