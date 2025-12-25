Elektrické fiasko Porsche nekončí. Automobilka hází ručník do ringu v Číně, zavře svou nabíjecí síť
Petr MilerSoučasné jednání německé automobilky je jen logické a racionální, problém je pouze v tom, že přichází až pět minut před dvanáctou po letech zcela iracionálních rozhodnutí ignorujících technickou realitu i preference zákazníků. Muselo to skutečně zajít až sem?
včera | Petr Miler
Stačí si sjet novým Porsche Macan, abyste rychle pochopili, co všechno je dnes s prestižní německou automobilkou špatně. Kolega to skvěle shrnul v testu, který uvedl slovy: „Zrušit, zahodit a začít znovu.” Na tak špatné trajektorii se automobilka s podobnými auty - protože Macan Electric není zdaleka jediný takový omyl - ocitla.
Pikantní je, že něco takového dnes Porsche v podstatě dělá. Zjistila, že na některých jejích autech, že v podstatných součástech jejího počínaní je toho zkrátka špatně už příliš mnoho na to, aby to šlo efektivně řešit jen změnami a vylepšováním. A že bude lepší začít s některými věcmi znovu.
Už v září automobilka přepnula do panického módu, zastavila stále zastavitelné nesmyslné projekty, oznámila zcela nové a od té doby svůj obrat ještě umocnila. A vše se skutečně točí kolem její od začátku nesmyslné sázky na elektřinu - elektrický Cayenne už bohužel dorazil a snad ani nemůže být úspěšný, elektrická 911 ale ani nehrozí, elektrická 718 je v podstatě mrtvá, Macan či jeho obdoba bude znovu spalovací, větší elektrické SUV než Caynne je mrtvé a přijde nový spalovací vrchol. Změny se ale netýkají jen produktů. A na některých místech jsou obecně ještě intenzivnější.
Platí to - jaký paradox - hlavně v Číně. Ta je sice největším trhem s elektrickými auty na světě, kupují je ale většinou obyčejní lidé kvůli jejich výhodnosti. Jak nedávno řekl šéf Porsche Oliver Blume pro Frankfurter Allgemeine, trh s luxusními a sportovními elektromobily ani v Číně prakticky neexistuje a bohatí lidé preferují spalovací motory. Porsche ale na elektřinu mohutně vsadilo i za velkou zdí a od loňska brzdí - zavírá asi třetinu dealerství a tento dílčí trh může opustit zcela. Podle všeho přesně k tomu směřuje.
Jak informuje Reuters s odvoláním na čínskou tiskovou agenturu Yicai, Porsche možná skutečně pracuje na odchodu z čínského trhu s elektromobily, neboť zavře svou nabíjecí síť. Asi 200 vlastních nabíjecích stanic v zemi začne demontovat od 1. března roku 2026 a cílový stav není nic jiného než nula.
Agentura cituje oficiální zdroje Porsche, které měly tento záměr potvrdit informace v memorandu zveřejněném začátkem týdne. „S vývojem tržních podmínek a změnami v nabíjecích návycích uživatelů Porsche pravidelně vyhodnocuje roli, kterou jeho nabíjecí služby hrají v podpoře každodenní mobility,” uvádí se v memorandu. „Aby se společnost Porsche China lépe přizpůsobila současným požadavkům a upřednostnila pohodlí a zkušenosti uživatelů, rozhodla se optimalizovat své služby nabíjení s vysokým výkonem.”
„Optimalizovat” zde znamená „zrušit”. A bez vlastní sítě nabíječek automobilka jistě nemyslí na další expanzi v toto segmentu. Dosavadní nevelkou klientelu elektrických Porsche mají obsloužit externí provozovatelé a nabíjecí stanice Porsche v Číně, i kdyby některé zůstaly v provozu pod hlavičkou jiného poskytovatele, se již nebudou zobrazovat na mapě nabíjecích stanic aplikace Porsche jako „ty správné”.
Je to další zásadní krok v rámci jakési normalizace fungování Porsche, které vysloveně ideologicky - bez vazby na obchodní a technickou realitu - začalo tlačit technologii, o kterou naprostá většina jeho zákazníků zřetelně nestojí. Dokonce ani v Číně. A je příznačné, že se její elektrické fiasko naplno projevilo ze všeho nejdřív právě tam.
Byl to už Oliver Blume (na hlavní fotce), který jako šéf Porsche v roce 2015 rozhodl o masivní investici do modelů jako Taycan Dnes už ví, že to bylo jedno z těch nejhorších rozhodnutí, za která kdy horoval. Foto: Porsche
