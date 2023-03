Elektrokola, koloběžky a skútry jsou stále větší hrozbou, jen v New Yorku loni při požárech zabily 6 lidí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hero MotorCorp

Bilance spojená s těmito dopravními prostředky je skutečně tragická, a to se ani nebavíme o elektrických autech. Jen tyto jednostopé stroje mají za uplynulých 14 měsíců na kontě 246 požárů a 8 mrtvých.

Mobilní telefony jsou tu s námi již hezkou řádku let. Nicméně i tak si troufáme tvrdit, že většina lidí neumí správně nabíjet jejich baterie. Výrobci totiž doporučují, abyste mobil připojili k síti vždy, když kapacita akumulátoru klesne pod 30 procent. Zároveň byste jej neměli dobíjet úplně, ideálem je spíše nějakých 80 procent. Z toho důvodu vlastně není zrovna chytrým krokem, když telefon píchnete na nabíječku přes noc. Stejně jako byste jej neměli dávat pod polštář či v létě na palubní desku vozu. Hrozí totiž přehřátí baterií, jenž v extrémních případech může vést i k výbuchu či požáru.

Výše zmíněné neberte jako hysterický výkřik zaměřený proti všemu, co obsahuje akumulátory. Ostatně jen stačí do internetového vyhledávače zadat slova „mobil, dobíjení, požár“, a rázem se dočkáte důkazů, že k nemalému neštěstí skutečně stačí velmi malý krůček. Třeba ponechat telefon při dobíjení na pohovce. Jakmile se totiž kapacita baterií blíží oněm 100 procentům, přístroj se zahřeje natolik, že vzplát může čalounění, na kterém je položen. Akumulátory přitom u většiny z nich počítají jen se zhruba 15 Wh, tedy se zlomkem toho, čím disponují auta, elektrické skútry, koloběžky nebo elektrokola.

Právě na jednostopé elektrické prostředky se dnes podíváme podrobněji, nikoli však v pozitivním duchu. List The New York Times totiž přišel se statistikami za loňský rok, jenž opravdu nejsou veselým čtením. V jedné z amerických metropolí se totiž odehrálo v souvislosti s elektrickými koly a elektrickými skútry 216 požárů. Během nich pak bylo 147 lidí zraněno a 6 dokonce přišlo o život. Letošní účet za první dva měsíce (respektive do 27. února) je pak ještě hrozivější, hlášeno je totiž již 30 požárů, 40 zranění a 2 úmrtí.

„Vše, co stačí k neštěstí, je jedna malá baterie, která je vadná, poškozená či připojená až příliš dlouho k dobíjecímu stojanu. Následně se pak během malé chvilky uvolní velké množství energie ve formě tepla a toxických hořlavých plynů,“ uvedl k tématu Daniel Murray, šéf newyorských hasičů, jehož oddělení má na starosti právě tyto ožehavé události. Zároveň připomněl, o čem pravidelně hovoříme při požárech elektromobilů. Tedy že taková ohniska je velmi těžké uhasit, přičemž další samovznícení hrozí i po několika dnech.

Veřejní činitelé přitom stále jen diskutují, jak se k celé věci postavit. Zatím jediným krokem newyorské radnice je zavedení nových bezpečnostních standardů a spuštění kampaně, díky které se má lidem v hlavě rozbřesknout. Že ovšem něco takového snad ani nemůže skončit úspěchem, je nabíledni. Jak jsme totiž zmínili v úvodu, s mobilními telefony má většina z nás letité zkušenosti. Přesto je stejně tak většina z nás připojuje k nabíječce přes noc a dobíjí do sta procent. Tedy pokud je nestrčíme plně dobité pod polštář.

Ve finále tak není divu, že mnohé organizace raději přistupují k té nejzazší možné formě prevence, a to k zákazu elektrických dopravních prostředků. Kupříkladu společnost Glenwood Management, která spravuje více než dva tucty obytných budov napříč New Yorkem, totiž ve všech zakázala už jen přítomnost elektrických kol a skútrů. Podobně pak zareagovala firma The New York City Housing Authority, jenž ale nakonec zákaz stáhla. Prý kvůli tomu, že na tyto dopravní prostředky spoléhá kvůli práci řada kurýrů.

Je nicméně jisté, že pokud stávající tragická bilance bude pokračovat, bude zákaz znovu ve hře, a to nejspíše na daleko větším počtu míst. Co přijde poté, je ve hvězdách. Architekt Ariel Aufgang přitom navrhuje, aby vystaveny byly speciální bloky, ve kterých budou jednostopé elektrické prostředky ustájeny. V takové chvíli by se však muselo jednat pomalu o atomové bunkry. Jinak hrozí ještě větší neštěstí, neboť tímto způsobem by došlo pouze ke stažení většího množství rizikových kol a skútrů pod jednu střechu.

Elektrické skútry, stejně jako kola osazená bateriemi, se stávají stále větší hrozbou. Jen v samotném New Yorku mají za rok a dva měsíce na kontě již osm lidských životů. Jediným skutečně funkčním řešením se přitom zdá být jejich zákaz. Ilustrační foto: Hero MotorCorp

Zdroj: The New York Times

Petr Prokopec

