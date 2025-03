Električtí „hujeři” uznali, že elektromobily se spalovacím autům nevyrovnají. Teď tedy říkají, že to vlastně nejsou auta včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Deset let nám tvrdili, že jde o lepší alternativu, která se rychle ujme vlády nad automobilovým světem. Nestalo se to a neděje se to, což nutí k uznání, že elektrická auta v tomto souboji opět prohrála. Anebo je tu ještě jedna možnost - říct, že se žádného takového souboje vlastně neúčastní.

Od dieselového skandálu Volkswagenu letos uplyne deset let. Prakticky po celou tuto dobu jsou nám z mnoha stran vnucovány elektromobily, které jsou prezentovány jako něco víc než spalovací auta. Stejně jako se celou onu dekádu mluví o tom, kdy dojde na zásadní zlepšení jejich použitelnosti, přijde jejich výrazné zlevnění, prodlouží se jejich životnost, současně se dramaticky změní infrastruktura, elektromobily budou levnějšími na provoz, půjde spolehlivější auta, no bude to jedna velká radost.

Výsledkem pak pochopitelně mělo být jedno velké K.O. pro spalovací vozy, které se stanou Nokií v dobách smartphonů, CéDéčky dobách streamovacích služeb a ICQ v dobách Telegramu a Signalu. Sami víte, že se to nestalo a stačí se podívat po našich článcích z posledních pár týdnů, abyste zjistili, proč se to nestalo - ve zmíněných oblastech sice došlo ke zlepšení, jak jsme ale detailně probírali včera, jde pořád o úplně jiné světy v oblasti použitelnosti a ekonomickým aspektům zasadila smrtící rány hlavně omezená životnost pořád extrémně drahých baterek.

V roce 2025 si tak můžeme říci, že spalovací pohon stejně jako před stoletím vítězí pro tisíc a jednu vlastnost, kterou zatím ten elektrický stále neumí napodobit. Električtí „hujeři”, mesiáši, apoštolové, advokáti - říkejme jim jakkoli - sice po celých těch 10 let říkali něco jiného, nyní ale šokují. I na jejich straně došlo na změnu rétoriky až do takové míry, že už i Mack Hogan, zástupce šéfredaktora nadšeneckého webu Inside EVs, kam nemůžete vstoupit, aniž byste si přeříkali elektrický otčenáš, kapituloval.

Všiml si toho kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, který uvádí, že milovníci elektromobilů takto začínají uvažovat stále častěji. Když nedávno podobně jako my uvedl, že chystaný Volkswagen ID.Every1 navzdory absurdním komentářům šéfa VW nebude při ceně startující okolo půl milionu korun ani levný, ani dostupný a při své použitelnosti nebude ani jinak výhodnou koupí, už se ani nedočkal odporu. Električtí „hujeři” to přiznávají a kontrují jinak - prý by jej neměl porovnávat s ostatními auty.

Přesně takto argumentuje i Hogan. ID.1 prý nemáme srovnávat se spalovacími vozy, ale jen s jinými elektromobily. A právě vedle cena 3,8metrového hatchbacku do města vyniká. Něco takového je ale hloupost ve své nejkrystaličtější podobě. Představte si, že máte dítě, které fláká školu a dostává jednu pětku za druhou, takto si reálně stojí ve srovnání se svými spolužáky. A vy mu místo toho, abyste se jej snažili učinit lepším a vyrovnat se jeho souputníkům, začnete chlácholit tím, že ve srovnání s žáky zvláštní školy si vede dobře? To snad nikdo soudný neudělá.

Hogan dále uvádí, že elektromobily a spalovací auta bychom měli přestat poměřovat i proto, že první zmíněné vozy jsou opravdu dražší, tedy méně dostupné a navíc se vůbec nehodí pro dálkové trasy. Jenže to nevadí, protože je máme brát „jako příležitost ke znovuobjevování“. „Nenahradí benzinová auta ve všech možných scénářích, alespoň ne teď. Ale po 90 procent času jsou ideálním řešením,“ dodává.

To už je opravdu zoufalost, to můžeme ocenit i jako špetku upřímnosti - kdo z elektrických mesiášů je ochoten říci byť jen to, že elektromobily „nenahradí benzinová auta ve všech možných scénářích“? Jinak je to ale pořád nesmysl. Hogan zjevně zapomíná na to, že ne každý si může dovolit provozovat menší či větší vozový park, v případě mnoha lidí vše končí jediným autem v rodině. Takové přitom nemůže zvládat obsloužit pouze 90 procent všech situací, musí zvládnout vše, jinak vlastně padá primární důvod k jeho pořízení - ve městě vám snadno postačí hromadná doprava.

Jsou to ale právě ony výlety do dálek, kdy se spalovací auto stává nenahraditelným. Přičemž třeba taková Dacia Duster startující na 434 900 Kč bez problémů zvládne naprosto vše, co vám vytane na mysli - dostane vás tedy jak do nejbližšího supermarketu, tak na 100 kilometrů dlouhý výlet a pochopitelně s ní i s celou rodinou můžete vyrazit k moři či do Alp na 1000kilometrovou vzdálenost, v zásadě bez plánování. Zvládne i jízdu po poli, můžete s ní na chatu, kam nevede silnice, můžete s ní dělat opravdu všechno. Dokáže totéž ID.Every1? Ani náhodou, přestože bude k dispozici ještě o dalších 65 tisíc korun dráž.

Tak proč si prostě neříci, že to je horší alternativa a basta? Tohle je krok, který musí nadšenci do elektromobilů ještě udělat. Ale jsou mu aspoň po dnešku blíž než kdy dřív.

VW ID.Every1 rozhodně není levný. S ohledem na to, co nabízí, jej lze považovat spíše za absurdně drahý. Foto: Volkswagen





Protože se navíc situace hned tak nezmění, električtí „hujeři” mění rétoriku a zmiňují, že bychom elektrická auta neměli s těmi spalovacími srovnávat. A stavět ID.Every1 třeba proti Dacii Duster. No, to vážně neměli, je to dokonce levnější spalovací vůz, který přitom zvládne v podstatě, co kdy můžete od auta chtít. Foto: Dacia

Zdroje: Auto Evolution, Inside EVs

Petr Prokopec

