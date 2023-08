Elektrické Chevrolety dál hoří. Tento se po prvotním uhašení znovu vzňal, nebyl nabíjen, hasiči vyplýtvali 42 tisíc litrů vody před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wareham Fire Department, CC0 Public Domain

Automobilce se vrací její liknavost, neboť i když se mnohokrát ukázalo, že tahle auta jsou náchylná k požáru, svolávací akci nakonec nebyla dotažena do konce a baterky všem vozům nebyly vyměněny. Tady stačilo málo, aby nešlo „jen” o shořelé auto a desítky tisíc litrů vody.

Opakovaně jsme jej označili za největší průšvih moderních aut. A popravdě řečeno není jediný důvod na tom cokoli měnit. Chevrolet Bolt už jen dožívá s vidinou zakončit svou existenci bez jakéhokoli nástupce, což si nevysloužil ani tak kvůli nezájmu, ale hlavně kvůli tomu, že jeho baterie jsou náchylné ke spontánnímu vzplanutí. Právě to automobilce způsobilo spoustu problémů, o nákladech ani nemluvě.

Opakovaně se sice mluvilo o tom, co všechno Chevrolet nedělá pro nápravu, ve výsledku se ale nepřetrhl. Oproti původním očekáváním mění baterky jen u některých aut, u ostatních sahá jen po softwarové změně. A když už k výměně svolil, majitelé na nový paket čekají až 4 roky. Co to asi může způsobit? Auta hoří dál? Bingo, vyhráváte bez nároku na odměnu.

Poslední případ se odehrál ve Warehamu v Massachusetts, kde jeden z Boltů vzplál hned u domu majitele. A je to kuriózní případ hned z řady důvodů. Předně mělo jít o auto, jehož baterie měly být vyměněny, k tomu ale nedošlo. Sázíte na liknavost majitele? Omyl, ten o výměnu stál, žádné nové baterky ale nedostal. „Neměli baterie, které by nám mohli dát, takže jsme čekali,” řekl v rozhovoru pro televizi WCVB.

Je navíc otázkou, zda se vůbec měl čeho dočkat. Jak už jsme zmínili, koncern General Motors původně oznámil, že vymění baterie u všech prodaných Boltů vyrobených v letech 2017 až 2022, letos ale svůj postoj přehodnotil patrně poté, co zjistil, že jde o akci za desítky miliardy. Řadě majitelů tak dealeři pouze instalují software pro sledování stavu baterie, který by v tomto případě mohl sledovat jen to, jako auto zahořelo jasným plamenem.

Stalo se tak ve 4 hodiny ráno, kdy vůz ani nebyl na nabíječce a stál před domem majitele. To je nešťastná okolnost pro GM, který se nemůže vymlouvat třeba na zkrat při nabíjení, auto vzplálo zcela spontánně. Pro hasiče to byla ale spíše pozitivní okolnost - auto venku se lépe hasí a příliš nehrozí, že by zapálilo i dům s garáží. Jenže tady se dobré zprávy rychle změnily ve špatné.

Hasiči měli po příjezdu na místo okolo 4:15 docela snadnou práci, když požár během pár minut zlikvidovali. Lithium-iontová baterie vozu se ale po 30 minutách znovu vznítila a jak můžete vidět i z oficiálních fotek, hasiči nakonec museli auto kropit další tři hodiny až do rozbřesku, než plameny definitivně zkrotili. Nakonec jen na tuto akci spotřebovali neskutečných 11 000 galonů (skoro 42 tisíc litrů) vody. To je obrovské množství na jedno jediné auto.

Nakonec lze ale i to vnímat pozitivně, požáru padlo za oběť jen ono auto a voda. Všichni lidé z blízkosti i z řad hasičů jsou v pořádku, stejně jako přilehlé budovy. To ve výsledku kvitoval i velitel zásahu John Kelley: „Kdyby bylo toto vozidlo zaparkované v garáži, výsledky mohly být katastrofální,” řekl s tím, že s požáry elektromobilů se bojuje těžko a představují výjimečnou výzvu. Má smysl k tomu ještě něco dodávat?

Nakonec přes tři hodiny práce a 42 tisíc litrů vody stál hasiče boj s tímto jedním jediným autem Chevroletu. O jeho problémech se dávno ví, dodnes ale nebyly uspokojivě vyřešeny. Foto: Wareham Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroje: Wareham Fire Department, WCVB Channel 5 Boston

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.