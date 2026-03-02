Elektrická auta už nechce ani policie. „Jsou pomalá, nebrzdí a nikam nedojedou,” říká s ukončením pilotního projektu
Petr MilerCo výmluvnějšího může být, než když státní instituce nejsou schopné vnutit tyhle vozy kvůli limitům jejich použitelnosti ani vlastním státním institucím? Tragikomické selhání rakouského programu Tron, který měl elektrifikovat tamní flotilu policejních a záchranářských aut, je všeříkající.
2.3.2026 | Petr Miler
Co výmluvnějšího může být, než když státní instituce nejsou schopné vnutit tyhle vozy kvůli limitům jejich použitelnosti ani vlastním státním institucím? Tragikomické selhání rakouského programu Tron, který měl elektrifikovat tamní flotilu policejních a záchranářských aut, je všeříkající.
Je to vlastně poprvé, co v životě přicházím na to, že zdravý rozum má své limity. A že lidstvo je i v tak pokročilé fázi své existence, po tolika Římech, Kostnicích a dalších nešťastných inkvizicích ukazujících, jak nebezpečné je dogmatické trvání na jediné „pravdě”, schopno roky fanaticky odmítat zřetelnou realitu v honu za stejně zřetelným bludem.
Už skoro 10 let tvrdíme, že myšlenka vynuceného přepnutí celého automobilismu na elektrický pohon je za současného stavu technického vývoje utopií, která se v realitu nemůže proměnit, ani kdyby Ursula von der Leyen porodila ježka. Předložili jsme milion argumentu, milion zkušeností, citovali milion studií a přišli s nespočtem oponentními pohledů na další vývoj. Vždy jsme za to byli očerňováni a vyřazováni z debat na toto téma, což by člověk ještě chápal v raných fázích celé této taškařice. Ale ono se to děje dodnes, i když se v podstatě všechny naše skeptické vize s drobnými časovými odchylkami do puntíku naplňují.
Naopak tisíckrát opakované lži jsou opakovány po tisící prvé, i když se tisíckrát ukázali lžemi. A je jim stále dopřávána větší pozornost než realistickým pohledům na věc. Je to fascinující stav, který jsem skutečně nikdy a nikde v životě nepoznal, ale asi po skoro dekádě boje za realitu nezbude než se s ním smířit. Velmi dobrý článek na toto téma před pár dny sepsal Gustavo Henrique Ruffo, který též hovoří o tisíckrát opakované lži, kterou zjevně nelze ničím popřít.
„Možná je zbytečné se s těmito lidmi přít. Jsou tak zamilovaní do jimi vysněné budoucnosti elektromobilů, že je žádné důkazy nikdy nepřesvědčí o pravdivosti toho, co si nepřejí, aby bylo pravou,” říká mj. Gustavo Henrique. Asi to tak je, stejně fascinující ovšem je, že takoví nechtějí vidět ani to, co vlastně vůbec není názorem nebo pohledem na věc kteréhokoli ze skeptiků, ale ryzím závěrem zkušenosti někoho, kdo naopak byl k těmto autům velmi pozitivní a chtěl na ně přejít. Ale prostě to nešlo, protože... No protože všechno to, co roky tvrdíme.
Vlastně neříkáme nic jiného, než že tato auta se prostě nehodí pro spoustu myslitelných využití automobilu a optimální nejsou téměř pro žádné. To je celé, víc v tom není. Neodporujeme elektromobilům, neodporujeme ničemu, ať si každý prodává a kupuje, co chce, Odporujeme onomu diktátu, který je stejně nesmyslný jako zničující - ekonomicky, společensky, dosaďte si sami. Je tak těžké to prostě přestat dělat místo toho, aby dotyční potírali aktivity všech, kteří jen zvednou ruku a ukážou na nahého císaře s tím, že je nahý? Jak absurdní to je?
Jsme tedy zvědavi, co budou dělat fanatičtí odpůrci reality nyní, kdy se ukázalo, že elektromobily nechce ani rakouská policie. Asi budou potírat šíření této informace jako vždy, ačkoli je zřetelně hodná pravého opaku, neboť je opravdu výmluvná. O situaci u našich jižních sousedů informuje tamní Kurier v článku nazvaném „Šokující zpráva: Ministr vnitra zastavil projekt elektrických policejních vozů”. A doporučuji si jej přečíst, pokud vládnete němčinou a máte pocit, že to nemůže být pravda.
