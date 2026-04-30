Elektrický Fiat 500 je takový takový propadák, že se na největším trhu světa neprodá už ani jeden denně, navzdory slevám přes 300 tisíc
včera | Petr Prokopec
S tímhle autem se Fiat přepočítal jako s málokterým jiným. A dávno moc dobře ví, že s ním šlápnul vedle, také už svou chybu napravil. Ani automobilku ale jistě ani nenapadlo, jaká míra nezájmu může tento vůz v roce 2026 stihnout.
Za první tři měsíce letošního roku u nás Fiat prodal pětadvacet kusů modelu 500. To není zrovna oslnivý výsledek, v segmentu nejmenších aut jsou na tom hůř už jen Leapmotor T03 a Dacia Spring. Tyto vozy jsou ovšem nabízeny jen s elektrickým pohonem, zatímco Ital může disponovat i spalovacím, která doplnila hybridní složka. Jenže tato verze se v prodeji teprve zabydluje, načež zatím naplno neodhalila svůj potenciál. Víme však, jaký potenciál má elektrické provedení - zde můžeme mluvit o nulovém, neboť za první kvartál došlo na registraci jednoho jediného kusu.
Česko je malý trh, prakticky stejně si ale šmrncovní Ital s nevhodným pohonem vede v USA, tedy pro změnu na tom aktuálně úplně největším. V Americe se loni prodalo přes 16 milionů aut, tedy 64krát více než v ČR, kde šlo o 250 tisíc registrací. Fiat 500e je tam mání dlouhodobě, přesto v USA letos za první tři měsíce oslovil jen 68 lidí, což znamená, že neoslovil v průměru ani jednoho člověka denně. Lépe než elektromobil si pak dokonce vedl k model 500X, který byl ovšem oficiálně z amerického prodeje stažen již v roce 2023. Prodejcům ale zjevně zůstalo pár auta na skladech.
Při dosavadním (ne)zájmu není podivné, že automobilka ještě nepředstavila modelový rok 2026. Aby toho nebylo málo, model 500e se tak mizerně prodává navzdory masivním slevám, které se týkají hlavně aut z let 2024 a 2025. A jsou tak velké, že tvoří skoro polovinu původní ceny.
Kolegové z Carscoops uvádí konkrétní příklady, třeba u firmy Southern Dodge Chrysler Jeep Ram Fiat of Norfolk stojí vůz z roku 2024, který je aktuálně k dispozici za 19 134 dolarů (cca 399 tisíc Kč), tedy o 14 961 USD (312 tisíc Kč) levněji než dřív. Prodejce z Illinois pak pro změnu nabízí loňskou edici 500e Armani za 21 988 USD (cca 458 tisíc Kč), až původně stála 37 495 USD (780 tisíc Kč). Na Floridě se pak takové auto dá pořídit se slevou 12 254 USD (255 tisíc Kč).
Jakkoli tu ale máme nemalou úsporu, stejně jako mohou zákazníci v Americe počítat jen s většími bateriemi o kapacitě 42 kWh a nikoli se směšným českým základem čítajícím pouhých 24 kWh, elektrický Fiat 500e pro ně zůstává malý, špatně využitelný a drahý. Dá se tak i předpokládat, že zakrátko výše slev přesáhne zbylou požadovanou cenu. Majitelé však poté budou muset počítat s tím, že jim po pár letech zůstane v rukou téměř bezcenná ojetina.
Malý elektromobil je přitom v současné době jediným vozem, který Fiat v USA nabízí. Značka pak sice na svém webu mluví o letošním příchodu Topolina, to je však rovněž k mání jen s elektrickým pohonem. Oficiálně jde navíc o pouhých 2 410 milimetrů dlouhé vozítko, jehož baterie má kapacitu 5,5 kWh. Zájem tak zřejmě bude znovu nulový, pročež by Stellantis v měl trápení Fiatu v zámoří buď ukončit, nebo přijít s o poznání lákavějšími nabídkami.
Fiatu 500e sice nelze upřít vizuální přitažlivost, stejně jako automobilka navýšila kvalitu některých materiálů, na oslovení zákazníků v jakkoli větší míře to však nestačí ani na dnes největším automobilovém trhu světa. Foto: Fiat
Zdroj: Carscoops
