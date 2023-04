Elektrický Citroën dostal ve sprintu šneků napráskáno i od nejslabších spalovacích aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto může působit jako rozumné využití elektrického pohonu. Jeho relativně nízká cena je ale vykoupena jak tragickou dynamikou, tak neoslňujícím dojezdem.

Na první pohled se zdá, že Citroën našel náplast na největší bolístku elektromobility. Jeho model Ami totiž stojí zhruba 165 tisíc korun, díky čemuž by vlastně měl být nejlevnějším vozem nejen na českém trhu. Jednak tu ale není k mání a jednak je třeba dodat, že Ami není klasifikováno jako normální auto. Místo toho jde o kapotovanou čtyřkolku, která dokáže pobrat pouze dva pasažéry. Odvézt je pak dokáže maximálně 70 kilometrů daleko, a to nejspíše jen za silného větru vanoucího zezadu a při jízdě z kopce. Maximem je pak v jejím případě 45 km/h.

Máme tu tedy opravdu skromnou nákupní tašku na kolech, která disponuje pouze 8koňovým elektromotorem a bateriemi o kapacitě 5,5 kWh. Jinam než do města se tedy Ami nehodí ani omylem. Na druhé či spíše třetí auto do rodiny je ovšem poněkud drahé. Jak se navíc nedávno ukázalo v Monaku, i při využití velmi omezeného potenciálu je také patřičně nebezpečné. Slavnou zatáčku u kasina na formulové trati totiž nezvládlo projet bez převrácení. To je s ohledem na nízké těžiště elektrických aut překvapivé.

Nejspíše i proto Mat Watson z britského Carwow u tohoto vozu raději přistoupil ke srovnávacímu testu v přímém směru. Ami pak na startovní čáře doprovodila další tři nepříliš výkonná auta, jejichž hmotnost byla navíc dvojnásobná. Protože však s nimi byl spojen zhruba desetinásobný výkon, nebylo až tak překvapivé, že cíl spatřila o poznání dříve. Pozoruhodné je, že Toyotu Aygo X (72 koní, 945 kg), Suzuki Jimny (101 koní, 1 100 kg) a Kiu Picanto (67 koní, 933 kg) dělila pouhá jedna desetina sekundy.

Zatímco ovšem spalovací trojici zabralo zdolání 400 metrů lehce přes 20 sekund, Ami potřebovalo dvojnásobek. Kvůli dynamice jej pochopitelně nikdo kupovat nebude, přesto jsou však data s ním spojená vskutku tristní. Zvláště když ještě dodáme, že baterie mají zvládnout jen dva tisíce nabíjecích cyklů. Při každodenním dobíjení jste tak po 5,5 letech bez auta. Tedy pardon, bez kapotované čtyřkolky. Znovu se ukazuje, že každý pokus o smysluplný elektromobil skončí ve slepé uličce, takový dnes prostě nejde vyrobit.

Jako třetí auto do rodiny třeba pro vaše náctileté děti, jenž musí do školy dojíždět na druhý konec města, by Ami mohlo zabodovat. Jenže v takovém případě je až příliš drahé, před pár lety jste totiž za stejnou částku dostávali skutečné auto.

