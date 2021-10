Hořící elektrické autobusy trápí po Německu další zemi, aktuální četnost je alarmující před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Ruská zkušenosti naznačuje obavy pojišťoven, které naznačují, že s rostoucím věkem bude požárů elektrických aut jen přibývat. V Moskvě jezdí třetím rokem, jen za poslední měsíc lehly popelem hned tři.

Na počátku října shořela ve Stuttgartu muzejní sbírka autobusového depo poté, co do něj byl přidán elektrický model. V reakci na to Mnichov autobusy osazené alternativním pohonem stáhl až do chvíle, než bude celá záležitost vyřešena. Otázkou však je, kdy se tak stane a zda vůbec vše může mít pozitivní vývoj. Německo totiž není jedinou zemí, kde elektrické busy zachvátily plameny - aktuálně se tak stalo i v Moskvě, přičemž ani tentokrát nejde o ojedinělý případ.

Nejnověji požár vypukl 18. října, kdy se elektrický Kamaz-6282 již vracel do depa bez pasažérů. Jeho řidič si nicméně povšimnul náhlého a poměrně hutného kouře, jenž se linul z útrob vozu. Plameny nicméně zvládl sám zažehnat, a jelikož byl autobus bez cestujících, obešel se celý incident bez jediného zranění. Zkomplikována ale pochopitelně byla doprava na velmi rušné silnici Dmitrovka, neboť požár vznikl v odpoledních hodinách.

Jde nicméně již o třetí požár stejného typu autobusu v několika málo týdnech. První incident byl zaznamenán 20. září v pozdních večerních hodinách, kdy se plameny zčistajasna vynořily zpod kabiny řidiče. Následně pak zachvátily celý autobus, který tak byl odepsán. Další případ je datován ke konci září, přičemž příčiny jsou vždy trochu jiné. Otázkou zůstává, proč autobusy začínají hořet právě nyní, odpověď je ale zřejmě velmi jednoduchá - prostě stárnou jako kterákoli jiná auta.

Moskva totiž začala uvádět elektrické autobusy do služby již v roce 2018, přičemž v současné době jich používá více než 600. Jde o produkci jak Kamazu, tak značky Gaz. Zda budou mít aktuální incidenty nějakou dohru, je nejisté, Rusové by nicméně vyšetřování měli zahájit, neboť popelem lehlo během chvíle půl procenta celé flotily.

Elektrické autobusy Kamaz-6282 se v Moskvě používají již od roku 2018. Až dosud byl jejich provoz téměř bezproblémový, za posledních pár týdnů ale hned tři vzplály. Foto: Kamaz

Zdroj: rusautomobile@VKontakte

Petr Prokopec

