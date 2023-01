Elektrický Hummer se opakovaně porouchal při terénní zkoušce, jeho technika selhává i jinde před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jeho papírové parametry jsou oslnivé, realita ale za očekáváními jimi vzbuzenými dalece zaostává. Auto je nespolehlivé a jakýkoli boj s terénem tak vzdalo dříve, než se vůbec stihlo dostat do pořádného zápřahu.

Pokud se elektromobilita má stát budoucností lidstva, pak GMC Hummer EV dělá prakticky vše proto, aby k tomu nedošlo. O ekologický vůz totiž nejde ani v nejmenším. Jen samotné baterie o kapacitě 246,8 kWh váží více než leckterý spalovací vůz. Celkově pak jde na konto 5,5metrového pick-upu 4 282 kg, což je bláznivá hmotnost, na jejíž rozpohybování je třeba velkého množství energie. Ta nicméně nepochází ze vzduchu, místo toho ji třeba ve Státech z 60 procent produkují elektrárny spalující fosilní paliva.

Nejde nicméně jen o škodlivý provoz, ještě větším problémem je samotná výroba. Na ony baterie je totiž třeba zhruba 36 kilogramů lithia, 110 kg niklu, 60 kg manganu, 14 kg kobaltu či 91 kg mědi. Kvůli tomu je nicméně třeba vytěžit a následně zpracovat hned několik desítek tun rudy. Její rafinace se odehrává především v Číně, ony vzácné kovy jsou tedy nejprve zaoceánskými loděmi svezeny ze všech koutů světa do Říše středu, aby se následně mohly vrátit do Států.

Na Hummer EV tedy opravdu nelze hledět jako na spasitele planety. A jak se nově ukázalo, oslnivý není ani v terénu, přestože dle tvrzení koncernu General Motors má v tomto ohledu existovat jen velmi málo konkurentů, které by elektrický pick-up překonaly. Vůz totiž disponuje světlou výškou až 404 milimetrů, předním nájezdovým úhlem 49,7 stupně, zadním nájezdovým úhlem 38,4 stupně a překlenovacím úhlem 32,2 stupně. Zmínit pak můžeme i brodivost 813 mm.

Ve srovnání s ním takový Jeep Gladiator hraje druhou ligu, přičemž šanci dorovnat parametry Hummeru nemá ani dvoudveřový Wrangler v off-roadově zaměřené verzi Rubicon. Nicméně tyto vozy se většinou z náročného terénu bez problémů vrátí domů, neboť jejich technika je stále ještě analogová. GMC nicméně sází na digitalizaci, s komplexními softwary ovšem automobilky mají ty největší potíže. A výjimkou není ani elektrický pick-up.

Lidé stojící za kanálem TFLoffroad na Youtube totiž vůz vytáhli do národního parku poblíž Moabu v Utahu, který je považován za ráj off-roadistů. Hummer nicméně při sjezdu jednoho menšího kopečku selhal, neboť nejprve se mimo hru ocitlo jednopedálové ovládání motorů. To by ještě šlo přežít, následně se ale na palubním displeji objevila hláška „Pohon všech kol není k dispozici, naplánujte si servis“, již následovala úplná smrt. Vůz se totiž odmítal hnout z místa.

Nejde přitom o jediné těžkosti, které kanál s elektrickým Hummerem zaznamenal. Již dříve totiž pick-up přišel o výkon, a to na běžné silnici, přičemž k jeho resuscitaci bylo zapotřebí odpojit a následně zase připojit 12voltovou baterii. Dalším přešlapem se pak ukázalo být vzduchové odpružení, které přestalo fungovat a vůz nebylo možné přizvednout. To vyústilo v lehké poškození zadních partií.

Lze pochopitelně říct, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Ovšem GMC zatím předalo jen zhruba tisíc kusů elektrického pick-upu, pročež i jeden selhávající exemplář je vlastně nemalým problémem. A je otázkou, jak jsou ony nesnáze vůbec řešitelné, jen o software tu jít nemusí.

Díky velkorysým parametrům by Hummer EV skutečně mohl v terénu dominovat. To by ale auto muselo fungovat, s čímž má nejen dle videa níže velké problémy. Foto: GMC

