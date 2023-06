Elektrický propadák Mercedesu nikdo nechce ani jako ojetinu, první majitelé na něm prodělávají kalhoty včera | Petr Miler

Rádi bychom aspoň o tomto elektromobilu řekli něco hezkého, to bychom ale museli zavřít oči před realitou, která hezká není ani trochu. Byl to takový propadák, že po 3,5 letech skončil bez nástupce. A kdo ho v mezičase koupil, prohloupil.

O masivní ztrátě hodnoty elektrických aut se v poslední době konečně mluví tak, jak by bylo záhodno. Že to je resp. bude problém, zmiňujeme už roky, dokud ale šlo jen o očekávání expertů na vývoj zůstatkových cen, dalo se o tom mluvit jako o něčem, co přijít má, ale nemusí. S rostoucím množstvím případů finančních ztrát, které utrpěli majitelé a statistikami reflektujícími právě to je ale těžké to zastřít.

Důvody, pro které se to děje, jsou relativně dlouhodobé, takže nejde o vývoj, který by šlo vysledovat během pár měsíců nebo jednoho dvou roků. Hodnotu elektrických aut posílá dolů hlavně stárnutí jejich baterií a rychlý vývoj nových modelů, které činí ty starší technicky irelevantními. Faktorů je ale víc a zejména do cen 5, 6 či 7 let starých elektromobilů se otiskují někdy až drastickým způsobem.

Jedním z takových případů elektrický Mercedes-Benz třídy B generace W246. Možná ani nevíte, že vznikl, neboť to byl totální propadák. Jeho výroba probíhala něco málo přes 3 roky mezi prosincem roku 2013 a asi polovinou roku 2017 a prodeje byly jedním slovem mizivé. Celosvětově se podle dat Mercedesu prodalo pouhých 3 651 kusů tohoto modelu, což je na poměry této značky něco jako nic, jednalo se asi o 20 prodaných aut týdně po celém světě. Elektrické Béčko tak následovalo příkladu elektrické dodávky či sporťáku SLS AMG Electric Drive z předchozích let - obojí byla fiaska svého druhu.

Tohle auto stálo jako nové v Česku od 1 020 030 Kč a s pár příplatkovými prvky vyšlo snadno na 1,2 milionu Kč. Nebyla cena úplně mimo meze zvyklostí tohoto modelu, neboť srovnatelná (i když o 32 koní silnější a podstatně rychlejší) benzinová třída B 250 přišla na 750 tisíc Kč, jiná ekologická verze B 200c, která jezdila na CNG, přišla na 720 tisíc. Jenže zatímco kupci těchto aut dostali dobře použitelné vozy, které se dnes s nízkými nájezdy prodávají za ceny okolo 500 tisíc Kč, kupci elektrické varianty nejenže dostali za více peněz méně muziky. A ty pravé ztráty přepočítávají až dnes.

Ono není divu, však zatímco benzinové B 250 má 50litrovou nádrž a kombinovanou spotřebu 6,1 l/100 km, třída B 250 e, jak se elektroverze jmenuje, má dojezd jen 200 km. Kdybychom byli mírní a uvažovali odchylku cca 25 %, pro B 250 to znamená spotřebu 6,3 litru a dojezd 655 km na jedno na tankování. Pro třídu B 250e to ale znamená dojezd 150 km, což nemusí být nereálná hodnota - v USA (i tam se tento vůz prodával, přesto byl celkový odbyt tak malý) je oficiální dojezd 87 mil, tedy 140 km. A argument s dobou potřebnou pro doplnění paliva asi nemusíme opakovat.

Není divu, že tohle auto skoro nikdo nechtěl jako nové, zájem o něj není ani jako o ojetinu. Ceny aut z roku 2017 tak začínají na pouhých 305 tisících Kč, vůz na fotkách níže s jen 22 300 najetými km stojí pouze o 120 tisíc Kč víc. Majitel za něj musel dát podstatně víc než základní cenu, i kdybychom ale zůstali u ní, stálo jej 22 500 ujetých km celých 595 tisíc Kč na ztrátě hodnoty, to je fascinujících 26,50 Kč na jeden kilometr v tak tuctovém autě. Dejte si cestu z Prahy do Brna a zpět, která bude se zmíněným dojezdem plná trápení, a dobrých 11 000 Kč je pryč. Jízda skromnější limuzínou se soukromým řidičem vás vyjde levněji.

V případě benzinových verzí došlo ekvivalentní matematikou na ztrátu hodnoty u takto mladých a málo jetých exemplářů jen asi o 215 tisíc Kč, to je úplně jiný svět. Zatímco benzinům a dieselům růst cen nových aut z posledních let nahrál, takže majitelé platili (nominálně, inflaci zanedbejme) za vlastnictví svých vozů relativně málo, v případě elektromobilů se stal pravý opak. A pokud někdo má pocit, že v dalších letech se karta obrátí, mýlí se - okolnosti hrající ve prospěch resp. neprospěch toho či onoho jsou stále stejné.

Elektrická verze Mercedesu třídy B pro nezájem zmizela z nabídky po 3,5 roce jako totální propadák. První majitel tohoto vozu moc dobře ví, že dobrý obchod neudělal - po 22 500 ujetých km marně vůz prodává asi za třetinu původní ceny. A není sám. Foto: Hellwig+Fölster, publikováno se souhlasem

