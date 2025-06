Elektrický propadák Dodge stihla další katastrofa. Novináři ukázali, jak sám od sebe zrychluje, automobilka svou reakcí vše dokonala včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Auto nemá samo od sebe dělat nic, pokud k tomu neexistuje nějaký zvláštní důvod. Samovolná akcelerace je tradičním strašákem řidičů a Dodge Charger jí prokazatelně trpí. Automobilka to ale podivným způsobem bagatelizuje.

Nová generace Dodge Charger byla americkou automobilkou popisována pomalu jako zázrak, u kterého se elektrický pohon zasadí o působivé jízdní zážitky a zároveň o nízké provozní náklady. I proto se dealeři těšili, jak si s pomocí tučných přirážek k oficiální prodejní ceně namastí kapsy. Jenže když vylezli před showroomy, zjistili, že fronty zájemců s naditými kapsami jaksi nevznikly. Ke slovu se tak dostaly opravdu velké slevy, ovšem ani ty klientelu nepřilákaly a třeba výrobu základní verze R/T Dodge pro nezájem rovnou zabalil. Je to očividně propadák.

Aby toho nebylo málo, Charger se nyní ocitl uprostřed skandálu, který automobilka nehasí vodou či pískem, nýbrž toxickými hořlavinami. Oficiální vyjádření Dodge v případě samovolné akcelerace jeho auta je totiž natolik hloupé, až se mu nechce věřit. V návaznosti na to tak ani nelze očekávat vzedmutí zájmu, místo toho je Charger zralý na hození ručníku do ringu. Přičemž automobilka dost možná pošramotila image tohoto kultovního modelu na dlouho dopředu.

Co přesně se stalo? Kvůli vysvětlení musíme zamířit k americkému magazínu Edmunds, který do své flotily testovacích aut zařadil právě elektrický Charger. Za jeho volantem ovšem Brent Romans zažil horké chvilky, neboť když jednoho dne opustil parkoviště u supermarketu, „začaly se na přístrojovém štítu objevovat varovné ikonky stabilizační kontroly, přednárazového bezpečnostního systému, regenerativního brzdění a mnohé další“.

Romans kromě toho zachytil i nějakou další varovnou zprávu, ta však záhy zmizela. „Vůz se ale přepnul do režimu nízkého výkonu. A to nebylo dobré. Naopak mohu říci, že se něco pokazilo, protože auto začalo samovolně zrychlovat. Když jsem totiž s Chargerem dosáhl povoleného tempa, zaznamenal jsem, že je něco špatně, neboť když jsem začal vyšlapávat plynový pedál, vůz se nepřepnul do režimu regenerativního brzdění, jak by měl.“

„Když jsem se podíval na tachometr, zjistil jsem, že vůz každou sekundou zrychluje o zhruba jednu míli v hodině, i když jsem na plynový pedál vůbec nešlapal. Byl se mnou i můj syn, který natočil video toho, co se děje. Brzy jsme dorazili ke značce Stop, kde jsem musel zašlápnout brzdový pedál silněji než obvykle, ale auto naštěstí zastavilo. Když jsem ho ale uvolnil, auto začalo znovu samovolně zrychlovat, přičemž i nabíralo rychlost,“ říká. Ono video můžete vidět níže, nepřehání ani v nejmenším.

V reakci na to se Romans rozhodl pro oblíbený „technický trik“, auto tedy zcela vypnul a zamknul a následně odemknul a nastartoval - v tu chvíli vše znovu fungovalo tak, jak mělo. Ale na jak dlouho? Nejde totiž o izolovaný případ. Jak zjistil Thomas Hundal z Autopianu, problémy s nechtěnou akcelerací má řada majitelů Chargeru, přičemž jeden už zaslal i stížnost agentuře NHTSA řešící bezpečnost na amerických silnicích.

K celé věci se následně rozhodla vyjádřit automobilka, kdyby ale hrála mrtvého brouka, udělala by snad i lépe. Oficiálním vysvětlením totiž je, že „pro případ náhodného selhání plynového pedálu Stellantis implementoval do vozu bezpečnostní prvek drive-by-brake, který řidiči umožňuje kontrolovat rychlost skrze brzdový pedál. A v tomto případě systém fungoval, jak bylo zamýšleno a řidič mohl bezpečně zastavit.“

Také si mnete oči? Jsme na tom podobně, Dodge totiž náhlou akceleraci nevidí jako selhání, nýbrž jako něco, co vám má pomáhat v případě, kdyby přestal fungovat plyn. Přičemž dodává, že „tento prvek používal Stellantis ve spalovacích vozech po mnoho let, a nyní jej přenesl na ty bateriové“. Nejsme ovšem sami, kdo nikdy neslyšel o tom, že by auto dělalo co chtělo a samovolně zrychlovalo.

Pokud je to pravda, pak Dodge vymyslel opravdu svéráznou věc, kterou dosud nikdo nezažil v akci. A pokud ne, pak lakuje víc než Blažek s Fialou a Stanjurou dohromady. Pokud platí druhá možnost, je to v době, kdy se elektrickému Chargeru nedaří, krajně nešťastný krok.

Elektrický Charger nevypadá špatně, to je ale jeho asi jediný klad. Přičemž na seznam negativ se nyní přidává i nechtěná akcelerace, ač v ní automobilka oficiálně vidí žádoucí funkční prvek. Foto: Dodge

Zdroj: Edmunds, Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.