Ale pravda to je a jako šokující ji vnímat jde - protože pokud by někdo měl být opravdu hrr do elektrifikace aut, měli by to být Rakušané. A pokud by to někomu měli být schopni přikázat, jsou to v prvé řadě jejich vlastní instituce, které to mohou udělat prakticky za jakoukoli cenu.
Jenže to reálně nejde. Úplně stejně, jako na elektromobil nejde přepnout mně nebo možná i právě vás.
Ukázalo se to po dvou letech a pár měsících, neboť projekt zvaný příznačně Tron byl u našich jižních sousedů s velkou pompou spuštěn během roku 2023. Cíl byl jasný - elektrifikovat nejen policejní, ale i záchranářské vozy a další auta integrovaného záchranného systému spadajícího do gesce ministerstva vnitra. Nakoupeny byly hlavně Volkswageny, protože jde o Rakušany ovládanou firmu, ať se to Němcům líbí nebo ne. Karty byly rozdány jasně a všechny žolíky měly v rukávech elektromobily. Však lepší auta, ne? Navíc rakouská infrastruktura je v jiné dimenzi, než je třeba ta česká. Ale nějak to nedopadlo.
Jak shrnuje Kurier, elektrická auta se v praxi neosvědčila a instituce spadající pod ministerstvo vnitra budou znovu kupovat vozy se spalovacími motory. Ty elektrické zkrátka narazily na limity své použitelnosti v náročném prostředí každodenního provozu policistů a záchranářů a výslovně nejsou schopna smysluplně nahradit zejména modely vybavené naftovými motory.
Záchranáři začali používat elektrické dodávky ID.Buzz od VW a e-Vito od Mercedesu, už během testovacího provozu, ale byly podle Kurieru vyřazeny z hlavní flotily. Nebyly totiž schopny spolehlivě zajišťovat akceschopnost záchranářů bez ohledu na rychlost a vzdálenost zásahu, nemluvě o četnosti výjezdů s těžkými a velkými vozy. Nově nakoupené sanitky se tak vrátily k naftovému pohonu, který žádnými podobnými limity netrpí.
Policie nasadila do služby Volkswageny ID.4, ani ty ale praxi nezvládají. Kurier s odvoláním na informace od policejní odborů uvádí, že auta špatně brzdí, s maximální rychlostí 160 km/h jsou pomalá, dojezd nedostatečný a nabíjení problematické. Mimo to je zavazadlový prostor tohoto SUV příliš malý pro potřebné vybavení a dotykové ovládání většiny funkcí auta je při zásazích krajně nepraktické.
„Elektrická vozidla budou testována v celém spektru policejních operací, od hlídkové služby a zajištění místa nehod až po pronásledování. Testy se zaměří zejména na výkon, správu nabíjení a bezpečnostní otázky,“ uvedlo v roce 2023 rakouské ministerstvo vnitra ohledně plánů testování. Teď je jasné, že se auta osvědčila jen pro rozvoz obsílek po městech, jinak policejní flotila přechází zpátky na spalovací motory.
Rakouské ministerstvo vnitra jsme požádali o reakci na publikovaný materiál a dostali jsme velmi diplomatickou odpověď: „Dosavadní předběžné výsledky testů ukazují, že elektromobily jsou vhodné pro operační policejní použití pouze v omezené míře,” uvádí ministerstvo s tím, že projekt končí nezdarem. Ale aby nevypadalo jako odpůrce pokroku, dodalo: „Toto hodnocení se shoduje se zkušenostmi jiných záchranných složek.” Což je mimochodem pravda, odmítli je Britové, odmítli je Nizozemci, problémy mají v USA...
Je třeba něco dodávat? Asi ne, je to skutečně výmluvné shrnutí všeho, co roky tvrdíme. Ale pro ty, kteří se každý den na zeleném koberci modlí k elektrickému bohu a recitují svůj „elektronenáš” se slovy jako „a neuveď nás v pokušení osedlat spalovací vůz, chraň nás od všeho zlého se dvěma i čtyřmi takty a neodpouštěj viny těch, kteří zpochybňují tvé království, tvou moc i slávu trvající navěky” neznamená jakýkoli argument nic. Takže sláva elektromobilům, chvalme elektromobily, už jsem asi také prozřel. Jen teď už to tedy budeme muset zvládnout bez rakouských policistů a záchranářů, kacířů jedněch nevděčných.
To bylo slávy, když rakouská policie asi před dvěma roky uváděla do služby elektrická auta v rámci projektu Tron. Teď je s ním amen, auta reálně nejsou schopná potřeby policejního sboru obsloužit. Foto: Bundesministerium für Inneres, CC0 Public Domain
Zdroje: Kurier, Bundesministerium für Inneres
