Elektrokola se dnes prohání po silnicích rychlostmi až přes 110 km/h. A některé státy už to „nedávají” včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

To, co kdysi vypadalo jen jako výpomoc při opírání se do pedálů, je dnes schopno se autonomně pohybovat rychlostmi, se kterými se „cyklista” neztratí ani na dálnici. Na řadě míst USA je to přehlíženo, i tamním státům ale dochází ochota to tolerovat.

Provoz elektrokol je u nás omezen planout legislativou. Pokud pohon disponuje výkonem do 250 wattů a nejvyšší rychlost nepřekročí 25 km/h, nevyžaduje po vás nikdo nic zvláštního, je to pořád okolo. Výrobci proto e-kola osazují řídicí jednotkou, která při dosažení požadovaného maxima motor deaktivují. Teoreticky tedy ve finále můžete jet i rychleji než onou pětadvacítkou, ovšem pouze za přispění své levé a pravé nohy, nikoli s pomocí techniky.

Řadě lidí to pochopitelně nestačí, přikročit tak mohou k rychlým elektrokolům, která legálně mohou jet až 45 km/h. Nicméně v té chvíli zákon jednostopý prostředek považuje za motokolo či moped, což znamená, že potřebujete registrační značku, pojištění a na silnice nesmíte bez helmy.

Podobný stav platí i ve Spojených státech, jakkoli konkrétní pravidla jsou trochu jiná a liší se místo od místa. Většina tamních států nevyžaduje řidičské oprávnění na kola schopná vlastní silou vyvinout rychlost do 32 km/h, existují však i takové, které takto tolerují i kola dosahující pětačtyřicítky. Rychlejší kola obvykle znamenají stejné povinnosti jako u nás.

Jak jste si ale jistě všimli i na místních silnicích, řada e-kol je schopna vyvinout citelně vyšší rychlost, než je 25 km/h, a ten, kdo na nich sedí, s ním stejně zachází jako s bicyklem. V USA je to zjevně znovu podobné, i když lidé tam zachází ještě trochu dál. Serenity Dobson, zástupkyně policejního oddělení ve Wesportu v Connecticutu, magazínu CT Insider sdělila, že e-kola za posledních pár let prošla dramatickým vývojem. „Standardně se u nich počítá s maximální rychlostí 45 km/h, ale pokud ze hry vyřadíte kontrolní jednotku, rázem mohou jet 90, 110 km/h i víc. A lidé vědí, jak toho dosáhnout. Na Youtube je ostatně mnoho videí, která vám ukážou, jak jednoduchá tato modifikace je,“ uvedla a poradila všem, jak se k takovým přidat.

Connecticut tak řeší stále více incidentů zahrnujících upravená elektrická kola, na nich zejména středoškoláci jezdí vysokými rychlostmi a pochopitelně bez bezpečnostního vybavení. Došlo přitom již i na smrtelné nehody, což se politici nakonec rozhodli řešit úpravou zákona. Od října tak bude platit, že pokud e-kolo bez pedálů disponuje výkonem přes 750 wattů, bude již považováno za motokolo a k jeho provozu tak bude potřeba řidičské oprávnění.

Jakmile nicméně výkon dosáhne 3 500 wattů, což odpovídá necelým pěti koním, e-kola již budou považována za motorky, a jejich majitelé si tak kupříkladu kvůli legálnímu provozu budou muset sjednat pojištění. Jestli to něco změní, ukáže až čas, v „Land of the Free” jistě nebudou hýřit ochotou to akceptovat. Na každý pád je pozoruhodné, jak moc - jak rychle - se situace kolem elektrokol změnila. S rychlostí 110 km/h už se neztratíte ani dálnici, jakkoli dojezd bude v takovém případě bolístkou i tohoto elektrického přibližovadla.

Většina elektrokol na trhu je sice rychlostně omezena, to však lze snadno změnit hrátkami s řídicí jednotkou. Poté ale mohou jezdit podobně rychle jako auta. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: CT Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.