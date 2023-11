Elektrická revoluce v Británii se skutečně zasekla. Podíl elektromobilů na trhu stagnuje, u lidí dokonce ztrácí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už za 6 let a 7 týdnů měl v Británii začít platit zákaz prodeje spalovacích aut a elektrická revoluce tím měla být dokonána. Pohled na současné prodeje ukazuje, proč to politici raději odpískali. Skončilo by to totálním fiaskem.

O tom, že se prodejům elektrických aut nedaří zdaleka tak, jak si jejich zastánci, automobilky a politici malovali, se mluví až v posledních týdnech. Jsme svědky jakéhosi prvního (a jistě ne posledního) velkého přehodnocení dosavadních záměrů, které pro proponenty elektromobilů přichází jako překvapení. Je ale třeba říci, že - moderně řečeno - mnohé signály takového vývoje přicházely už mnohem dřív.

Jedním z těch nejvýznamnějších se stalo zářijové odpískání snahy zakázat spalovací auta ve Velké Británii. Ta k tomuto kroku, aby byla ještě zelenější než všichni kolem, měla přistoupit už v roce 2030, zdánlivě zničehonic jej ale odsunula nejméně o 5 let. Oficiálním zdůvodněním bylo diplomatické „přidání flexibility” do jinak stále ambiciózních plánů, realitou je jsou ale o poznání méně diplomatické projevy upadajícího zájmu ze strany širokého publika.

Ten nejlépe dokumentují britská data Asociace výrobců a prodejců automobilů (SMMT), která jsou na jednu stranu velmi pozitivní. Británie má za sebou nejsilnější říjen od covidových časů, neboť showroomy opustilo 153 529 nově prodaných aut. To představuje 14,3% meziroční nárůst a 7,2% růst i ve srovnání s říjnem 2019. Ani říjen 2018 pak nebyl o mnoho lepší. Problém? Elektromobilům za tento růst Britové nevděčí ani trochu, zejména pak z hlediska soukromých prodejů

I když se v zemi prodalo 23 943 elektrických aut, což jistě není málo, růst jejich podílu na trhu se prakticky zastavil. Zatímco mezi říjnem 2021 a říjnem 2022 jejich podíl na trhu vzrostl o 5,1 procentního bodu z 9,5 % na 14,6 %, od minulého roku zůstal téměř stabilní (aktuálně 16,3 %). Hlavní problém je ale jinde - soukromí kupující se k elektromobilům postupně otáčí zády a v říjnu už tvořili méně než jednu čtvrtinu těch, kteří si elektrické vozy koupili. Na celém trhu se přitom starají o 44,4 % odbytu.

Je tedy zřejmé, že elektromobily se v Británii prodávají jen za cenu extrémních daňových výhod pro firmy, umělé zvýhodňování na tomto poli ale zvládá tak tak vyrovnat upadající zájem mezi soukromými kupci. Být prodeje elektromobilů jen na nich, prodá se v Británii jen něco přes 5 tisíc elektromobilů za měsíc, bavíme se tedy o jednotkách procent podílu na trhu nikoli nepodobném tomu, jaký elektrické vozy mají třeba v Česku. To je výsměch v době, kdy do zákazu prodeje čehokoli jiného mělo zbývat jen 6 let a pár týdnů.

Nelze se tedy divit tomu, že i tady se politici zhrozili a přestali nařizovat nesplnitelné. I SMMT brzdí s očekáváním a výhledově počítá jen se 17,2% podílem elektroaut na celkových prodejích. A to s tím, že o neobvykle drtivou většinu se postarají firmy. Elektrická revoluce se i tady skutečně zasekla, nic jiného se ale opravdu nedalo čekat.

Jen hrstka Britů kupuje auta jako Škoda Enyaq, i když jich v roce 2030 mělo být 100 procent. Není divu, že tyhle plány šly do koše, staly se absolutně neuskutečnitelnými. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SMMT

Petr Miler

