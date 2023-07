Elektrické fiasko Hondy prý potichu skončilo ve výrobě, připomíná, že trh rohlíkem nakonec nikdo neopije před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Může to trvat rok, může to trvat pět let, může to trvat klidně dekády, jedno je ale jisté - nad všemi pokusy ohýbat skutečnost vždy nakonec vyhraje krutá ekonomická realita. Honda to s modelem e poznala v předstihu, na jejím hara-kiri směřování to ale nic nemění.

Tento týden obletěla automobilový svět zpráva, že elektrický propadák Hondy jménem e skončí bez nástupce. Znalé to mohlo stěží překvapit, auto neoslovuje prakticky nikoho a jeho evropské prodejní statistiky jsou tak mizerné, že si člověk musí dvakrát promnout oči, aby uvěřil tomu, co uvidí. Chcete znát ty české? Pak vězte, že letos se u nás prodalo za 6 měsíců přesně 0 těchto aut. Nula, žádné, ani jeden dealer, ani sama automobilka, žádná „zelená” firma, ani žádný diskutér hájící elektromobily až do roztrhání těla, prostě nikdo si tohle auto na sebe nenapsal. Loni za stejné období si pak vůz koupil jeden člověk...

Je to fiasko ohromujících rozměrů, jaké se v automobilovém světě vídá jen jednou za několik let. U některých aut, která u zákazníků podobným způsobem propadla, se člověk může podivovat, proč se jim nedařilo lépe, tady ale vážně není co řešit. Prťavé elektrické auto o minimální využitelnosti s cenou startující na 940 tisících Kč je vtip, špatný vtip. A je opravdu těžké pochopit, že nikdo od Hondy nebyl schopen zabránit posunu tohoto modelu do sériové výroby dřív, než bylo pozdě.

Situace má být nicméně tak mizerná, že auto skončit ve výrobě nejenže má, prý už se tak potichu stalo v dosavadním průběhu letošního roku a dealeři budou dál jen doprodávat existující skladová auta. Zatím se nám tuto informaci nepodařilo oficiálně potvrdit, ale při pohledu na prodejní statistiky bychom se tomu opravdu nedivili - s odbytem okolo 1 auta za rok bude i u nás pár skladových aut k dispozici ještě dlouho...

Je ale nakonec celkem jedno, jestli auto už skončilo nebo teprve skončí. Nic jiného ho tak jako tak nemine a není podstatné, jestli bude mít na náhrobním kameni napsaný květen 2023 nebo únor 2024. Hlavní přínos existence tohoto modelu lze spatřovat v tom, že je připomínkou neoblomnosti tržních mechanismů, které se nedají opít rohlíkem, které nelze donekonečna ohýbat dotacemi a saturovat planými sliby. Ve výsledku vždy vyhraje ekonomická racionalita, se kterou si mizerná hodnota za peníze netyká.

Honda e byla a je extrémem, až takový nesmysl nikdo jiný v poslední době nenabídl. Ale o kolik lepší je základní VW ID.3 za milion, Škoda Enyaq od 1,24 milionu nebo Fiat 500 E od 740 tisíc s bateriovým ekvivalentem 6litrové (sic) nádrže na naftu? Jsou to tragikomicky absurdní nabídky, které nedávají smysl ani za situace, kdy ceny těchto vozů uměle snižuje asi milion dotačních mechanismů a konkurenční spalovací vozy ty i další přerozdělovací orgie pro změnu zdražují. Co teprve, kdyby se měly prosadit samy?

Nepochybujeme o tom, že politici a automobilky udělají ještě hodně pro to, aby obhájili svá předchozí špatná rozhodnutí na úkor kohokoli a čehokoli, případ smutného Hondy e jim ale může představu o tom, jak nakonec dopadnou. Pokud postavíte svou nabídku kolem něčeho, co se na trhu nemá reálně šanci prosadit, dříve nebo později vás to dožene, i když vám všechno krom tržní reality hraje do karet. Stejně jako u nás po více jak 40 letech padnul komunismus pro svou reálnou neschopnost ekonomicky obhájit svou existenci, padne dříve nebo později i evropský zelený socialismus a jeho plody. Snad na to nebudeme čekat dalších 40 let, když už je teď jasné, že to beztak nevyhnutelně přijde.

Hondu e nemohl zachránit ani Max Verstappen, nemohlo ji zachránit nic. Vůz prý nejenže skočí, měl už dokonce skončit ve výrobě a teď se jen doprodává ze zásob. Foto: Honda



Poučení automobilky z tohoto přešlapu je nula, nástupce v podobě typu e:Ny1 je další podobná, jen o trochu menší hloupost. Foto: Honda

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.