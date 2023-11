Elektrický nástupce VW Passat v prvních testech zázraky nepředvedl, i fandové elektromobilů ho označují jen za „uspokojivý“ včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto od začátku působilo dost nepřesvědčivým dojmem a muselo by v prvních testech předvést nějaké zázraky, aby přece jen ohromilo. Nestalo se. Pokud automobilka doufala, že novináři budou z auta nadšení jako v době, kdy usedali za volanty Passatů a spol., mýlila se, opít někoho elektrickým rohlíkem dnes už není snadné.

Volkswagen pozval novináře z celého světa do francouzského Marseilles, aby je mohl posadit do své nové elektrické vlajkové lodi zvané ID.7. Za tímto názvem se skrývá 4 961 milimetrů dlouhý elektromobil, za který je v Česku třeba zaplatit minimálně 1 569 900 Kč. To není zrovna málo, co za takovou sumu dostanete? Podle nás předražené auto s velmi omezenou praktickou použitelností danou už pouze 77kWh bateriemi, což je ekvivalent ani ne 20litrové nádrže na naftu. Tu ovšem budete „dolévat” nejméně desítky minut.

My jsme k těmto autům právě pro mizerný poměr hodnoty a ceny velmi kritičtí, ovšem ani média více nakloněná elektrickému pohonu, která k nim mívají často zcela nekritický přístup, nejsou zrovna k ID.7 bůhvíjak vstřícná. Třeba web Electrek bere ID.7 za „uspokojivý“, což je dost nepřesvědčivé hodnocení, uvážíme-li, že jde o úplnou novinku jedné z největších automobilek světa, která má definovat přinejmenším její vlastní budoucnost.

Toto hodnocení si vůz vysloužil zejména kvůli svému hnacímu ústrojí. V tomto ohledu totiž ID.7 vážně nemá co nabídnout, i když dostal nový pohon s kódovým označením AP550. Na jeho straně je sice vyšší efektivita než u řešení, která VW používal dříve, ovšem zatím jediná nabízená verze Pro posílá na zadní kola jen 286 koní. Sprint na stovku se tak sice odehraje za 6,5 sekundy, jenže něco takového by stačilo k oslnění davů před dvaceti lety. Dnes je ovšem rychlejší i základní Tesla Model 3, která startuje na 1 053 990 Kč.

Americká automobilka má ovšem v nabídce rychlejší verze i modely, v případě srovnatelnějšího Modelu S pak umí nabídnout i podstatně větší baterie znamenající větší dojezd. ID.7 má sice teoreticky zvládnout na nabití až 615 km, sami si ale dokážete představit, jak realistické číslo to s ekvivalentem 20litrové nádrže na naftu pod zadkem je. I během testů ostatně vyšlo najevo, že realitou jsou spíše čtyři stovky kilometrů (s dieselem za 5 litrů na 100 km jet lze, to odpovídá, udávaný dojezd by znamenal ekvivalent 3,2litrové spotřeby, to bude chtít jízdu, kterou reálně nikdo nepraktikuje). I 400 kilometrů pomalé jízdy sice největší příznivci elektrického pohonu berou jako dobrý výsledek, americká média ale nikoli.

VW slibuje, že s dalšími variantami bude spojeno víc než aktuálních 77 využitelných kWh. Jenže v takové chvíli půjde cena nevyhnutelně nahoru a již potvrzené baterky z 85 kWh použitelné kapacity stejně mnoho neřeší. Němci se tak vlastně z konce žebříčku vlastně ani nemají jak dostat. I to je důvod, proč v současné době pozastavují výrobu jednoho elektrického modelu za druhým, jeho elektrická auta jsou zkrátka nekonkurenceschopná a v souladu s tím až příliš drahá. Rodina ID neláká ani letité fanoušky značky, je to jeden velký výstřel do prázdna.

Přitažlivá tak moc není ani pro ony nadšence do elektromobility. Nejde přitom jen o horší reálný dojezd či neoslňující dynamiku. Na rozdíl od zmiňované Tesly totiž ID.7 nedisponuje předním zavazadelníkem. Zároveň u něj nelze počítat s (u některých elektromobilistů) populárním jednopedálovým řízením. A zapomínat nesmíme ani na mnohé oběti, které VW musel kvůli investicím do nechtěného pohonu učinit - projevují se hlavně horšími plasty uvnitř, a to i u vlajkové lodi svého druhu.

Abychom jen nehanili, lze dodat, že kabina si zasluhuje také mnohá uznání, neboť slícování je typicky německé, tedy přesné. Díky absenci spalovacího ústrojí a rozvoru 2 966 mm mají cestující vpředu i vzadu pomalu stejně místa jako v královské limuzíně, zavazadelník pak pobere 545 litrů ve standardu a 1 714 po sklopení zadních sedadel. To je víc bagáže, než kolik „schramstne“ leckterý kombík.

Jak je tedy patrné, VW na své někdejší silné stránky stále nezapomněl. Nicméně dříve je automobilka párovala se spalovacím pohonem, kterému se i konkurence mohla klanět - i když motory VW nemusely být zdaleka nejsilnější, byly mimořádně efektivní jak z hlediska dosahované dynamiky, tak zejména z hlediska spotřeby paliva. O tyto výhody se Němci sázkou na elektrifikaci připravili - v rukou mají produkt, který je „prostě OK”, jak praví Motor1. Ale to na dnešním trhu s přebujelou nabídkou vozů tohoto ražení není dost.

Ukazují to všechny modely z řady ID, snad žádný to ale neodhaluje v takové nahotě jako právě ID.7 - vrchol je to jen z hlediska pořizovací ceny. Hlavně Američané si to uvědomují především, proto na značku apelují, aby novinka nestála více než 50 tisíc dolarů (cca 1,15 milionu Kč). Pokud by totiž ID.7 stál v USA totéž, co v Evropě, byl by bez šance na větší prodejní úspěch ještě víc, než se teď zdá.

Čím může takový ID.7 konkurovat spalovacím autům? A čí nejlepším elektromobilům na trhu? První recenze jsou pozitivní víceméně jen v případě kabiny, jinak tohle auto nemá co nabídnout. Jak s ním chce VW zopakovat úspěchy Passatu, který má v nabídce výhledově zastoupit? Foto: Volkswagen

Zdroj: Electrek, Motor1, Autoblog, Motor Trend

Petr Prokopec

