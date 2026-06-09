Elektrický propadák Audi kapituloval, majitele ničí drsnými propady hodnoty. Tady jde o víc než 2 miliony za desítky tisíc km
Petr MilerI pro otrlé kupce drahých aut je tohle nový svět, na jehož pravidla nejsou zvyklí. V případě tohoto Audi se chvíli zdálo, že sekeře v podobě rychlé a mohutné ztráty hodnoty aspoň trochu unikne. Po šesti letech od příchodu na trh si můžeme říci, že se to nestalo.
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Elektrický propadák Audi kapituloval, majitele ničí drsnými propady hodnoty. Tady jde o víc než 2 miliony za desítky tisíc km
9.6.2026 | Petr Miler
I pro otrlé kupce drahých aut je tohle nový svět, na jehož pravidla nejsou zvyklí. V případě tohoto Audi se chvíli zdálo, že sekeře v podobě rychlé a mohutné ztráty hodnoty aspoň trochu unikne. Po šesti letech od příchodu na trh si můžeme říci, že se to nestalo.
Popravdě řečeno už jsme o tom ani nechtěli psát, neboť do mrtvol nekopeme rádi. V poslední době se ale hned několik zahraničních magazínů začalo nezávisle na sobě věnovat pozoruhodným poklesům hodnoty Audi e-tron GT, tedy elektrického propadáku značky, který se - a to vás snad i pobaví - aktuálně v celé Evropě prodává v počtu menším než 200 aut za měsíc.
Letos tak podle čísel Data Force oslovil méně než 800 kupců, což je neuvěřitelně málo, i nejprodávanější Lamborghini si našlo o desítky procent zákazníků víc. Takový nezájem má pochopitelně drastický vliv i na zůstatkové hodnoty dříve prodaných aut, a to takový, že si do tohoto Audi kopnul i jinak pochlebovačný Auto Bild. A ne snad, že bychom se chtěli přidávat, kolegy zviditelněná nabídka ale prostě za zmínku stojí.
Po vlastní zevrubnější rešerši ostatně stojí za zmínku i to, jak se ceny e-tronu GT v poslední době vyvíjejí obecně. Dlouho totiž - možná i kvůli oné relativní vzácnosti - platilo, že tento model zase takovým ekonomickým fiaskem pro majitele nebyl. Tedy byl, ale všechno je relativní, a protože jej jako ojetinu šlo koupit jen dráž než prestižnější, často i výkonnější a vybavenější Porsche Taycan, jak jsme kdysi psali, zase tak špatně se na tom být nezdál. Jenže uběhly další dva roky a všechno je zase jinak.
E-tron pokračoval ve vývoji hodnoty „zu Grunde”, což se tedy nevyhnulo ani Taycanu, Audi ho ale předehnalo a základní verze se dnes prodávají hluboko pod 1 milion Kč, někdy i se zanedbatelnými nájezdy. V Evropě dnes najdete už slušnou řádu exemplářů dostupných za statisícové sumy, blízko této hranice se ale nachází už i výše posazené verze s větším výkonem, lepšími baterkami, vyšší výbavou... Což je i případ auta na fotkách okolo.
Jde o verzi s až 530 koňmi výkonu, 83,7 kWh kapacity v baterkách a ve slušné specifikaci. Není to žádné holátko, o čemž svědčí i i matricové LED světlomety s laserovými dálkovými, 21palcová kola, vzduchové odpružení, řízení všech kol, sportovní sedadla s ventilací a masážní funkcí nebo audiosystém Bang & Olufsen. A zvolená černo-černá barevná kombinace autu docela sluší. Když už nic jiného, e-tron GT není jeden z těch nafouklých elektromobilů typu Ferrari Luce, ale nízké auto, které láká aspoň svým vzhledem.
Je to vůz ze září 2021, tedy ne zrovna první vyrobený kus, auto je nebourané a vizuálně mu nic podstatného nechybí. Obecně mu nic podstatného nechybí a najetých 89 tisíc km u takového stroje nestojí za řeč. Vypadá zkrátka velmi zachovale, jen jeho cena už není zachovalá ani trochu.
Tohle auto jako nové stálo dost přes 130 tisíc Eur, hlavně díky zvolené specifikaci - nakoupit jde o pár desítek tisíc euro dráž i levněji podle gusta. Tady se tedy bavíme o autě původně za skoro 3,3 milionu Kč, nyní je ale komukoli k dispozici za 43 990 Eur, což je asi 1,05 milionu Kč. A jak podotýkají němečtí kolegové, vůz - jako většinu podobně, zdánlivě výhodně nabízených kusů - stejně nikdo nechce koupit. Sešup hodnoty je přitom brutální jakoukoli optikou, bavíme se o asi 2,25 milionu Kč za pár let a desítky tisících najetých km.
Zní to skoro lákavě, e-tron GT není špatné auto. Přesto bychom si nedělali iluzi, že jde o dobrou koupi, tento pád bude zjevně pokračovat dál a dál, byť jistě ne takovou rychlostí. Proč? Protože všechno, co jsme o elektromobilech tisíckrát řekli, sluší se říci bez dalšího. Ale pokud máme být konkrétnější, pak mimo jiné proto, že s takovým autem nikam nedojedete, pokud ho nebudete řídit jako Dacii Spring. K tomu jedna komická poznámka přímo z webu Audi - automobilky mají nyní povinnosti uvádět u elektromobilů nejen okamžitý maximální výkon, kterým jistě ohromí, ale také maximální výkon, který umí stabilně dodávat po dobu 30 minut. A dopady jsou humorné.
Takový RS e-tron GT performance křičí do světa, že posílá na kola až 843 koní, jo, to je pecka. Ale stabilně po 30 minut neposkytne víc než 222 koní. Proč, těžko říci, asi na to stačí už jeho omezená kapacita baterek, která nezvládne dodávat víc než 222 koní po 30 minut. To bude jízda, že? Dovedete si představit, že by třeba Lamborghini Huracán podávalo okamžitě 640 koní, ale po dobu půl hodiny jen třeba 160 koní? Ne, bude to 640 koní plus minus pár drobných, nádrž tu významným limitem nebude a nic jiného také ne. Zlomku by se každý vysmál, elektromobily za to máme obdivovat? Pokud ano, e-tron GT si tím moc fanoušků očividně nezískal...
Propad hodnoty Audi e-tron GT v čase je skutečně pozoruhodně enormní. Tohle konkrétní 530koňové auto se 4,5 roky na krku a 89 tisíci km stojí slušné specifikaci už blízko 1 milionu. Foto: Autogalerie Paul, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autogalerie Paul@AutoScout24
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